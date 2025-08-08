Bursa Transfer Liga Inggris: Chelsea Bersiap Datangkan Garnacho dari MU

Chelsea berupaya datangkan Alejandro Garnacho dari MU, usai MU hampir pasti rekrut Benjamin Sesko. Garnacho ingin pindah ke Chelsea musim panas ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Chelsea dilaporkan memulai langkah mereka untuk mendapatkan penyerang sayap Alejandro Garnacho dari sesama klub Liga Inggris Manchester United pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari cuitan jurnalis asal Inggris David Ornstein, Jumat, Chelsea sudah menjalin komunikasi dengan Manchester United mengenai transfer penyerang berkebangsaan Argentina tersebut.

Masih menurut laporan tersebut, Chelsea mulai melakukan pergerakan setelah hampir dipastikan Manchester United mendapatkan penyerang anyar Benjamin Sesko dari RB Leipzig.

Garnacho dilaporkan hanya ingin pindah ke Chelsea dan tidak ingin mengambil opsi ke klub lain sehingga berharap bisa berlabuh ke Stamford Bridge pada musim panas ini.

Pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu penggawa yang dipersilakan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini oleh pelatih kepala Ruben Amorim.

Ketegangan antara Garnacho dan Amorim mencuat setelah sang pemain mengkritik keputusan pelatih yang mencadangkannya di final Liga Europa melawan Tottenham Hotspur pada Mei lalu.

Sebenarnya Amorim, belum menutup pintu sepenuhnya bagi Garnacho untuk tetap bertahan, dengan menyatakan bahwa pemain tersebut masih bisa kembali ke skuad utama bila tidak ada tawaran yang sesuai hingga akhir bursa transfer.

Menurut laporan ESPN beberapa waktu lalu, Manchester United telah menurunkan harga jual Garnacho dari 70 juta menjadi 40 juta poundsterling (Rp1,52 triliun menjadi Rp869 miliar) untuk memperlancar proses transfer.

Selain Chelsea, Aston Villa dan beberapa klub dari Liga Arab Saudi juga menunjukkan ketertarikan, tetapi Garnacho dikabarkan lebih memprioritaskan untuk tetap bermain di Liga Inggris, khususnya bersama klub yang berlaga di Liga Champions, seperti Chelsea.

Selama membela Manchester United, Garnacho telah tampil sebanyak 144 penampilan pada berbagai ajang dan ia mampu menyumbangkan total 26 gol serta 22 assist dari total 8.359 menit bermain.