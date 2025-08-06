Bisnis Indonesia Premium
Brighton Rekrut Pelatih Spesialis Eksekusi Bola Mati Asal Belgia

Brighton rekrut Yannick Euvrard dari Anderlecht sebagai pelatih spesialis bola mati untuk memperkuat strategi tim di bawah manajer Fabian Huerzeler.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 6 Agustus 2025 | 14:59
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Brighton & Hove Albion resmi menunjuk pelatih asal Belgia, Yannick Euvrard, sebagai pelatih situasi bola mati yang baru untuk memperkuat jajaran staf pelatih di bawah manajer Fabian Huerzeler.

Euvrard didatangkan dari klub Belgia Anderlecht, tempat ia menjabat sebagai pelatih bola mati selama dua tahun terakhir. Di Brighton, ia akan bertanggung jawab atas strategi bola mati baik dalam situasi menyerang maupun bertahan.

“Yannick telah membangun reputasi yang sangat baik di Belgia dan kami senang bisa mendatangkan keahliannya, khususnya di area permainan yang kini sangat menentukan di level ini,” kata Direktur Teknik Brighton David Weir dalam pernyataan resmi dikutip dari laman Brighton, Rabu.

Sebelum bergabung dengan Anderlecht pada Juli 2023, Euvrard bekerja selama empat tahun di Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) dengan fokus pada pengembangan taktik bola mati di tim nasional.

Kehadiran Euvrard melengkapi pembaruan struktur staf pelatih yang dilakukan Herzeler sejak mengambil alih kursi pelatih kepala.

Sebelumnya, Brighton juga telah menunjuk Jelle ten Roulewaar dari Leicester City sebagai pelatih kiper, menggantikan Jack Stern dan Marco Knoop.

Knoop serta asisten pelatih Jonas Scheuermann sebelumnya menangani tanggung jawab situasi bola mati. Knoop pada sektor pertahanan, sementara Scheuermann di sektor penyerangan.

Euvrard merupakan mantan pemain profesional yang berposisi sebagai bek kanan, dengan pengalaman bermain untuk klub-klub Belgia seperti KSV Roeselare, Wezet (Vise), dan OH Leuven.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

