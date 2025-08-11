Gagal Juara Community Shield, Arne Slot Sentil Lini Belakang Liverpool

Liverpool kalah dari Crystal Palace di Community Shield 2025. Manajer Arne Slot menyoroti kelemahan lini belakang dan mendesak perbaikan sebelum laga pembuka Liga Inggris.

Bisnis.com, JAKARTA - Manajer Liverpool Arne Slot menyoroti kekurangan di lini belakang yang terlihat dalam laga Community Shield 2025-2026 kontra Crystal Palace.

Liverpool kalah dari Crystal Palace dalam partai Community Shield 2025 di Stadion Wembley, London, Minggu (10/8/2025) malam.

Setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal, The Reds harus mengubur mimpi mengangkat trofi Community Shield setelah kalah dalam drama adu penalti.

Arne Slot mengaku khawatir melihat rapuhnya lini pertahanan Liverpool. Hal itu dinilai menjadi penyebab kekalahan The Reds.

Slot menyentil para pemain The Reds untuk segera membenahi masalah di lini pertahanan.

Waktu Liverpool makin mepet mengingat laga pembuka Liga Inggris 2025-2026 kontra Bournemouth akan digelar di Anfield pada Sabtu (16/8/2025).

Slot menyebut Virgil van Dijk dan kolega terlalu banyak kebobolan gol selama menjalani laga pramusim.

"Saat ini kami tidak kebobolan banyak peluang, tapi kami kebobolan gol," ucap Arne Slot dalam situs resmi Liverpool, Senin (11/8/2025).

Liverpool telah mendatangkan 2 bek sayap yakni Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez, namun Slot menilai lini pertahanan masih butuh ditingkatkan.

Selain itu The Reds juga mendatangkan playmaker asal Jerman Florian Wirtz dan penyerang asal Prancis Hugo Ekitike,

Liverpool, lanjut Slot, mungkin perlu waktu untuk adaptasi secara ofensif dan defensif. Para pemain baru juga butuh membangun chemistry agar terintegrasi dengan baik secara tim.

Meski begitu Slot menyebut saat melawan The Eagles timnya lebih baik dalam menciptakan peluang dibandingkan sepanjang musim lalu.

"Namun, di sisi lain, yang membuat kami sangat kuat musim lalu adalah kami biasanya menang dengan selisih satu gol, dan itu karena kami sering menjaga clean sheet atau maksimal kebobolan satu gol," tutur dia.

Slot optimistis dapat membenahi kekurangan Liverpool sebelum kompetisi musim ini resmi dimulai.

Eks pelatih Feyenoord itu berambisi mempertahankan gelar juara Liga Inggris yang ia capai dalam musim debutnya di Liverpool.