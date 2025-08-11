Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Amorim Yakin Sesko Pindah ke Tempat yang Tepat

Pelatih MU Ruben Amorim yakin Benjamin Sesko, penyerang muda dari RB Leipzig, akan berkontribusi besar.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 14:40
Share
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim / Reuters-Molly Darlington
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim / Reuters-Molly Darlington

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Manchester United Ruben Amorim meyakini bahwa Benjamin Sesko akan memberikan kontribusi penting berkat etos kerja, karakter, dan potensi besarnya sebagai penyerang muda yang baru direkrut dari RB Leipzig.

Dalam wawancara eksklusif dengan MUTV, Amorim menjelaskan bahwa Sesko memiliki karakter dan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh tim.

“Dia punya karakteristik yang kami butuhkan,” kata Amorim dikutip dari laman resmi klub. Ia juga menambahkan bahwa Sesko adalah tipe pemain yang justru harus dicegah untuk bekerja terlalu keras, menandakan semangat dan dedikasinya yang tinggi sejak awal.

Sesko diperkenalkan secara resmi kepada para penggemar di Old Trafford jelang laga uji coba kontra Fiorentina dalam ajang Snapdragon Cup, setelah menyelesaikan proses transfernya ke United. Penyerang timnas Slovenia itu dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa saat ini.

Amorim menilai bahwa Sesko memiliki kemampuan lengkap sebagai seorang penyerang. Ia dinilai unggul dalam duel udara, cakap berlari di ruang-ruang kosong, serta piawai memainkan bola. Sang pelatih percaya pemain 21 tahun itu akan berkembang pesat dan cepat merasa nyaman di lingkungan barunya.

“Dia punya karakter yang tepat untuk berada di grup ini, jadi saya sangat senang memilikinya,” ujar Amorim menegaskan.

Baca Juga

Kehadiran Sesko juga dinilai tepat waktu karena skuad United tengah bersiap menghadapi musim baru Liga Premier Inggris, yang akan diawali dengan laga melawan Arsenal akhir pekan ini. Amorim optimistis pemain barunya itu akan segera beradaptasi.

“Dia akan menyadari sejak hari pertama dan sesi latihan pertama bahwa dia berada di tempat yang tepat,” katanya.

Amorim juga menyinggung fasilitas baru di Carrington yang menurutnya akan mendukung proses adaptasi Sesko, namun ia menekankan bahwa target utama tetaplah meraih kemenangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Reksa Dana Campuran Milik Boy Thohir Jawara, Berikan Return di Atas 9% Sebulan
Premium
9 menit yang lalu

Reksa Dana Campuran Milik Boy Thohir Jawara, Berikan Return di Atas 9% Sebulan

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)
Premium
39 menit yang lalu

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Bursa Transfer Liga Inggris: Chelsea Bersiap Datangkan Garnacho dari MU

Bursa Transfer Liga Inggris: Chelsea Bersiap Datangkan Garnacho dari MU

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

Bursa Transfer Liga Inggris, MU dan Newcastle Tunggu Keputusan Sesko

Bursa Transfer Liga Inggris, MU dan Newcastle Tunggu Keputusan Sesko

Benjamin Sesko Jadi Rebutan MU dan Newcastle, Ini Reaksi RB Leipzig

Benjamin Sesko Jadi Rebutan MU dan Newcastle, Ini Reaksi RB Leipzig

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?
Bola Eropa
1 jam yang lalu

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia
Liga Italia
2 jam yang lalu

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Saddil Ramdani Senang Bisa Bawa Persib Menang di Laga Debutnya

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17
Bola Indonesia
3 jam yang lalu

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

2

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

3

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

4

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

5

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

2

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

3

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, Ekitike Bawa The Reds Unggul (Menit 22)

4

Hasil Crystal Palace vs Liverpool, The Reds Unggul Tipis di Babak Pertama

5

Hasil Crystal Palace Vs Liverpool: Dramatis, Palace Berhasil Juara Community Shield