Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Liverpool akan menghadapi Crystal Palace di Community Shield yang digelar di Wembley. Ini Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace 10 Agustus.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 20:38
Share
Pelatih Liverpool, Arne Slot / Reuters-Jason Cairnduff
Pelatih Liverpool, Arne Slot / Reuters-Jason Cairnduff

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool sebagai juara Liga Inggris musim lalu akan ditantang Crystal Palace sebagai pemegang Piala FA dalam laga Community Shield di Stadion Wembley, Minggu (10/8) pukul 21.00 WIB.

Pelatih Liverpool Arne Slot senang timnya akan memulai musim baru 2025/2026 dengan kesempatan mendapatkan trofi baru.

"Bagus jika kita bisa memulai musim dengan peluang memenangkan sesuatu. Biasanya kita harus memainkan banyak pertandingan sebelum bisa memenangkan sesuatu," kata Slot, dikutip dari laman resmi klub, Jumat.

"Jika itu Piala Liga, Piala FA, apalagi Liga Primer Inggris atau Liga Champions, biasanya kita memenangkan sesuatu di akhir musim. Sekarang kita punya peluang untuk memenangkan sesuatu di awal musim," kata dia.

The Reds telah 16 kali memenangkan Community Shield, dengan terakhir kali pada 2022/2023 saat mereka mengalahkan Manchester City 3-1.

Saat ditanya bagaimana kekuatan Palace, Slot merasa takjub dengan tim asuhan Oliver Glasner tersebut. Pada musim lalu, Liverpool meraih satu kemenangan dan satu kali imbang melawan Palace.

Baca Juga

Kemenangan terjadi di Selhurst Park dengan skor 0-1, sementara hasil imbang terjadi pada laga pertandingan terakhir Liga Inggris ketika kedua tim bermain 1-1 di Anfield.

"Sayangnya, kita menghadapi Crystal Palace yang sangat bagus dan sangat sulit bagi kita untuk menang, karena kita bermain imbang 1-1 melawan mereka di pertandingan terakhir musim ini," kata pelatih asal Belanda tersebut.

"Mereka menunjukkan di final terakhir, dan bahkan di semifinal, juga – betapa sulitnya memenangkan pertandingan sekali menang melawan mereka," kata dia.

Sementara itu, Slot dalam kesempatan yang sama mengonfirmasi Alexis Mac Allister akan masuk skuad melawan Palace nanti, setelah pemenang Piala Dunia 2022 bersama Argentina itu sebelumnya menepi karena cedera.

Mac Allister sendiri melewatkan tiga pertandingan pramusim Liverpool karena cederanya. Ia bermain pada babak kedua saat melawan Yokohama F. Marinos di Jepang dan kemudian menjadi starter pada pertandingan pertama melawan Athletic Bilbao.

“Ia akan masuk skuad pada hari Minggu,” kata Slot tentang Mac Allister.

“Ia absen selama dua bulan, saya rasa, atau lebih lama karena kami tidak memainkannya dalam empat pertandingan terakhir musim ini. Ia berlatih bersama kami sejak seminggu yang lalu, bermain 30 menit, 45 menit," kata dia.

Ia melanjutkan, "Menjadi starter mungkin saja, tetapi jelas tidak selama 90 menit".

Slot memastikan dalam pertandingan nanti timnya tak akan diperkuat satu bek tengah. Dia adalah Joe Gomez yang masih menepi karena cedera.

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace 10 Agustus:

Skor Liverpool vs Crystal Palace 2-0

Skor Liverpool vs Crystal Palace 1-1

Skor Liverpool vs Crystal Palace 2-1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
30 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA
Premium
1 jam yang lalu

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace 25 Mei, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace 25 Mei, Susunan Pemain, H2H

Hasil Liga Inggris: Nunez Kartu Merah, Liverpool Ditahan Crystal Palace

Hasil Liga Inggris: Nunez Kartu Merah, Liverpool Ditahan Crystal Palace

Link Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace di Liga Inggris

Link Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace di Liga Inggris

Link Live Streaming Liverpool vs Athletic Bilbao, Langsung dari Anfield

Link Live Streaming Liverpool vs Athletic Bilbao, Langsung dari Anfield

Prediksi Skor Liverpool Vs Athletic Bilbao, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Liverpool Vs Athletic Bilbao, Susunan Pemain, H2H, Preview

UEFA Coret Crystal Palace dari Liga Europa karena Aturan Kepemilikan

UEFA Coret Crystal Palace dari Liga Europa karena Aturan Kepemilikan

2025 Jadi Tahun Pecah Telur, Klub London Rajai Inggris dan Eropa

2025 Jadi Tahun Pecah Telur, Klub London Rajai Inggris dan Eropa

Prediksi Skor Manchester City vs Manchester United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Manchester City vs Manchester United: Head to Head, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview