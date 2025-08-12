Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Alexander Isak mogok main untuk Newcastle United setelah klub menolak tawaran Liverpool. Isak ingin pindah, namun Newcastle belum menemukan pengganti.

Bisnis.com, JAKARTA - Striker Swedia Alexander Isak kesal dengan manajemen Newcastle United karena tak diizinkan hengkang pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari cuitan jurnalis Inggris David Ornstein, Alexander Isak geram lantaran Newcastle United tak melepasnya ke klub lain.

Isak pun menegaskan dirinya tak mau lagi bermain untuk Newcastle United, sekalipun jika The Magpies tak menjualnya hingga bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September 2025.

Sebelumnya, Liverpool getol mengincar Isak dan sang pemain pun tertarik bergabung dengan juara bertahan Liga Inggris itu.

Akan tetapi pihak Newcastle United enggan melepas striker tajam itu lantaran belum mendapatkan pengganti yang sepadan.

"Alexander Isak bersikeras tidak akan bermain lagi untuk Newcastle. Bahkan jika bursa transfer ditutup tanpa kepindahan, penyerang berusia 25 tahun itu menganggap kariernya di Newcastle sudah berakhir dan tidak ingin kembali bergabung dengan tim," tulis David Ornstein dilansir dari akun X, Selasa (12/8/2025).

Beberapa waktu lalu Liverpool dilaporkan mengajukan tawaran untuk Isak sebesar 120 juta poundsterling atau sekitar Rp2,6 triliun. Namun tawaran itu telah ditolak oleh Newcastle.

Ornstein menyebut Newcastle United mencoba mengikat Isak dengan kontrak baru dengan kenaikan gaji signifikan.

Di sisi lain Isak kekeuh dengan pendiriannya untuk pindah dan tak mau lagi membela Newcastle United musim ini.

Isak tak masuk skuad Newcastle dalam 7 laga pramusim melawan Carlisle, Celtic, Arsenal, K-League XI, Tottenham Hotspur, Espanyol, dan Atletico Madrid.

Pelatih Newcastle Eddie Howe juga sempat mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memainkan pemain yang menaruh hati di tim.

"Saya ingin pemain yang benar-benar ingin bermain untuk klub ini," tutur Eddie Howe.

Isak mencuri perhatian dengan mencetak 69 gol dan 11 assist selama 3 musim membela Newcastle United.

Dia konsisten mencetak 2 digit gol di Liga Inggris dalam 3 musim tersebut. Musim 2024-2025 menjadi musim terbaiknya dengan menggelontorkan 23 gol.

Torehan gol Isak hanya kalah dari bintang Liverpool Mohamed Salah yang menjadi top skor Liga Inggris 2024-2025 dengan 29 gol.