Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS

Son Heung-min bergabung dengan LAFC dengan rekor transfer MLS senilai $26 juta, setelah 10 tahun di Tottenham. Kehadirannya memperkuat serangan dan pasar LAFC.

Bisnis.com, JAKARTA - Los Angeles Football Club (LAFC) mengumumkan telah merekrut pemain asal Korea Selatan, Son Heung-min pada bursa transfer musim panas ini.

Son Heung-min resmi bergabung dengan LAFC setelah menandatangani kontrak yang memecahkan rekor transfer Major League Soccer (MLS) alias Liga Amerika Serikat (AS).

"Pemain timnas Korea Selatan ini bergabung dengan LAFC setelah menjalani karier cemerlang selama 10 tahun bersama Tottenham Hotspur di Liga Inggris," bunyi pernyataan resmi LAFC, Kamis (7/8/2025).

Pemain 33 tahun itu telah membela Tottenham Hotspur selama satu dekade dengan mencetak 173 gol dari 454 pertandingan.

Beberapa waktu lalu Son telah mengumumkan bahwa dirinya akan mengakhiri kariernya bersama The Lilywhites.

Dilansir dari The Athletic, LAFC membayar biaya transfer sekitar 26 juta dolar AS (Rp425 miliar) kepada Tottenham Hotspur untuk mendatangkan Son Heung-min.

Nilai transfer itu menjadi yang termahal di MLS, melampaui rekor sebelumnya 22 juta dolar AS (Rp359 miliar) kala Atlanta United menebus Emmanuel Latte Lath dari Middlesbrough.

Kehadiran Son menjadi komitmen LAFC yang saat ini menempati posisi keenam Wilayah Barat MLS dengan hasil 10 kali menang, 6 kali imbang, dan 6 kali kalah.

Son datang untuk memperkuat lini serang LAFC menjelang babak playoff Piala MLS musim ini.

Selain itu Son juga memberikan dampak di luar dengan memperluas pasar LAFC ke Korea Selatan. Sebab, Son merupakan pemain Korea tersukses di dunia saat ini.

Secara global, reputasi Son juga meningkatkan profil klub dan MLS, hampir setara dengan efek yang dibawa Lionel Messi saat bergabung dengan Inter Miami.

Son hengkang dari Tottenham setelah membawa klub juara Liga Europa pada Mei 2025.

Itu adalah trofi besar pertama yang diraih Tottenham dalam kurun waktu 17 tahun terakhir.

Son menjalani pertandingan perpisahan di Seoul, Korea Selatan, saat Tottenham Hotspur menghadapi Newcastle United pada 3 Agustus lalu.

Eks pemain Bayer Leverkusen itu mendapat penghormatan dengan guard of honour dari kedua tim dan para suporter yang hadir di Stadion Piala Dunia Seoul.

Di LAFC Son akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di Tottenham Hotspur yakni Hugo Lloris.

Son menggantikan posisi Olivier Giroud yang kembali ke Prancis setelah menjalani musim yang kurang memuaskan di Los Angeles.

Dia telah menyatakan ambisinya untuk tampil dalam Piala Dunia 2026 bersama Korea Selatan. Itu adalah Piala Dunia keempat bagi Son.

Kebetulan, Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sehingga Son punya waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan iklim setempat.