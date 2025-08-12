Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:38
Share
Prediksi skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025 / Kita Garuda.
Prediksi skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025 / Kita Garuda.
Ringkasan Berita
  • Timnas U-17 Indonesia diprediksi unggul melawan Tajikistan dalam laga perdana Piala Kemerdekaan 2025 di Deli Serdang.
  • Pertandingan ini menjadi persiapan penting bagi Indonesia menjelang Piala Dunia U-17 2025, di mana mereka tergabung di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.
  • Susunan pemain Indonesia menggunakan formasi 3-4-3, sementara Tajikistan memakai formasi 3-5-2, dengan prediksi skor akhir mengunggulkan Indonesia menang tipis.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan digelar dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025. Prediksi skor mengunggulkan Timnas U-17 Indonesia menang.

Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Tajikistan dalam laga perdana dalam Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Selasa (12/8/2025) malam.

Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 adalah ajang bagi Timnas U-17 Indonesia dalam mempersiapkan tim menuju Piala Dunia U-17 2025.

Dalam turnamen Piala Dunia U-17 2025 November mendatang, Garuda Muda tergabung di Grup H bersama Timnas U-17 Brasil, Honduras, dan Zambia.

Untuk mempersiapkan diri tampil di turnamen akbar itu, anak asuh Nova Arianto perlu laga uji coba lawan tim kuat.

Laga kontra Timnas U-17 Tajikistan diprediksi berlangsung alot, lantaran mereka juga lolos ke putaran final Piala Dunia U-17 2025 lewat jalur 8 besar Piala Asia U-17 seperti Indonesia.

Baca Juga

Tajikistan sudah menjadi peserta Piala Dunia U-17 untuk ketiga kalinya. Artinya, kekuatan Tajikistan tak bisa dipandang enteng.

Bahkan, dalam edisi debut pada Piala Dunia U-17 2007, Tajikistan mampu menembus babak 16 besar.

Adapun Indonesia telah 2 kali lolos ke Piala Dunia U-17, sebelumnya pada 2023 Garuda Muda tampil di Piala Dunia U-17 dengan status tuan rumah.

Selain dengan Tajikistan, Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan dan Mali di Piala Kemerdekaan 2025.

Prediksi Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan

Timnas U-17 Indonesia (3-4-3): Dafa Gasemi; Algazani Dwi, Putu Panji, Mathew Baker; Eizar Jacob, Evandra Florasta, Noha Pohan, Fabio Azkairawan; Fadly Alberto, Mierza Firjatullah, Zahaby Gholy.

Pelatih: Nova Arianto

Timnas U-17 Tajikistan (3-5-2): Abubakr Rakhmonkulov; Abdusamad Melikmurodov, Mekhrozhiddin Rozikov, Mustafo Khasanbekov; Akhmadzhon Shoev; Bakhodur Nazarzoda, Ramazon Bakhtaliev, Mekhrobun Odilzoda, Zarif Zarifzoda; Mukhammad Nazriev, Nazrullo Ashuralizoda.

Pelatih: Marco Ragini

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth
Premium
4 menit yang lalu

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Laga Timnas U-17 Hari Ini, Cek Jadwal Angkutan ke Stadion Utama Sumut

Laga Timnas U-17 Hari Ini, Cek Jadwal Angkutan ke Stadion Utama Sumut

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Ada Angkutan Gratis buat Nonton Timnas U-17 di Stadion Utama Sumut, Ini Jadwal dan Daftarnya

Ada Angkutan Gratis buat Nonton Timnas U-17 di Stadion Utama Sumut, Ini Jadwal dan Daftarnya

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sistem Poin Baru 3x45 Berlaku di Bulu Tangkis, Ini Penjelasannya
Aneka Sport
42 menit yang lalu

Sistem Poin Baru 3x45 Berlaku di Bulu Tangkis, Ini Penjelasannya

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal
Sportainment
3 jam yang lalu

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

2

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

3

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

4

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

5

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

2

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

3

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

4

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

5

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview