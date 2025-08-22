Juara Boston Marathon Pertama dari Jepang Yuki Kawauchi Ramaikan Maybank Marathon 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Juara Boston Marathon pertama dari Jepang Yuki Kawauchi akan ikut berpartisipasi dalam gelaran Maybank Marathon 2025.

Yuki tercatat sebagai pemenang Boston Marathon 2018 dengan catatan waktu 2:15:58 dan menjadi warga negara Jepang pertama yang memenangkan ajang bergengsi tersebut sejak 1987.

"Saya akan ikut [kategori] half marathon [di Maybank Marathon 2025]," ujarnya di acara Welcome Dinner Maybank Marathon 2025, Sanur, Bali, Jumat (22/8/2025).

Pria kelahiran 5 Maret 1987 ini dijuluki Professional Runner karena pernah bekerja penuh waktu sebagai pegawai pemerintah Saitama. Dia membayar sendiri semua biaya lomba lari yang diikuti dan pelatihannya, tanpa sponsor.

Beberapa prestasi yang dicatatkan Yuki di antaranya personal best (PB) marathon 2:07:27 di Lake Biwa Marathon 2021 dan PB half marathon 1:02:18, kemudian pelari pertama di dunia yang mencatat lebih dari 100 marathon di bawah 2 jam 20 menit dan diakui oleh Guinness. Yuki juga sering mencetak waktu sub 2:20 lebih dari 100 kali dan memegang rekor terbanyak marathon sub-2:12 atau lebih dari 25 kali.

Pelari yang mewakili Jepang dalam kejuaraan dunia pada 2011, 2013, dan 2017 tersebut pernah berlari half marathon dengan setelan jas dan mengenakan kostum dalam lomba half marathon lokal sebagai pemanasan Boston Marathon.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Project Director Maybank Marathon Widya Permana mengatakan tahun ini menjadi gelaran ke 14 lomba lari yang diselenggarakan oleh Maybank Indonesia (BNII).

Ajang ini pertama kali diadakan pada 2012 untuk menghidupkan kembali marathon internasional di Indonesia setelah vakum selama kurang lebih dua dekade.

"Dulu hanya sekitar 2.000 peserta saat kami memulai ajang ini di Bali. Setelah satu dekade lebih, peserta tumbuh menjadi sekitar 13.500 pelari," ujarnya.

Widya merinci untuk tahun ini sebanyak 3.700 pelari mengikuti kategori marathon, lalu 6.500 pelari kategori half marathon, dan sebanyak 3.300 pelari ikut kategori 10 K. Tak hanya itu, sebanyak 100 peserta juga berpartisipasi dalam children sprint dan 50 peserta untuk kategori wheelchair.

Untuk tahun ini, Maybank Marathon akan diselenggarakan pada Minggu (24/8/2025). Sejak diperkenalkan pada 2012, Maybank Marathon telah mendapatkan sertifikasi dari International Measurement Certificate dan disahkan oleh Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), serta Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).

Pada 2020, Maybank Marathon meraih sertifikasi sebagai Label Road Race dengan predikat Elite Label dari World Athletics atau dahulu IAAF, yakni organisasi/badan internasional yang mengatur, mengawasi dan mensertifikasi penyelenggaraan perlombaan lari marathon di seluruh dunia.