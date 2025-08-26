Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Tampil Tenang, Jojo Lolos ke Babak Kedua

Jonatan Christie lolos ke babak kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 usai mengalahkan Matthias Kicklitz di Paris.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie memastikan tiket babak kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 usai menekuk Matthias Kicklitz.

Bermain di Adidas Arena, Paris, Selasa (26/8/2025), Jojo menang dua gim langsung 21-15, 21-5 atas pemain Jerman tersebut.

Jonatan yang berstatus unggulan keempat sempat mendapat perlawanan sengit pada gim pertama.

Kicklitz, yang berperingkat 71 dunia, mampu menahan permainan reli dan bahkan sempat unggul 9-8 sebelum Jonatan membalikkan keadaan.

Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu lalu tampil lebih tenang dan menutup gim pembuka dengan skor 21-15 berkat serangan agresif yang menyasar pertahanan lawan.

Pada gim kedua, Jonatan tampil dominan. Setelah unggul 11-3 pada interval, ia terus menekan hingga hanya memberi lima poin bagi lawannya.

Sebuah smes menyilang memastikan kemenangan telak 21-5 sekaligus tiket ke babak berikutnya.

Dengan hasil ini, Jonatan selanjutnya akan berhadapan dengan pemenang dari laga antara wakil Jepang Koki Watanabe melawan Ade Resky Dwicahyo dari Azerbaijan.

Sebelumnya, kemenangan juga diraih ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari yang menyingkirkan wakil Taiwan Ming Che Lu/Hung En Tzu dengan skor 14-21, 21-15, 21-16 dalam tempo 53 menit.

Hasil ini menjadi pemutus tren buruk bagi Rinov/Pitha yang selalu terhenti di babak 32 besar dalam tiga turnamen terakhir, yaitu Super 750 Singapore Open, Super 1000 Indonesia Open, dan Super 300 Macau Open 2025.

Rinov/Pitha melaju ke babak 32 besar dan akan menantang unggulan kelima Tang Chun Man/Tse Ying Suet asal Hong Kong yang mendapat bye.