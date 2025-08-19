Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Usai Piala Kemerdekaan, Timnas U-17 Indonesia Bakal TC ke Bulgaria

Timnas U-17 Indonesia akan menggelar TC di Bulgaria, Yogyakarta, dan UEA sebagai persiapan Piala Dunia U-17 2025, usai Piala Kemerdekaan.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 10:18
Share
Timnas U-17 Indonesia TC di Bulgaria setelah Piala Kemerdekaan 2025 / Dok. PSSI.org
Timnas U-17 Indonesia TC di Bulgaria setelah Piala Kemerdekaan 2025 / Dok. PSSI.org
Ringkasan Berita
  • Timnas U-17 Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan di Bulgaria, Yogyakarta, dan Uni Emirat Arab sebagai persiapan menuju Piala Dunia U-17 2025.
  • Pelatih Nova Arianto akan menyeleksi pemain, termasuk pemain diaspora, selama TC di Bulgaria yang berlangsung dari 1-14 September 2025.
  • Timnas U-17 juga dijadwalkan mengadakan tiga laga uji coba di Bulgaria untuk mematangkan skuad sebelum bertolak ke Qatar untuk Piala Dunia U-17.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto mengungkapkan rencana anak asuhnya menggelar pemusatan latihan (Training Camp/TC) di Bulgaria selepas Piala Kemerdekaan 2025.

Timnas U-17 Indonesia telah merampungkan turnamen Piala Kemerdekaan 2025 dengan melawan Mali di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8/2025) malam.

Sayangnya, Timnas U-17 Indonesia gagal menjadi juara Piala Kemerdekaan 2025 setelah kalah 1-2 dari Mali pada laga penentuan.

Usai turnamen Piala Kemerdekaan 2025, Garuda Muda akan kembali dikumpulkan pada awal September mendatang.

Anak asuh Nova Arianto itu akan menjalani agenda TC di Bulgaria, Yogyakarta, dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai persiapan Piala Dunia U-17 2025.

Dalam TC tersebut, Nova akan menyeleksi pemain-pemain Timnas U-17 Indonesia untuk menemukan tim terbaik.

Baca Juga

"Pastinya promosi degradasi akan terus berjalan ya, termasuk setelah ini kita akan melakukan training camp di Bulgaria dari tanggal 1-14 (September)," kata Nova usai laga kontra Mali, Senin.

Nova mengisyaratkan akan ada pemain diaspora yang bergabung dengan Timnas U-17 Indonesia dalam TC di luar negeri.

Selain itu, Putu Panji dan kolega juga akan menggelar laga uji coba di Bulgaria untuk mematangkan skuad.

"Rencananya ada tiga kali uji coba di sana (Bulgaria), termasuk sekali lagi saya harapkan pemain-pemain diaspora yang tidak bisa hadir di Piala Kemerdekaan bisa datang. Ada Lucas, ada Nicholas, Mike, semoga mereka semua bisa datang sehingga saya bisa melihat komposisi tim ini sudah kuat atau tidak," tutur dia.

Tak hanya di Bulgaria, Nova juga menyebut Garuda Muda akan menggelar TC lanjutan di Yogyakarta dan Dubai.

Setelah 3 rangkaian TC itu berakhir, Timnas U-17 Indonesia akan terbang ke Qatar untuk mengikuti Piala Dunia U-17 2025 pada November mendatang.

"Tapi memang banyak opsi pemain lainnya termasuk pemain diaspora ya kita lihat. Saya harapkan mereka bisa gabung di Bulgaria, termasuk nanti kita rencanakan ke Yogyakarta sebelum masuk ke Dubai, sebelum kita bergeser ke Qatar [Piala Dunia U-17]," ucap Nova.

Nova berharap persiapan Timnas U-17 Indonesia berjalan lancar untuk membentuk skuad yang solid di turnamen paling akbar sedunia itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur
Premium
3 menit yang lalu

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs
Premium
33 menit yang lalu

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kalah dari Mali, Nova Arianto Senang Timnas U-17 Indonesia Berkembang

Kalah dari Mali, Nova Arianto Senang Timnas U-17 Indonesia Berkembang

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Mali: Preview, Susunan Pemain

Erick Thohir Temui Nova Arianto Bahas Uji Coba dan Pemain Diaspora untuk Piala Dunia U-17

Erick Thohir Temui Nova Arianto Bahas Uji Coba dan Pemain Diaspora untuk Piala Dunia U-17

Respons Nova Arianto dan Erick Thohir Lihat Timnas Indonesia Segrup Brasil di Piala Dunia U-17

Respons Nova Arianto dan Erick Thohir Lihat Timnas Indonesia Segrup Brasil di Piala Dunia U-17

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

Eizar Jacob Tanjung, dari Sydney Bawa Garuda Muda Terbang Tinggi

Eizar Jacob Tanjung, dari Sydney Bawa Garuda Muda Terbang Tinggi

Prediksi Tajikistan Vs Mali U17: Les Aigles Ingin Juarai Piala Kemerdekaan 2025

Prediksi Tajikistan Vs Mali U17: Les Aigles Ingin Juarai Piala Kemerdekaan 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia
Bola Indonesia
25 menit yang lalu

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu

Kalahkan Jasmine Paolini, Iga Swiatek Juara Cincinnati Open 2025
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Kalahkan Jasmine Paolini, Iga Swiatek Juara Cincinnati Open 2025

Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi

Stadion Brawijaya Direnovasi, Persik Jadi Tim Musafir di Super League
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Stadion Brawijaya Direnovasi, Persik Jadi Tim Musafir di Super League

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

2

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

5

Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

2

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

5

Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)