Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Liverpool akan menghadapi Crystal Palace di Community Shield yang digelar di Wembley. Ini Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace 10 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool sebagai juara Liga Inggris musim lalu akan ditantang Crystal Palace sebagai pemegang Piala FA dalam laga Community Shield di Stadion Wembley, Minggu (10/8) pukul 21.00 WIB.

Pelatih Liverpool Arne Slot senang timnya akan memulai musim baru 2025/2026 dengan kesempatan mendapatkan trofi baru.

"Bagus jika kita bisa memulai musim dengan peluang memenangkan sesuatu. Biasanya kita harus memainkan banyak pertandingan sebelum bisa memenangkan sesuatu," kata Slot, dikutip dari laman resmi klub, Jumat.

"Jika itu Piala Liga, Piala FA, apalagi Liga Primer Inggris atau Liga Champions, biasanya kita memenangkan sesuatu di akhir musim. Sekarang kita punya peluang untuk memenangkan sesuatu di awal musim," kata dia.

The Reds telah 16 kali memenangkan Community Shield, dengan terakhir kali pada 2022/2023 saat mereka mengalahkan Manchester City 3-1.

Saat ditanya bagaimana kekuatan Palace, Slot merasa takjub dengan tim asuhan Oliver Glasner tersebut. Pada musim lalu, Liverpool meraih satu kemenangan dan satu kali imbang melawan Palace.

Kemenangan terjadi di Selhurst Park dengan skor 0-1, sementara hasil imbang terjadi pada laga pertandingan terakhir Liga Inggris ketika kedua tim bermain 1-1 di Anfield.

"Sayangnya, kita menghadapi Crystal Palace yang sangat bagus dan sangat sulit bagi kita untuk menang, karena kita bermain imbang 1-1 melawan mereka di pertandingan terakhir musim ini," kata pelatih asal Belanda tersebut.

"Mereka menunjukkan di final terakhir, dan bahkan di semifinal, juga – betapa sulitnya memenangkan pertandingan sekali menang melawan mereka," kata dia.

Sementara itu, Slot dalam kesempatan yang sama mengonfirmasi Alexis Mac Allister akan masuk skuad melawan Palace nanti, setelah pemenang Piala Dunia 2022 bersama Argentina itu sebelumnya menepi karena cedera.

Mac Allister sendiri melewatkan tiga pertandingan pramusim Liverpool karena cederanya. Ia bermain pada babak kedua saat melawan Yokohama F. Marinos di Jepang dan kemudian menjadi starter pada pertandingan pertama melawan Athletic Bilbao.

“Ia akan masuk skuad pada hari Minggu,” kata Slot tentang Mac Allister.

“Ia absen selama dua bulan, saya rasa, atau lebih lama karena kami tidak memainkannya dalam empat pertandingan terakhir musim ini. Ia berlatih bersama kami sejak seminggu yang lalu, bermain 30 menit, 45 menit," kata dia.

Ia melanjutkan, "Menjadi starter mungkin saja, tetapi jelas tidak selama 90 menit".

Slot memastikan dalam pertandingan nanti timnya tak akan diperkuat satu bek tengah. Dia adalah Joe Gomez yang masih menepi karena cedera.

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace 10 Agustus:

Skor Liverpool vs Crystal Palace 2-0

Skor Liverpool vs Crystal Palace 1-1

Skor Liverpool vs Crystal Palace 2-1