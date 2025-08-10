Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

Tonton live streaming Crystal Palace vs Liverpool di Community Shield, 10 Agustus pukul 21.00 WIB. Alexis Mac Allister kembali bermain setelah cedera.

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool dan Crystal Palace akan berebut gelar juara Community Shield yang digelar di Stadion Wembley, Minggu (10/8) pukul 21.00 WIB.

Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi Alexis Mac Allister akan masuk skuad melawan Palace nanti, setelah menepi karena cedera.

Mac Allister sendiri melewatkan tiga pertandingan pramusim Liverpool karena cederanya. Ia bermain pada babak kedua saat melawan Yokohama F. Marinos di Jepang dan kemudian menjadi starter pada pertandingan pertama melawan Athletic Bilbao.

“Ia akan masuk skuad pada hari Minggu,” kata Slot tentang Mac Allister.

“Ia absen selama dua bulan, saya rasa, atau lebih lama karena kami tidak memainkannya dalam empat pertandingan terakhir musim ini. Ia berlatih bersama kami sejak seminggu yang lalu, bermain 30 menit, 45 menit," kata dia.

Ia melanjutkan, "Menjadi starter mungkin saja, tetapi jelas tidak selama 90 menit".

Slot memastikan dalam pertandingan nanti timnya tak akan diperkuat satu bek tengah. Dia adalah Joe Gomez yang masih menepi karena cedera.

Slot diprediksi akan memainkan kekuatan terbaiknya termasuk pembelian anyarnya Hugo Ekitike dan Florian Wirtz.

Kedua penggawa baru tersebut akan bekerja sama dengan pemain lawas Mohamed Salah serta winger Cody Gakpo asal Belanda.

Melihat kekuatan kedua tim, Liverpool diprediksi akan mengalahkan Crystal Palace dan menjuarai Community Shield musim ini.

Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus:

https://www.vidio.com/live/9182-champions-tv-5?schedule_id=4484057