Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Berikut link live streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Link live streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan dalam Piala Kemerdekaan 2025 dapat disaksikan pada malam ini.

Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Tajikistan dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Selasa (12/8/2025) malam.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto langsung memimpin latihan perdana timnya setelah tiba dari Bali, Sabtu (9/8/2025).

Nova menegaskan bahwa sesi latihan difokuskan pada pemulihan fisik dan menyusun strategi permainan kontra Tajikistan.

"Setelah datang dari Bali kemarin (Sabtu) malam, hari ini (Minggu) kami fokus ke pemulihan sekaligus membuat game plan yang akan kami terapkan di pertandingan pertama melawan Tajikistan," kata Nova Arianto dilansir dari laman PSSI.

Secara kondisi, Nova menegaskan, seluruh pemain Timnas U-17 Indonesia sangat baik dan siap untuk tampil.

Sebelum berangkat ke Medan, Garuda Muda sempat menjalani pemusatan latihan (TC) selama sebulan di Bali.

Nova mengungkapkan, fokus awal TC adalah mencari pemain baru dengan mencoba pemain keturunan dan nama-nama yang tidak masuk skuad Piala Asia U-17 2025.

Tim pelatih terus menggembleng Timnas U-17 Indonesia untuk persiapan tampil di Piala Dunia U-17 2025.

"Bersyukur, sekarang ada beberapa pemain baru yang bisa kami lihat potensinya. Fokus kami memang ke Piala Kemerdekaan untuk melihat para pemain baru ini dan menentukan apakah mereka bisa dibawa ke Piala Dunia nanti," tutur Nova.

Timnas U-17 Indonesia akan melakoni Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung pada 12-18 Agustus 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang.

Pasukan Nova Arianto akan menghadapi 3 lawan kuat yakni Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025.

Nova membawa 30 pemain untuk bersaing mendapatkan tempat terbaik di skuad Timnas U-17 Indonesia.

Eks pemain Persib Bandung itu menegaskan targetnya bukan hanya menjadi juara Piala Kemerdekaan 2025, namun juga memantau performa setiap pemain.

"Target saya adalah mencoba semua pemain yang ada di tim saat ini. Turnamen ini menjadi persiapan awal menuju Piala Dunia, sehingga bisa menjadi catatan bagi kami apakah masih membutuhkan pemain baru atau tidak," kata Nova.

Duel Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan akan digelar malam ini pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Selain melalui siaran televisi, Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming.

Berikut link live streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: