Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan digelar dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025. Prediksi skor mengunggulkan Timnas U-17 Indonesia menang.

Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Tajikistan dalam laga perdana dalam Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Selasa (12/8/2025) malam.

Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 adalah ajang bagi Timnas U-17 Indonesia dalam mempersiapkan tim menuju Piala Dunia U-17 2025.

Dalam turnamen Piala Dunia U-17 2025 November mendatang, Garuda Muda tergabung di Grup H bersama Timnas U-17 Brasil, Honduras, dan Zambia.

Untuk mempersiapkan diri tampil di turnamen akbar itu, anak asuh Nova Arianto perlu laga uji coba lawan tim kuat.

Laga kontra Timnas U-17 Tajikistan diprediksi berlangsung alot, lantaran mereka juga lolos ke putaran final Piala Dunia U-17 2025 lewat jalur 8 besar Piala Asia U-17 seperti Indonesia.

Tajikistan sudah menjadi peserta Piala Dunia U-17 untuk ketiga kalinya. Artinya, kekuatan Tajikistan tak bisa dipandang enteng.

Bahkan, dalam edisi debut pada Piala Dunia U-17 2007, Tajikistan mampu menembus babak 16 besar.

Adapun Indonesia telah 2 kali lolos ke Piala Dunia U-17, sebelumnya pada 2023 Garuda Muda tampil di Piala Dunia U-17 dengan status tuan rumah.

Selain dengan Tajikistan, Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan dan Mali di Piala Kemerdekaan 2025.

Prediksi Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan

Timnas U-17 Indonesia (3-4-3): Dafa Gasemi; Algazani Dwi, Putu Panji, Mathew Baker; Eizar Jacob, Evandra Florasta, Noha Pohan, Fabio Azkairawan; Fadly Alberto, Mierza Firjatullah, Zahaby Gholy.

Pelatih: Nova Arianto

Timnas U-17 Tajikistan (3-5-2): Abubakr Rakhmonkulov; Abdusamad Melikmurodov, Mekhrozhiddin Rozikov, Mustafo Khasanbekov; Akhmadzhon Shoev; Bakhodur Nazarzoda, Ramazon Bakhtaliev, Mekhrobun Odilzoda, Zarif Zarifzoda; Mukhammad Nazriev, Nazrullo Ashuralizoda.

Pelatih: Marco Ragini