Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Arsenal Vs Athletic Bilbao: Gyokeres Gacor, The Gunners Juara Emirates Cup

Arsenal menjuarai Emirates Cup dengan kemenangan 3-0 atas Athletic Bilbao berkat gol Gyokeres, Saka, dan Havertz di Emirates Stadium, Sabtu malam.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 00:48
Share
Striker Arsenal, Viktor Gyokeres/ Action Images via Reuters-Peter Cziborra
Striker Arsenal, Viktor Gyokeres/ Action Images via Reuters-Peter Cziborra

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Arsenal vs Athletic Bilbao , the Gunners berhasil merebut gelar juara Emirates Cup usai menang dengan skor 3-0.

Bermain di Emirates stadium, Sabtu (9/8/2025) malam, Arsenal yang dijuluki the Gunners unggul di babak pertama berkat gol yang dicetak Viktor Gyokeres dan Bukayo Saka. Kai Havertz menambah satu gol lagi di paruh kedua.

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Arsenal yang berambisi merebut gelar Emirates Cup langsung menekan pertahanan Bilbao.

Gyokeres yang baru direkrut dari Sporting Lisbon akhirnya mencetak gol setelah di dua pertandingan sebelumnya tampil melempem. 

Gyokeres mencetak gol pada menit 35 lewat sundulan memanfaatkan assist dari Martin Zubimendi.

Tak selang berapa lama, anak asuh Mikel Arteta menambah keunggulan menjadi 2-0 berkat gol yang dicetak oleh Bukayo Saka pada menit 37.

Baca Juga

Hingga babak pertama berakhir, hasil Arsenal vs Bilbao tetap 2-0.

Masuk babak kedua, Arsenal kembali menguasai jalannya pertandingan.

Setelah sempat melempem di dua laga awal, Gyokeres menunjukkan tajinya di pertandingan ini.

Striker asal Swedia itu nyaris mencetak gol tambahan pada menit 62 tetapi sundulan terbangnya memanfaatkan umpan Noni Madueke masih bisa diselamatkan kiper Unai Simon lalu membentur mistar gawang Bilbao.

Arteta mengganti Gyokeres pada menit 71 dengan memasukkan striker asal Jerman, Kai Havertz.

Kai Havertz mempunyai peluang mencetak gol pada menit 78, namun sontekannya terlalu lemah dan mengarah ke badan Unai Simon.

Havertz sepertinya ingin menunjukkan dirinya masih layak menjadi penggawa utama Arsenal.

Havertz mencetak gol luar biasa lewat aksi solo run dari tengah lapangan. Meski diganggu pemain lawan, sambil terjatuh, Havertz mampu menendang bola dengan kaki kirinya ke gawang Bilbao untuk membawa Arsenal unggul 3-0.

Hingga pertandingan usai skor tetap 3-0 untuk kemenangan Arsenal sekaligus merebut gelar Emirates Cup.

Sedangkan Athletic Bilbao belum berhasil memutus rangkaian hasil buruk dengan enam kekalahan beruntun di laga uji coba.

Susunan pemain Arsenal vs Athletic Bilbao:

Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Martinelli

Athletic Bilbao:

Simon, Areso, Cucian Lekue, Berchice, Jauregizar, Ruiz deh Galarreta, Inaki Williams, Gomez, Nico Williams, Berenguer

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
22 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
1 hari yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul

Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Kelompok Suporter The 1958 Bakal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

Kelompok Suporter The 1958 Bakal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

Link Live Streaming Liverpool vs Athletic Bilbao, Langsung dari Anfield

Link Live Streaming Liverpool vs Athletic Bilbao, Langsung dari Anfield

Prediksi Skor Liverpool Vs Athletic Bilbao, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Liverpool Vs Athletic Bilbao, Susunan Pemain, H2H, Preview

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil El Rumi Vs Jefri Nichol, Cuma 40 Detik, El Rumi Menang TKO
Sportainment
4 jam yang lalu

Hasil El Rumi Vs Jefri Nichol, Cuma 40 Detik, El Rumi Menang TKO

Hasil Arsenal Vs Athletic Bilbao: Gyokeres Gacor, The Gunners Juara Emirates Cup
Liga Inggris
4 jam yang lalu

Hasil Arsenal Vs Athletic Bilbao: Gyokeres Gacor, The Gunners Juara Emirates Cup

Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul
Liga Inggris
5 jam yang lalu

Hasil Arsenal Vs Bilbao Babak 1, Gyokeres Akhirnya Bikin Gol, The Gunners Unggul

Hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior: Menang Besar, Verdonk Bawa NEC Pimpin Klasemen Liga Belanda
Bola Eropa
6 jam yang lalu

Hasil NEC Nijmegen Vs Excelsior: Menang Besar, Verdonk Bawa NEC Pimpin Klasemen Liga Belanda

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus
Liga Inggris
7 jam yang lalu

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

3

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

4

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

5

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kementerian Lingkungan Hidup Segel Hotel dan Villa di Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

3

Lancar, Ini Dua Link Live Streaming Arsenal vs Athletic Bilbao 9 Agustus

4

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

5

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H