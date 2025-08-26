Puja Puji dari Van Dijk dan Slot untuk Performa Rio Ngumoha

Bisnis.com, JAKARTA - Kapten Liverpool Virgil van Dijk memuji performa pemain muda Rio Ngumoha yang mencetak gol kemenangan atas Newcastle United.

"Itu adalah debut impian untuknya," kata Van Dijk.

"Tekniknya sempurna. Kami tetap tenang hingga akhir, mencoba mencari solusi, dan kami melakukannya. Saya sangat senang untuk Rio."

Pemain muda Liverpool Rio Ngumoha mencetak gol penentu kemenangan di detik-detik terakhir laga dramatis kontra Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris, Senin (25/8).

Masuk dari bangku cadangan di menit akhir, Ngumoha mencetak gol pada menit ke-100 untuk membawa Liverpool menang 3-2 di St. James' Park. Gol tersebut menjadikannya pencetak gol termuda keempat dalam sejarah Liga Inggris, di belakang James Vaughan, James Milner, dan Wayne Rooney.

Ngumoha juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol keempat paling akhir dalam sejarah Premier League, mengukir sejarah dalam laga pertamanya di level tertinggi sepak bola Inggris.

Pelatih Liverpool Arne Slot turut memuji kemampuan sang pemain muda. "Itu gol yang luar biasa untuk pemain berusia 16 tahun. Dia punya penyelesaian akhir yang sangat bagus untuk usianya. Seberapa kuat tembakannya, Anda jarang melihat hal itu," kata Slot.

Slot menambahkan bahwa Ngumoha memang dikenal sebagai finisher yang tenang dan percaya diri meski masih sangat belia. "Bagi usianya, dia adalah penyelesai yang sangat baik. Gol ini bukan kebetulan semata," tambah pelatih asal Belanda itu.

Dalam pertandingan yang berlangsung intens dan diwarnai dengan kartu merah untuk pemain Newcastle Anthony Gordon, Liverpool sempat unggul 2-0 lewat gol Ryan Gravenberch dan Hugo Ekitike. Namun, tuan rumah mampu menyamakan skor menjadi 2-2 melalui dua situasi bola mati sebelum Ngumoha memastikan kemenangan tim tamu.

Virgil van Dijk mengakui bahwa laga di St. James’ Park sangat sulit, terlebih dengan atmosfer panas menyusul upaya Liverpool merekrut striker Newcastle, Alexander Isak.

"Semua tahu ini tempat yang sulit. Banyak yang memanaskan suasana pekan ini agar Newcastle makin bersemangat," ujar Van Dijk. Meski kecewa karena kebobolan dua kali dari bola mati, ia tetap puas dengan hasil akhir.

Mengenai kartu merah yang diterima Gordon, Van Dijk menyatakan tidak meragukan keputusan wasit. "Kalau itu bukan kartu merah, saya tidak mengerti sepak bola lagi," katanya.

Pelatih Liverpool Arne Slot juga mengkritik gaya bermain Newcastle yang menurutnya minim taktik.

"Saya tidak yakin ini pertandingan sepak bola. Bola mati demi bola mati, lemparan jauh, dan semua itu membuat pertandingan jadi sangat sulit untuk dikendalikan," katanya.

Sementara itu, pelatih Newcastle Eddie Howe merasa kekalahan ini sangat menyakitkan bagi timnya. Ia memuji kerja keras skuadnya meski bermain dengan 10 orang. "Saya bangga dengan penampilan kami. Intensitas dan energi luar biasa. Tapi kalah, plus cedera dan kartu merah, ini hari yang sangat buruk," ujar Howe.