Prediksi Skor Newcastle Vs Liverpool, Slot Yakin Isak Tidak akan Main

Pelatih Arne Slot memprediksi Alexander Isak tak akan bermain saat Newcastle melawan Liverpool di St. James' Park. Ini prediksi skor Newcastle vs Liverpool.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 21:24
Pelatih Liverpool Arne Slot/ REUTERS-Peter Powell
Pelatih Liverpool Arne Slot/ REUTERS-Peter Powell

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Arne Slot memprediksi Newcastle United tidak akan memainkan penyerang Alexander Isak saat Liverpool tandang ke St. James’ Park, Selasa (26/8) mulai pukul 02.00 WIB.

“Saya tidak yakin, tapi saya berasumsi Alexander Isak tidak bermain dari yang saya baca di media,” kata Slot pada jumpa pers pra-pertandingan, dikutip dari laman resmi Liverpool di Jakarta, Jumat.

Isak, yang dilaporkan sangat ingin pindah ke Liverpool di musim ini, baru saja berbicara tentang situasinya di Newcastle.

Striker asal Swedia itu menyebut secara terbuka ingin pindah karena merasa ada janji-janji yang tidak ditepati oleh The Magpies.

“Ketika janji dilanggar dan kepercayaan hilang, hubungan tidak bisa dilanjutkan,” kata Isak melalui akun Instagram miliknya.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Isak setelah dia absen dalam malam penghargaan PFA saat namanya terpilih menjadi tim terbaik Liga Inggris 2024/2025, juga setelah dirinya absen pada laga pertama Newcastle di Liga Inggris melawan Aston Villa di Villa Park.

Slot menilai tim asuhan Eddie Howe itu masih kuat meski tanpa Isak karena memiliki beberapa pemain berkualitas di lini depan.

“Mereka masih punya Anthony Gordon sebagai pemain nomor sembilan, mereka masih punya Elanga sebagai pemain sayap kanan dan Harvey Barnes di kiri, dan Jacob Murphy bahkan tidak bermain, yang dua kali bermain sangat bagus melawan kami musim lalu,” kata pelatih asal Belanda tersebut.

Pada pertandingan ini, The Reds dipastikan tanpa Jeremie Frimpong setelah bek kanan asal Belanda itu menderita cedera hamstring dan baru kembali bermain selepas selesainya jeda internasional bulan September.

Bek kanan lainnya, Conor Bradley, sudah kembali ke skuad setelah sembuh dari cedera, namun Slot mengungkapkan bek asal Irlandia Utara itu belum sepenuhnya siap bermain sebagai starter. Sebagai gantinya, kata Slot, Dominik Szoboszlai dan Wataru Endo kemungkinan akan mengisi posisi tersebut.

Di sisi lain, Liverpool sudah bisa memainkan Ryan Gravenberch yang pada dua laga pertama musim ini (Community Shield dan Liga Inggris) absen karena alasan keluarga dan hukuman kartu merah yang diterimanya pada laga terakhir musim lalu.

Mantan pelatih Feyenoord itu menyebut, kembalinya Gravenberch dapat membuat permainan Liverpool lebih stabil, terutama saat menerima serangan balik.

“Dengan kembalinya Macca (Mac Allister), dengan Ryan (Gravenberch) di posisi normalnya, saya berharap kami akan lebih siap menghadapi serangan balik daripada saat skor 2-2 (melawan Bournemouth) ini, karena saya telah menonton pertandingan dua kali sebelumnya dan saya rasa – selain dua gol, terutama yang kedua sebagai serangan balik – tidak banyak serangan balik lain dari Bournemouth,” kata Slot.

Prediksi skor Newcastle vs Liverpool:

Skor Newcastle United vs Liverpool 1-1

Skor Newcastle United vs Liverpool 1-2

Skor Newcastle United vs Liverpool 1-3

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Share
