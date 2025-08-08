Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Tiket Piala Kemerdekaan 2025, Timnas Indonesia Vs Mali, Tajikistan, Uzbekistan

Piala Kemerdekaan 2025 di Medan, Indonesia U-17 hadapi Mali, Tajikistan, Uzbekistan. Tiket mulai Rp100 ribu. Turnamen berlangsung 12-18 Agustus.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 18:56
Share
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Piala Kemerdekaan 2025 yang dimainkan di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara (Sumut), akan dimulai pada pekan depan.

Pada turnamen yang dipersiapkan PSSI untuk timnas U-17 Indonesia menuju Piala Dunia U-17 2025 di Qatar pada November itu, Garuda Muda akan menghadapi tiga negara yaitu Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali.

Bagi yang ingin menonton langsung, PSSI sudah mengumumkan harga tiket pertandingan Piala Kemerdekaan, yang dimulai dari Rp100 ribu untuk Kategori 3 Utara/Selatan. Harga tiket ini adalah harga tiket untuk menonton dua pertandingan pada hari yang sama, demikian dikutip dari akun Instagram resmi Piala Kemerdekaan, Jumat.

Ada tiga kategori yang dijual oleh PSSI. Selain Kategori 3, mereka juga menjual untuk Kategori 2 Barat/Timur dengan harga Rp125 ribu, dan Kategori 1 Barat/Timur dengan harga Rp150 ribu yang merupakan harga termahal.

Piala Kemerdekaan akan dimainkan selama kurang lebih satu pekan. Laga pertama akan tersaji pada Selasa (12/8) dengan pertandingan antara Mali melawan Uzbekistan pukul 16.30 WIB dan dilanjutkan dengan Indonesia melawan Tajikistan pukul 19.30 WIB.

Pada hari kedua, Jumat (15/8), Tajikistan melawan Mali pukul 15.30 WIB, sementara Uzbekistan melawan Indonesia pukul 19.30 WIB. Pada hari terakhir, Senin (18/8), Indonesia akan menutup turnamen ini dengan melawan Mali pada pukul 20.30 WIB. Sebelum laga ini, Uzbekistan akan melawan Tajikistan pada pukul 16.00 WIB.

Baca Juga

Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali adalah tiga negara yang juga merupakan peserta Piala Dunia U-17 2025. Tajikistan berada di Grup I bersama Amerika Serikat, Burkina Faso, dan Republik Ceko, lalu Uzbekistan berada di Grup J bersama Paraguay, Panama, dan Republik Irlandia, dan terakhir Mali ada di Grup L bersama Selandia Baru, Austria, di Arab Saudi.

Untuk Indonesia, tim asuhan Nova Arianto tersebut berada di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

Berikut harga tiket Piala Kemerdekaan 2025:

Kategori 1 Barat/Timur: Rp150.000

Kategori 2 Barat/Timur: Rp125.000

Kategori 3 Utara/Selatan: Rp100.000.

Berikut jadwal Piala Kemerdekaan 2025:

Selasa (12/8)

Mali vs Uzbekistan pukul 16.30 WIB

Indonesia vs Tajikistan pukul 19.30 WIB.

Jumat (15/8)

Tajikistan vs Mali pukul 15.30 WIB

Uzbekistan vs Indonesia pukul 19.30 WIB.

Senin (18/8)

Uzbekistan vs Tajikistan pukul 16.00 WIB.

Indonesia vs Mali pukul 20.30 WIB.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
2 menit yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
32 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jelang Piala Dunia U-17 Qatar, Timnas Bakal Jalani Tiga Laga Uji Coba

Jelang Piala Dunia U-17 Qatar, Timnas Bakal Jalani Tiga Laga Uji Coba

Jelang Piala Dunia U-17 Qatar, Timnas Indonesia Jalani TC di Spanyol

Jelang Piala Dunia U-17 Qatar, Timnas Indonesia Jalani TC di Spanyol

Ini Alasan Timnas U-17 Indonesia Lolos Langsung ke Piala Asia U-17 2026

Ini Alasan Timnas U-17 Indonesia Lolos Langsung ke Piala Asia U-17 2026

Pemprov Sumut Siapkan 3 Lapangan untuk Training Center Timnas U-17

Pemprov Sumut Siapkan 3 Lapangan untuk Training Center Timnas U-17

Respons Nova Arianto dan Erick Thohir Lihat Timnas Indonesia Segrup Brasil di Piala Dunia U-17

Respons Nova Arianto dan Erick Thohir Lihat Timnas Indonesia Segrup Brasil di Piala Dunia U-17

Timnas Indonesia Satu Grup dengan Brasil di Piala Dunia U-17 2025

Timnas Indonesia Satu Grup dengan Brasil di Piala Dunia U-17 2025

Sebulan Jelang Kemerdekaan Indonesia, Logo HUT RI Ke-80 Masih Belum Rilis

Sebulan Jelang Kemerdekaan Indonesia, Logo HUT RI Ke-80 Masih Belum Rilis

Fakta-fakta Teks Proklamasi Kemerdekaan RI Tulisan Tangan Presiden Soekarno

Fakta-fakta Teks Proklamasi Kemerdekaan RI Tulisan Tangan Presiden Soekarno

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara Presisi, Pesut Etam Raih Kemenangan Tipis

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad
Liga Inggris
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Liverpool vs Crystal Palace, Slot Beri Bocoran Soal Skuad

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Semen Padang 9 Agustus, Hodak Sebut Laga Bakal Sulit

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang 9 Agustus, Maung Bandung Wajib Menang

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Ini Alasan FFI Tunjuk Amril Daulay Jadi Asisten Pelatih Timnas Futsal Putra Senior

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Borneo FC vs Bhayangkara Presisi 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSIM 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor PSM Vs Persijap 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Lancar, Ini Link Live Streaming PSM vs Persijap 8 Agustus

5

Prediksi Skor Chelsea Vs Leverkusen 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview