Jadwal Pekan Kedua Liga Inggris, Man City Vs Spurs, Newcastle Vs Liverpool

Jadwal pekan kedua Liga Inggris dimulai 23 Agustus, menampilkan laga besar Man City vs Spurs dan Newcastle vs Liverpool. Arsenal hadapi Leeds.
Jumat, 22 Agustus 2025 | 19:30
Pemain Manchester City, Erling Haaland dan Oscar Bobb /REUTERS-Chris Radburn
Pemain Manchester City, Erling Haaland dan Oscar Bobb /REUTERS-Chris Radburn

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal pekan kedua Liga Inggris dijadwalkan akan dimulai pada Sabtu (23/8) dini hari WIB, termasuk menyajikan laga besar Manchester City kontra Tottenham Hotspur di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu petang WIB.

Menjelang pertandingan ini, kedua tim berambisi untuk melanjutkan tren positif setelah pada pekan pertama mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya.

Manchester City pada pekan pertama mampu menghancurkan Wolves melalui skor telak 4-0, sementara Tottenham membuka Liga Inggris musim 2025/2026 dengan kemenangan 3-0 atas tim promosi Burnley.

Kemenangan pada pertandingan ini tentu membuka jalan untuk Tottenham atau Manchester City untuk menempati papan atas klasemen ketika pekan kedua Liga Inggris.

Selain pertandingan Tottenham versus Manchester City, Arsenal yang pekan lalu mengemas kemenangan di kandang Manchester United akan menjamu tim promosi Leeds United di Stadion Emirates, London, Sabtu, mulai pukul 23.30 WIB.

Meski mengemas kemenangan, permainan Arsenal mendapatkan sorotan dan diharapkan ketika menghadapi Leeds United, skuad asuhan Mikel Arteta dapat menunjukkan penampilan terbaiknya.

Sementara itu, juara bertahan Liverpool akan menutup pekan kedua Liga Inggris menghadapi Newcastle United di Stadion St James Park, Newcastle, Selasa (26/8) pukul 02.00 WIB.

Liverpool ingin melanjutkan tren kemenangan mereka setelah pada pekan sebelumnya menaklukkan Bournemouth 4-2, sedangkan Newcastle membidik poin penuh pertama karena pada pekan pertama menahan imbang Aston Villa.

Selain laga-laga tadi, pada pekan kedua Liga Inggris terdapat juga pertandingan yang mempertemukan West Ham dengan Chelsea hingga Fulham menjamu Manchester United.

Lengkap, ini jadwal pekan kedua Liga Inggris:

Sabtu (23/8)

West Ham vs Chelsea 02.00 WIB

Manchester City vs Tottenham 18.30 WIB

Bournemouth vs Wolves 21.00 WIB

Burnley vs Sunderland 21.00 WIB

Brentford vs Aston Villa 21.00 WIB

Arsenal vs Leeds United 23.30 WIB

Minggu (24/8)

Crystal Palace vs Nottingham Forest 20.00 WIB

Everton vs Brighton 20.00 WIB

Fulham vs Manchester United 22.30 WIB

 Selasa (26/8)

Newcastle vs Liverpool 02.00 WIB.


Artikel Terkait

Kepala Wasit Liga Inggris, Howard Webb Sebut Penggunaan VAR Bakal Lebih Sering

Brighton Rekrut Pelatih Spesialis Eksekusi Bola Mati Asal Belgia

Brighton Rekrut Pelatih Spesialis Eksekusi Bola Mati Asal Belgia

Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Real Betis Ingin Gaet GOAT Antony Lagi dari Manchester United

Real Betis Ingin Gaet GOAT Antony Lagi dari Manchester United

Prediksi Skor Manchester City vs Tottenham Hotspur: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Man City vs Tottenham 23 November: Dua Bek Spurs Diragukan Tampil

Manchester City Dijatuhi Hukuman Buntut Protes Para Pemain ke Wasit, Haaland Selamat

Prediksi Skor Newcastle Vs Liverpool, Slot Yakin Isak Tidak akan Main

