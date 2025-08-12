Timnas Indonesia U17 menghadapi Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, Medan. Ini live hasil Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus. Garuda Muda Raih Kemenangan?

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U17 akan menghadapi timnas Tajikistan di laga perdana turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/8/2025).

Timnas Indonesia U17 yang diasuh Nova Arianto sudah memilih 30 pemain untuk mengikuti turnamen ini sebelum terjun ke Piala Dunia U17 di Qatar.

Bagi Nova, pertandingan melawan Tajikistan, Mali, dan Uzbekistan akan membantu timnas Garuda Muda lebih berkembang.

"Kalau target secara pribadi, saya tidak memberikan target apapun kepada pemain. Saya ingin mereka berkembang dan mendapatkan pengalaman luar biasa karena level lawan sangat berbeda dibanding AFF atau Piala Asia," katanya di Medan, Senin.

'Mali adalah runner-up Piala Dunia U-17 sebelumnya, Uzbekistan juara Piala Asia, dan Tajikistan lolos 16 besar. Ini akan sangat membantu kami," tambah Nova.

Menarik dinanti, apakah Garuda Muda bisa meraih kemenangan melawan Tajikistan di pertandingan pertamanya di Piala Kemerdekaan 2025?

Ini live hasil Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus: