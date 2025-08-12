Bisnis Indonesia Premium
Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus, Garuda Muda Raih Kemenangan?

Timnas Indonesia U17 menghadapi Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, Medan. Ini live hasil Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus. Garuda Muda Raih Kemenangan?
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 18:50
Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Timnas Indonesia akan menghadapi Tajikistan di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara.
Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Timnas Indonesia akan menghadapi Tajikistan di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara. Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus, Garuda Muda Raih Kemenangan?/Antara
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U17 akan menghadapi  timnas Tajikistan di laga perdana turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/8/2025).

Timnas Indonesia U17 yang diasuh Nova Arianto sudah memilih 30 pemain untuk mengikuti turnamen ini sebelum terjun ke Piala Dunia U17 di Qatar.

Bagi Nova, pertandingan melawan Tajikistan, Mali, dan Uzbekistan akan membantu timnas Garuda Muda lebih berkembang.

"Kalau target secara pribadi, saya tidak memberikan target apapun kepada pemain. Saya ingin mereka berkembang dan mendapatkan pengalaman luar biasa karena level lawan sangat berbeda dibanding AFF atau Piala Asia," katanya di Medan, Senin.

'Mali adalah runner-up Piala Dunia U-17 sebelumnya, Uzbekistan juara Piala Asia, dan Tajikistan lolos 16 besar. Ini akan sangat membantu kami," tambah Nova.

Menarik dinanti, apakah Garuda Muda bisa meraih kemenangan melawan Tajikistan di pertandingan pertamanya di Piala Kemerdekaan 2025?

Ini live hasil Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus:

19:32 WIB
Menit 2

Timnas Indonesia mencoba menyerang dan menguasai pertandingan. Timnas Indonesia mendapat tendangan sudut tapi bisa dihalau kiper Tajikistan.

19:31 WIB
Pertandingan Indonesia vs Tajikistan Dimulai

Pertandingan Indonesia vs Tajikistan dimulai. Timnas Indonesia mengenakan jersei putih-putih. Sedangkan Tajikistan memakai seragam merah-merah.

19:21 WIB
Hujan Deras

Lapangan stadion Utama Sumatra Utara, Medan, diguyur hujan deras.

19:15 WIB
Susunan Pemain Indonesia Vs Tajikistan U17

Timnas Indonesia U17:

Dafa, Panji, Baker, Algazani, Fabio, Eizar, Evandra, Nazriel, Gholy, Alberto, Mierza

Cadangan: Nur Ichsan, Rendy, Dafa Zaidan, Daniel, Alfrido, Cahya, Ilham, Ekayana, Noha Pohan, Aaron, Dimas Adi, Fandi Ahmad, Aldy Taher, Rafi Rasyiq

Coach: Nova Arianto

