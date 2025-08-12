Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Timnas Indonesia U17 akan melawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, 12 Agustus pukul 19.30 WIB di Medan. Ini jadwal siaran langsung Indonesia vs Tajikistan.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 12:31
Share
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U17 akan bertanding di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang diikuti oleh empat negara termasuk Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali.

Rencananya, pertandingan Piala Kemerdekaan 2025 akan dimainkan di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Piala Kemerdekaan akan dimainkan selama kurang lebih satu pekan. Laga pertama akan tersaji pada Selasa (12/8) dengan pertandingan antara Mali vs Uzbekistan pukul 16.30 WIB dan dilanjutkan dengan Indonesia melawan Tajikistan pukul 19.30 WIB.

Pada hari kedua, Jumat (15/8), Tajikistan melawan Mali pukul 15.30 WIB, sementara Uzbekistan melawan Indonesia pukul 19.30 WIB.

Pada hari terakhir, Senin (18/8), Indonesia akan menutup turnamen ini dengan melawan Mali pada pukul 20.30 WIB. Sebelum laga ini, Uzbekistan akan melawan Tajikistan pada pukul 16.00 WIB.

Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali adalah tiga negara yang juga merupakan peserta Piala Dunia U-17 2025. Tajikistan berada di Grup I bersama Amerika Serikat, Burkina Faso, dan Republik Ceko, lalu Uzbekistan berada di Grup J bersama Paraguay, Panama, dan Republik Irlandia, dan terakhir Mali ada di Grup L bersama Selandia Baru, Austria, Arab Saudi.

Baca Juga

Sedangkan timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto berada di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

Siaran Langsung Indonesia vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025 Tayang di Mana?

Piala Kemerdekaan 2025 rencananya akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan bisa disaksikan via streaming melalui Vidio.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth
Premium
4 menit yang lalu

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Harga Tiket Piala Kemerdekaan 2025, Termurah dan Termahal

Harga Tiket Piala Kemerdekaan 2025, Termurah dan Termahal

Hasil Tajikistan Vs Korsel U17, Laskar Taeguk Muda Lolos Dramatis ke Semifinal!

Hasil Tajikistan Vs Korsel U17, Laskar Taeguk Muda Lolos Dramatis ke Semifinal!

Hasil Tajikistan vs Korsel U17, Laskar Taeguk Muda Ditahan Seri di Babak 1

Hasil Tajikistan vs Korsel U17, Laskar Taeguk Muda Ditahan Seri di Babak 1

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sistem Poin Baru 3x45 Berlaku di Bulu Tangkis, Ini Penjelasannya
Aneka Sport
42 menit yang lalu

Sistem Poin Baru 3x45 Berlaku di Bulu Tangkis, Ini Penjelasannya

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Tak Diizinkan Pergi, Alexander Isak Mogok Main untuk Newcastle United

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal
Sportainment
3 jam yang lalu

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

2

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

3

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

4

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

5

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

2

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

3

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

4

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

5

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview