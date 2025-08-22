Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ditahan Imbang PSM, Ini Kata Pelatih Semen Padang FC

Semen Padang FC ditahan imbang 1-1 oleh PSM Makassar di BRI Super League pekan ketiga, meski sempat unggul lewat gol Bruno Gomes. Gol A. Kamara menyamakan kedudukan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 20:19
Share
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - Gol dari A. Kamara pada menit Ke-74 menggagalkan Semen Padang FC dari kemenangan pada lanjutan BRI Super League pekan ketiga yang berlangsung di Stadion Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat.

"Di awal babak pertama kita sudah bermain sangat positif dan bisa mengontrol lawan dan unggul 1-0 di babak pertama," kata pelatih Semen Padang FC Eduardo Almeida di Stadion Gor Haji Agus Salim Kota Padang, seusai pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

Bermain di hadapan publik sendiri Semen Padang FC gagal melanjutkan tren positif setelah sebelumnya berhasil menang 2-0 atas Dewa United pada Jumat (15/8). Dengan hasil seri itu, tim asal Ranah Minang berada di peringkat ketujuh sementara PSM Makassar di urutan 10.

Pada pertandingan itu gol pembuka lahir dari kaki Bruno Gomes yang berhasil menceploskan si kulit bundar ke gawang tim tamu yang dikawal Hilman Syah pada menit Ke-25. Sebelum mengesahkan gol itu, wasit terlebih dahulu mengecek video assistant referee (VAR).

Gol tersebut sekaligus pemicu Semen Padang untuk membongkar rapatnya pertahanan PSM Makassar. Beberapa percobaan yang dilakukan Leo Guntara dan kawan-kawan nyaris berbuah gol. Di menit Ke-37 wasit mengganjar Ripal Wahyudi dengan kartu kuning seusai melakukan pelanggaran terhadap pemain PSM Makassar.

Di babak kedua, PSM Makassar yang berjuluk Juku Eja meningkatkan intensitas permainan. Salah satu percobaan yang dilancarkan anak asuh Bernardo Tavares nyaris merobek gawang Semen Padang FC yang dikawal Arthur Augusto. Bola hasil tendangan pemain PSM Makassar masih membentur mistar gawang sebelum dihalau pemain belakang Semen Padang.

Baca Juga

Pada menit Ke-62 Eduardo Almeida menarik keluar Stewart dan memasukkan Filipe Chaby. Hanya beberapa menit di atas lapangan pemain bernomor punggung tujuh ini hampir menggandakan keunggulan Semen Padang FC lewat tendangan first time.

Tidak hanya itu, beberapa saat kemudian Semen Padang FC kembali mendapatkan peluang emas. Firman Juliansyah yang lolos dari jebakan offside mencoba menggiring bola yang kemudian meneruskan kepada rekannya di sisi kanan pertahanan PSM Makassar.

Namun, umpan pemain Timnas U-23 tersebut masih lemah sehingga berhasil dipotong oleh pemain PSM Makassar. Tepat di menit Ke-74 tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah A. Kamara mencatatkan namanya di papan skor.

Susunan pemain Semen Padang vs PSM:

Semen Padang FC:

Arthur A, Leo Guntara, Stewart, Bruno Gomes, Pedro Matos, Rui Rampa, Angelo, Zidane, A. Wakaso, Ripal Wahyudi dan Armando Oropa.

PSM Makassar:

Hilman Syah, Yuran Fernandez (C), Alex Tank, Daisuke, Lucas Serafim, Syahrul, Ricky, Victor Luiz, M. Rizky, Akbar dan Medina.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration
Premium
1 jam yang lalu

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration

Alasan Investor Alfamart (AMRT) Masih Tambah Koleksi Saham Meski Kinerja Tertekan
Premium
1 jam yang lalu

Alasan Investor Alfamart (AMRT) Masih Tambah Koleksi Saham Meski Kinerja Tertekan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Semen Padang FC Vs PSM, Almeida Ungkap Kondisi Terkini Ronaldo Kwateh

Semen Padang FC Vs PSM, Almeida Ungkap Kondisi Terkini Ronaldo Kwateh

Link Live Streaming Semen Padang vs PSM 21 November, Kick-Off 19.00 WIB

Link Live Streaming Semen Padang vs PSM 21 November, Kick-Off 19.00 WIB

Prediksi Skor Semen Padang vs PSM 21 November: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor Semen Padang vs PSM 21 November: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor Semen Padang vs PSM: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Semen Padang vs PSM: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Semen Padang vs Dewa United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Semen Padang vs Dewa United: Head to Head, Susunan Pemain

Anggaran Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Rp200 Miliar Ditanggung APBN

Anggaran Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Rp200 Miliar Ditanggung APBN

Harga Tiket Kandang Semen Padang Naik 100 Persen, Manajemen Ungkap Alasannya

Harga Tiket Kandang Semen Padang Naik 100 Persen, Manajemen Ungkap Alasannya

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025
Aneka Sport
39 menit yang lalu

Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025

Prediksi Skor Newcastle Vs Liverpool, Slot Yakin Isak Tidak akan Main
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Newcastle Vs Liverpool, Slot Yakin Isak Tidak akan Main

Hasil Dewa United Vs Persik, Banten Warriors Bekuk Macan Putih di BIS
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Dewa United Vs Persik, Banten Warriors Bekuk Macan Putih di BIS

Prediksi Skor Munchen Vs Leipzig 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Eropa
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Munchen Vs Leipzig 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Ditahan Imbang PSM, Ini Kata Pelatih Semen Padang FC
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Ditahan Imbang PSM, Ini Kata Pelatih Semen Padang FC

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Hasil Dewa United vs Persik, Gol Messidoro-Marukawa Bawa Tim Rumah Unggul

4

Prediksi Skor PSG vs Angers 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Prediksi Skor Munchen Vs Leipzig 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Serah Terima 1.080 Kunci Rumah Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Dewa United vs Persik 22 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor West Ham vs Chelsea 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Hasil Dewa United vs Persik, Gol Messidoro-Marukawa Bawa Tim Rumah Unggul

4

Prediksi Skor PSG vs Angers 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Prediksi Skor Munchen Vs Leipzig 23 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview