Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Timnas Indonesia U17 akan melawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, 12 Agustus pukul 19.30 WIB di Medan. Ini jadwal siaran langsung Indonesia vs Tajikistan.

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U17 akan bertanding di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang diikuti oleh empat negara termasuk Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali.

Rencananya, pertandingan Piala Kemerdekaan 2025 akan dimainkan di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Piala Kemerdekaan akan dimainkan selama kurang lebih satu pekan. Laga pertama akan tersaji pada Selasa (12/8) dengan pertandingan antara Mali vs Uzbekistan pukul 16.30 WIB dan dilanjutkan dengan Indonesia melawan Tajikistan pukul 19.30 WIB.

Pada hari kedua, Jumat (15/8), Tajikistan melawan Mali pukul 15.30 WIB, sementara Uzbekistan melawan Indonesia pukul 19.30 WIB.

Pada hari terakhir, Senin (18/8), Indonesia akan menutup turnamen ini dengan melawan Mali pada pukul 20.30 WIB. Sebelum laga ini, Uzbekistan akan melawan Tajikistan pada pukul 16.00 WIB.

Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali adalah tiga negara yang juga merupakan peserta Piala Dunia U-17 2025. Tajikistan berada di Grup I bersama Amerika Serikat, Burkina Faso, dan Republik Ceko, lalu Uzbekistan berada di Grup J bersama Paraguay, Panama, dan Republik Irlandia, dan terakhir Mali ada di Grup L bersama Selandia Baru, Austria, Arab Saudi.

Sedangkan timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto berada di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

Siaran Langsung Indonesia vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025 Tayang di Mana?

Piala Kemerdekaan 2025 rencananya akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan bisa disaksikan via streaming melalui Vidio.