Ditahan Imbang PSM, Ini Kata Pelatih Semen Padang FC

Semen Padang FC ditahan imbang 1-1 oleh PSM Makassar di BRI Super League pekan ketiga, meski sempat unggul lewat gol Bruno Gomes. Gol A. Kamara menyamakan kedudukan.

Bisnis.com, JAKARTA - Gol dari A. Kamara pada menit Ke-74 menggagalkan Semen Padang FC dari kemenangan pada lanjutan BRI Super League pekan ketiga yang berlangsung di Stadion Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat.

"Di awal babak pertama kita sudah bermain sangat positif dan bisa mengontrol lawan dan unggul 1-0 di babak pertama," kata pelatih Semen Padang FC Eduardo Almeida di Stadion Gor Haji Agus Salim Kota Padang, seusai pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

Bermain di hadapan publik sendiri Semen Padang FC gagal melanjutkan tren positif setelah sebelumnya berhasil menang 2-0 atas Dewa United pada Jumat (15/8). Dengan hasil seri itu, tim asal Ranah Minang berada di peringkat ketujuh sementara PSM Makassar di urutan 10.

Pada pertandingan itu gol pembuka lahir dari kaki Bruno Gomes yang berhasil menceploskan si kulit bundar ke gawang tim tamu yang dikawal Hilman Syah pada menit Ke-25. Sebelum mengesahkan gol itu, wasit terlebih dahulu mengecek video assistant referee (VAR).

Gol tersebut sekaligus pemicu Semen Padang untuk membongkar rapatnya pertahanan PSM Makassar. Beberapa percobaan yang dilakukan Leo Guntara dan kawan-kawan nyaris berbuah gol. Di menit Ke-37 wasit mengganjar Ripal Wahyudi dengan kartu kuning seusai melakukan pelanggaran terhadap pemain PSM Makassar.

Di babak kedua, PSM Makassar yang berjuluk Juku Eja meningkatkan intensitas permainan. Salah satu percobaan yang dilancarkan anak asuh Bernardo Tavares nyaris merobek gawang Semen Padang FC yang dikawal Arthur Augusto. Bola hasil tendangan pemain PSM Makassar masih membentur mistar gawang sebelum dihalau pemain belakang Semen Padang.

Pada menit Ke-62 Eduardo Almeida menarik keluar Stewart dan memasukkan Filipe Chaby. Hanya beberapa menit di atas lapangan pemain bernomor punggung tujuh ini hampir menggandakan keunggulan Semen Padang FC lewat tendangan first time.

Tidak hanya itu, beberapa saat kemudian Semen Padang FC kembali mendapatkan peluang emas. Firman Juliansyah yang lolos dari jebakan offside mencoba menggiring bola yang kemudian meneruskan kepada rekannya di sisi kanan pertahanan PSM Makassar.

Namun, umpan pemain Timnas U-23 tersebut masih lemah sehingga berhasil dipotong oleh pemain PSM Makassar. Tepat di menit Ke-74 tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah A. Kamara mencatatkan namanya di papan skor.

Susunan pemain Semen Padang vs PSM:

Semen Padang FC:

Arthur A, Leo Guntara, Stewart, Bruno Gomes, Pedro Matos, Rui Rampa, Angelo, Zidane, A. Wakaso, Ripal Wahyudi dan Armando Oropa.

PSM Makassar:

Hilman Syah, Yuran Fernandez (C), Alex Tank, Daisuke, Lucas Serafim, Syahrul, Ricky, Victor Luiz, M. Rizky, Akbar dan Medina.