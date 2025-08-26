Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Tampil Tenang, Jojo Lolos ke Babak Kedua

Jonatan Christie lolos ke babak kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 usai mengalahkan Matthias Kicklitz di Paris.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 17:29
Share
Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat tampil di Thomas Cup 2024 / PBSI.
Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie saat tampil di Thomas Cup 2024 / PBSI.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie memastikan tiket babak kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 usai menekuk Matthias Kicklitz.

Bermain di Adidas Arena, Paris, Selasa (26/8/2025), Jojo menang dua gim langsung 21-15, 21-5 atas pemain Jerman tersebut.

Jonatan yang berstatus unggulan keempat sempat mendapat perlawanan sengit pada gim pertama.

Kicklitz, yang berperingkat 71 dunia, mampu menahan permainan reli dan bahkan sempat unggul 9-8 sebelum Jonatan membalikkan keadaan.

Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu lalu tampil lebih tenang dan menutup gim pembuka dengan skor 21-15 berkat serangan agresif yang menyasar pertahanan lawan.

Pada gim kedua, Jonatan tampil dominan. Setelah unggul 11-3 pada interval, ia terus menekan hingga hanya memberi lima poin bagi lawannya.

Baca Juga

Sebuah smes menyilang memastikan kemenangan telak 21-5 sekaligus tiket ke babak berikutnya.

Dengan hasil ini, Jonatan selanjutnya akan berhadapan dengan pemenang dari laga antara wakil Jepang Koki Watanabe melawan Ade Resky Dwicahyo dari Azerbaijan.

Sebelumnya, kemenangan juga diraih ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari yang menyingkirkan wakil Taiwan Ming Che Lu/Hung En Tzu dengan skor 14-21, 21-15, 21-16 dalam tempo 53 menit.

Hasil ini menjadi pemutus tren buruk bagi Rinov/Pitha yang selalu terhenti di babak 32 besar dalam tiga turnamen terakhir, yaitu Super 750 Singapore Open, Super 1000 Indonesia Open, dan Super 300 Macau Open 2025.

Rinov/Pitha melaju ke babak 32 besar dan akan menantang unggulan kelima Tang Chun Man/Tse Ying Suet asal Hong Kong yang mendapat bye.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
2 jam yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jorji Raih Kemenangan di Babak Pertama

Ini Daftar Pemain Indonesia di Turnamen Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

Ini Daftar Pemain Indonesia di Turnamen Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Shi Yu Qi Lolos ke 32 Besar, Gregoria?

Jadwal China Open 2025 Hari Ini: Perang Saudara Sabar/Reza vs Fajar/Fikri

Jadwal China Open 2025 Hari Ini: Perang Saudara Sabar/Reza vs Fajar/Fikri

Hasil Japan Open 2025: Jojo Terhadang, Alwi Melenggang

Hasil Japan Open 2025: Jojo Terhadang, Alwi Melenggang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Pelatih Persija, Mauricio Souza Dukung Penuh Pemanggilan Dony dan Hannan ke Timnas

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris
Aneka Sport
4 jam yang lalu

Jojo Ungkap Perbedaan Suasana Antara Kejuaraan Dunia 2025 dengan Olimpiade Paris

Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul
Bola Indonesia
4 jam yang lalu

Head to Head Bhayangkara Presisi Vs Persis, Tim Tamu Masih Unggul

Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha
Liga Inggris
5 jam yang lalu

Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gol Pemain 16 Tahun Bawa Liverpool Menang Dramatis Atas 10 Pemain Newcastle

2

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan

3

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

4

Daftar Pemain Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia, Ada Markx dan Struick

5

PSM dan Bali United Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas U-23 Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gol Pemain 16 Tahun Bawa Liverpool Menang Dramatis Atas 10 Pemain Newcastle

2

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Rinov/Pitha Ungkap Kunci Kemenangan

3

Vanenburg Rombak Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

4

Daftar Pemain Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia, Ada Markx dan Struick

5

PSM dan Bali United Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas U-23 Indonesia