Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Alexander Isak mogok main untuk Newcastle United setelah klub menolak tawaran Liverpool. Isak ingin pindah, namun Newcastle belum menemukan pengganti.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 15:37
Share
Striker Newcastle United, Alexander Isak-Reuters
Striker Newcastle United, Alexander Isak-Reuters
Ringkasan Berita
  • Alexander Isak memutuskan mogok bermain untuk Newcastle United karena tidak diizinkan pindah pada bursa transfer musim panas, meskipun tertarik bergabung dengan Liverpool.
  • Newcastle menolak tawaran Liverpool sebesar 120 juta poundsterling untuk Isak, karena belum menemukan pengganti yang sepadan.
  • Isak tidak masuk dalam skuad Newcastle untuk tujuh laga pramusim, dan pelatih Eddie Howe menegaskan hanya ingin pemain yang berkomitmen pada tim.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Striker Swedia Alexander Isak kesal dengan manajemen Newcastle United karena tak diizinkan hengkang pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari cuitan jurnalis Inggris David Ornstein, Alexander Isak geram lantaran Newcastle United tak melepasnya ke klub lain.

Isak pun menegaskan dirinya tak mau lagi bermain untuk Newcastle United, sekalipun jika The Magpies tak menjualnya hingga bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September 2025.

Sebelumnya, Liverpool getol mengincar Isak dan sang pemain pun tertarik bergabung dengan juara bertahan Liga Inggris itu.

Akan tetapi pihak Newcastle United enggan melepas striker tajam itu lantaran belum mendapatkan pengganti yang sepadan.

"Alexander Isak bersikeras tidak akan bermain lagi untuk Newcastle. Bahkan jika bursa transfer ditutup tanpa kepindahan, penyerang berusia 25 tahun itu menganggap kariernya di Newcastle sudah berakhir dan tidak ingin kembali bergabung dengan tim," tulis David Ornstein dilansir dari akun X, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga

Beberapa waktu lalu Liverpool dilaporkan mengajukan tawaran untuk Isak sebesar 120 juta poundsterling atau sekitar Rp2,6 triliun. Namun tawaran itu telah ditolak oleh Newcastle.

Ornstein menyebut Newcastle United mencoba mengikat Isak dengan kontrak baru dengan kenaikan gaji signifikan.

Di sisi lain Isak kekeuh dengan pendiriannya untuk pindah dan tak mau lagi membela Newcastle United musim ini.

Isak tak masuk skuad Newcastle dalam 7 laga pramusim melawan Carlisle, Celtic, Arsenal, K-League XI, Tottenham Hotspur, Espanyol, dan Atletico Madrid.

Pelatih Newcastle Eddie Howe juga sempat mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memainkan pemain yang menaruh hati di tim.

"Saya ingin pemain yang benar-benar ingin bermain untuk klub ini," tutur Eddie Howe.

Isak mencuri perhatian dengan mencetak 69 gol dan 11 assist selama 3 musim membela Newcastle United.

Dia konsisten mencetak 2 digit gol di Liga Inggris dalam 3 musim tersebut. Musim 2024-2025 menjadi musim terbaiknya dengan menggelontorkan 23 gol.

Torehan gol Isak hanya kalah dari bintang Liverpool Mohamed Salah yang menjadi top skor Liga Inggris 2024-2025 dengan 29 gol.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth
Premium
4 menit yang lalu

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tawaran Rp2,39 Triliun Ditolak, Liverpool Menyerah Kejar Alexander Isak

Tawaran Rp2,39 Triliun Ditolak, Liverpool Menyerah Kejar Alexander Isak

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Bursa Transfer Liga Inggris, MU dan Newcastle Tunggu Keputusan Sesko

Bursa Transfer Liga Inggris, MU dan Newcastle Tunggu Keputusan Sesko

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

Amorim Yakin Sesko Pindah ke Tempat yang Tepat

Amorim Yakin Sesko Pindah ke Tempat yang Tepat

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

Brighton Rekrut Pelatih Spesialis Eksekusi Bola Mati Asal Belgia

Brighton Rekrut Pelatih Spesialis Eksekusi Bola Mati Asal Belgia

Gagal Juara Community Shield, Arne Slot Sentil Lini Belakang Liverpool

Gagal Juara Community Shield, Arne Slot Sentil Lini Belakang Liverpool

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sistem Poin Baru 3x45 Berlaku di Bulu Tangkis, Ini Penjelasannya
Aneka Sport
41 menit yang lalu

Sistem Poin Baru 3x45 Berlaku di Bulu Tangkis, Ini Penjelasannya

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal
Sportainment
3 jam yang lalu

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

2

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

3

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

4

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

5

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

2

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

3

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

4

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

5

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview