Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bursa Transfer Liga Inggris: Chelsea Bersiap Datangkan Garnacho dari MU

Chelsea berupaya datangkan Alejandro Garnacho dari MU, usai MU hampir pasti rekrut Benjamin Sesko. Garnacho ingin pindah ke Chelsea musim panas ini.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 15:57
Share
Pemain Manchester United, Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford/Reuters
Pemain Manchester United, Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Chelsea dilaporkan memulai langkah mereka untuk mendapatkan penyerang sayap Alejandro Garnacho dari sesama klub Liga Inggris Manchester United pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari cuitan jurnalis asal Inggris David Ornstein, Jumat, Chelsea sudah menjalin komunikasi dengan Manchester United mengenai transfer penyerang berkebangsaan Argentina tersebut.

Masih menurut laporan tersebut, Chelsea mulai melakukan pergerakan setelah hampir dipastikan Manchester United mendapatkan penyerang anyar Benjamin Sesko dari RB Leipzig.

Garnacho dilaporkan hanya ingin pindah ke Chelsea dan tidak ingin mengambil opsi ke klub lain sehingga berharap bisa berlabuh ke Stamford Bridge pada musim panas ini.

Pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu penggawa yang dipersilakan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini oleh pelatih kepala Ruben Amorim.

Ketegangan antara Garnacho dan Amorim mencuat setelah sang pemain mengkritik keputusan pelatih yang mencadangkannya di final Liga Europa melawan Tottenham Hotspur pada Mei lalu.

Baca Juga

Sebenarnya Amorim, belum menutup pintu sepenuhnya bagi Garnacho untuk tetap bertahan, dengan menyatakan bahwa pemain tersebut masih bisa kembali ke skuad utama bila tidak ada tawaran yang sesuai hingga akhir bursa transfer.

Menurut laporan ESPN beberapa waktu lalu, Manchester United telah menurunkan harga jual Garnacho dari 70 juta menjadi 40 juta poundsterling (Rp1,52 triliun menjadi Rp869 miliar) untuk memperlancar proses transfer.

Selain Chelsea, Aston Villa dan beberapa klub dari Liga Arab Saudi juga menunjukkan ketertarikan, tetapi Garnacho dikabarkan lebih memprioritaskan untuk tetap bermain di Liga Inggris, khususnya bersama klub yang berlaga di Liga Champions, seperti Chelsea.

Selama membela Manchester United, Garnacho telah tampil sebanyak 144 penampilan pada berbagai ajang dan ia mampu menyumbangkan total 26 gol serta 22 assist dari total 8.359 menit bermain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
1 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
31 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Bursa Transfer: Chelsea Rampungkan Transfer Wonderkid Belanda Jorrel Hato

Bursa Transfer: Chelsea Rampungkan Transfer Wonderkid Belanda Jorrel Hato

David Beckham Angkat Bicara Soal Perilaku Mengecewakan Pemain MU Selama Tur Asean

David Beckham Angkat Bicara Soal Perilaku Mengecewakan Pemain MU Selama Tur Asean

Dibekap Cedera, Garnacho Batal Perkuat Argentina Lawan Venezuela dan Bolivia

Dibekap Cedera, Garnacho Batal Perkuat Argentina Lawan Venezuela dan Bolivia

Manchester United Bakal Jamu Fiorentina, Reuni De Gea di Old Trafford

Manchester United Bakal Jamu Fiorentina, Reuni De Gea di Old Trafford

Israel Bunuh Bintang Timnas Palestina, Eric Cantona Berseru Free Palestine!

Israel Bunuh Bintang Timnas Palestina, Eric Cantona Berseru Free Palestine!

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview