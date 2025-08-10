Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

Tonton live streaming Crystal Palace vs Liverpool di Community Shield, 10 Agustus pukul 21.00 WIB. Alexis Mac Allister kembali bermain setelah cedera.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 20:38
Share
Pemain Liverpool Mohamed Salah, Cody Gakpo, Kostas Tsimikas. Liverpool akan bertemu Crystal Palace di Community Shield. Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus. /Reuters-Lee Smith
Pemain Liverpool Mohamed Salah, Cody Gakpo, Kostas Tsimikas. Liverpool akan bertemu Crystal Palace di Community Shield. Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus. /Reuters-Lee Smith

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool dan Crystal Palace akan berebut gelar juara Community Shield yang digelar di Stadion Wembley, Minggu (10/8) pukul 21.00 WIB.

Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi Alexis Mac Allister akan masuk skuad melawan Palace nanti, setelah menepi karena cedera.

Mac Allister sendiri melewatkan tiga pertandingan pramusim Liverpool karena cederanya. Ia bermain pada babak kedua saat melawan Yokohama F. Marinos di Jepang dan kemudian menjadi starter pada pertandingan pertama melawan Athletic Bilbao.

“Ia akan masuk skuad pada hari Minggu,” kata Slot tentang Mac Allister.

“Ia absen selama dua bulan, saya rasa, atau lebih lama karena kami tidak memainkannya dalam empat pertandingan terakhir musim ini. Ia berlatih bersama kami sejak seminggu yang lalu, bermain 30 menit, 45 menit," kata dia.

Ia melanjutkan, "Menjadi starter mungkin saja, tetapi jelas tidak selama 90 menit".

Baca Juga

Slot memastikan dalam pertandingan nanti timnya tak akan diperkuat satu bek tengah. Dia adalah Joe Gomez yang masih menepi karena cedera.

Slot diprediksi akan memainkan kekuatan terbaiknya termasuk pembelian anyarnya Hugo Ekitike dan Florian Wirtz.

Kedua penggawa baru tersebut akan bekerja sama dengan pemain lawas Mohamed Salah serta winger Cody Gakpo asal Belanda.

Melihat kekuatan kedua tim, Liverpool diprediksi akan mengalahkan Crystal Palace dan menjuarai Community Shield musim ini.

Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus:

https://www.vidio.com/live/9182-champions-tv-5?schedule_id=4484057

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia
Premium
3 jam yang lalu

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge
Premium
4 jam yang lalu

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace 25 Mei, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace 25 Mei, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Hasil Crystal Palace vs Liverpool: The Reds Pertahankan Puncak Klasemen

Hasil Crystal Palace vs Liverpool: The Reds Pertahankan Puncak Klasemen

Prediksi Skor Crystal Palace vs Liverpool 5 Oktober, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Crystal Palace vs Liverpool 5 Oktober, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Crystal Palace vs Liverpool 5 Oktober: Nunez Kurang Tajam, ini Kata Slot

Prediksi Crystal Palace vs Liverpool 5 Oktober: Nunez Kurang Tajam, ini Kata Slot

UEFA Coret Crystal Palace dari Liga Europa karena Aturan Kepemilikan

UEFA Coret Crystal Palace dari Liga Europa karena Aturan Kepemilikan

2025 Jadi Tahun Pecah Telur, Klub London Rajai Inggris dan Eropa

2025 Jadi Tahun Pecah Telur, Klub London Rajai Inggris dan Eropa

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus
Liga Inggris
9 menit yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool 10 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Bali United vs Persik 10 Agustus
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Bali United vs Persik 10 Agustus

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!
Liga Inggris
6 jam yang lalu

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Menyala! Tim Perahu Naga RI Sabet 3 Medali Emas di The World Games 2025
Aneka Sport
7 jam yang lalu

Menyala! Tim Perahu Naga RI Sabet 3 Medali Emas di The World Games 2025

Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Indonesia
7 jam yang lalu

Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

2

Prediksi Skor Bali United vs Persik 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Hasil Arsenal Vs Athletic Bilbao: Gyokeres Gacor, The Gunners Juara Emirates Cup

5

Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

2

Prediksi Skor Bali United vs Persik 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Persija vs Persita 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Hasil Arsenal Vs Athletic Bilbao: Gyokeres Gacor, The Gunners Juara Emirates Cup

5

Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul