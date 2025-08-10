Hasil Arsenal Vs Athletic Bilbao: Gyokeres Gacor, The Gunners Juara Emirates Cup

Arsenal menjuarai Emirates Cup dengan kemenangan 3-0 atas Athletic Bilbao berkat gol Gyokeres, Saka, dan Havertz di Emirates Stadium, Sabtu malam.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Arsenal vs Athletic Bilbao , the Gunners berhasil merebut gelar juara Emirates Cup usai menang dengan skor 3-0.

Bermain di Emirates stadium, Sabtu (9/8/2025) malam, Arsenal yang dijuluki the Gunners unggul di babak pertama berkat gol yang dicetak Viktor Gyokeres dan Bukayo Saka. Kai Havertz menambah satu gol lagi di paruh kedua.

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Arsenal yang berambisi merebut gelar Emirates Cup langsung menekan pertahanan Bilbao.

Gyokeres yang baru direkrut dari Sporting Lisbon akhirnya mencetak gol setelah di dua pertandingan sebelumnya tampil melempem.

Gyokeres mencetak gol pada menit 35 lewat sundulan memanfaatkan assist dari Martin Zubimendi.

Tak selang berapa lama, anak asuh Mikel Arteta menambah keunggulan menjadi 2-0 berkat gol yang dicetak oleh Bukayo Saka pada menit 37.

Hingga babak pertama berakhir, hasil Arsenal vs Bilbao tetap 2-0.

Masuk babak kedua, Arsenal kembali menguasai jalannya pertandingan.

Setelah sempat melempem di dua laga awal, Gyokeres menunjukkan tajinya di pertandingan ini.

Striker asal Swedia itu nyaris mencetak gol tambahan pada menit 62 tetapi sundulan terbangnya memanfaatkan umpan Noni Madueke masih bisa diselamatkan kiper Unai Simon lalu membentur mistar gawang Bilbao.

Arteta mengganti Gyokeres pada menit 71 dengan memasukkan striker asal Jerman, Kai Havertz.

Kai Havertz mempunyai peluang mencetak gol pada menit 78, namun sontekannya terlalu lemah dan mengarah ke badan Unai Simon.

Havertz sepertinya ingin menunjukkan dirinya masih layak menjadi penggawa utama Arsenal.

Havertz mencetak gol luar biasa lewat aksi solo run dari tengah lapangan. Meski diganggu pemain lawan, sambil terjatuh, Havertz mampu menendang bola dengan kaki kirinya ke gawang Bilbao untuk membawa Arsenal unggul 3-0.

Hingga pertandingan usai skor tetap 3-0 untuk kemenangan Arsenal sekaligus merebut gelar Emirates Cup.

Sedangkan Athletic Bilbao belum berhasil memutus rangkaian hasil buruk dengan enam kekalahan beruntun di laga uji coba.

Susunan pemain Arsenal vs Athletic Bilbao:

Raya, Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Martinelli

Simon, Areso, Cucian Lekue, Berchice, Jauregizar, Ruiz deh Galarreta, Inaki Williams, Gomez, Nico Williams, Berenguer