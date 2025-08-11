Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gagal Juara Community Shield, Arne Slot Sentil Lini Belakang Liverpool

Liverpool kalah dari Crystal Palace di Community Shield 2025. Manajer Arne Slot menyoroti kelemahan lini belakang dan mendesak perbaikan sebelum laga pembuka Liga Inggris.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:03
Share
Pelatih Liverpool, Arne Slot / Reuters-Jason Cairnduff
Pelatih Liverpool, Arne Slot / Reuters-Jason Cairnduff
Ringkasan Berita
  • Arne Slot menyoroti kelemahan lini belakang Liverpool yang menyebabkan kekalahan dari Crystal Palace dalam Community Shield 2025-2026.
  • Liverpool kalah dalam adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal, dan Slot menekankan perlunya perbaikan pertahanan sebelum laga pembuka Liga Inggris melawan Bournemouth.
  • Meski telah mendatangkan pemain baru, Slot menilai tim masih perlu waktu untuk adaptasi dan membangun chemistry agar lebih solid secara ofensif dan defensif.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Manajer Liverpool Arne Slot menyoroti kekurangan di lini belakang yang terlihat dalam laga Community Shield 2025-2026 kontra Crystal Palace.

Liverpool kalah dari Crystal Palace dalam partai Community Shield 2025 di Stadion Wembley, London, Minggu (10/8/2025) malam.

Setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal, The Reds harus mengubur mimpi mengangkat trofi Community Shield setelah kalah dalam drama adu penalti.

Arne Slot mengaku khawatir melihat rapuhnya lini pertahanan Liverpool. Hal itu dinilai menjadi penyebab kekalahan The Reds.

Slot menyentil para pemain The Reds untuk segera membenahi masalah di lini pertahanan.

Waktu Liverpool makin mepet mengingat laga pembuka Liga Inggris 2025-2026 kontra Bournemouth akan digelar di Anfield pada Sabtu (16/8/2025).

Baca Juga

Slot menyebut Virgil van Dijk dan kolega terlalu banyak kebobolan gol selama menjalani laga pramusim.

"Saat ini kami tidak kebobolan banyak peluang, tapi kami kebobolan gol," ucap Arne Slot dalam situs resmi Liverpool, Senin (11/8/2025).

Liverpool telah mendatangkan 2 bek sayap yakni Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez, namun Slot menilai lini pertahanan masih butuh ditingkatkan.

Selain itu The Reds juga mendatangkan playmaker asal Jerman Florian Wirtz dan penyerang asal Prancis Hugo Ekitike,

Liverpool, lanjut Slot, mungkin perlu waktu untuk adaptasi secara ofensif dan defensif. Para pemain baru juga butuh membangun chemistry agar terintegrasi dengan baik secara tim.

Meski begitu Slot menyebut saat melawan The Eagles timnya lebih baik dalam menciptakan peluang dibandingkan sepanjang musim lalu.

"Namun, di sisi lain, yang membuat kami sangat kuat musim lalu adalah kami biasanya menang dengan selisih satu gol, dan itu karena kami sering menjaga clean sheet atau maksimal kebobolan satu gol," tutur dia.

Slot optimistis dapat membenahi kekurangan Liverpool sebelum kompetisi musim ini resmi dimulai.

Eks pelatih Feyenoord itu berambisi mempertahankan gelar juara Liga Inggris yang ia capai dalam musim debutnya di Liverpool.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Reksa Dana Campuran Milik Boy Thohir Jawara, Berikan Return di Atas 9% Sebulan
Premium
9 menit yang lalu

Reksa Dana Campuran Milik Boy Thohir Jawara, Berikan Return di Atas 9% Sebulan

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)
Premium
39 menit yang lalu

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

Pelatih Berdarah Maluku Jadi Asisten Arne Slot di Liverpool

Pelatih Berdarah Maluku Jadi Asisten Arne Slot di Liverpool

Mohamed Salah Krisis Gol, Arne Slot Tak Ambil Pusing

Mohamed Salah Krisis Gol, Arne Slot Tak Ambil Pusing

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?
Bola Eropa
1 jam yang lalu

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia
Liga Italia
2 jam yang lalu

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17
Bola Indonesia
3 jam yang lalu

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

2

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

3

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

4

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

5

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

2

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

3

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

4

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

5

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield