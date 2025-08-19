Usai Piala Kemerdekaan, Timnas U-17 Indonesia Bakal TC ke Bulgaria

Timnas U-17 Indonesia akan menggelar TC di Bulgaria, Yogyakarta, dan UEA sebagai persiapan Piala Dunia U-17 2025, usai Piala Kemerdekaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto mengungkapkan rencana anak asuhnya menggelar pemusatan latihan (Training Camp/TC) di Bulgaria selepas Piala Kemerdekaan 2025.

Timnas U-17 Indonesia telah merampungkan turnamen Piala Kemerdekaan 2025 dengan melawan Mali di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8/2025) malam.

Sayangnya, Timnas U-17 Indonesia gagal menjadi juara Piala Kemerdekaan 2025 setelah kalah 1-2 dari Mali pada laga penentuan.

Usai turnamen Piala Kemerdekaan 2025, Garuda Muda akan kembali dikumpulkan pada awal September mendatang.

Anak asuh Nova Arianto itu akan menjalani agenda TC di Bulgaria, Yogyakarta, dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai persiapan Piala Dunia U-17 2025.

Dalam TC tersebut, Nova akan menyeleksi pemain-pemain Timnas U-17 Indonesia untuk menemukan tim terbaik.

"Pastinya promosi degradasi akan terus berjalan ya, termasuk setelah ini kita akan melakukan training camp di Bulgaria dari tanggal 1-14 (September)," kata Nova usai laga kontra Mali, Senin.

Nova mengisyaratkan akan ada pemain diaspora yang bergabung dengan Timnas U-17 Indonesia dalam TC di luar negeri.

Selain itu, Putu Panji dan kolega juga akan menggelar laga uji coba di Bulgaria untuk mematangkan skuad.

"Rencananya ada tiga kali uji coba di sana (Bulgaria), termasuk sekali lagi saya harapkan pemain-pemain diaspora yang tidak bisa hadir di Piala Kemerdekaan bisa datang. Ada Lucas, ada Nicholas, Mike, semoga mereka semua bisa datang sehingga saya bisa melihat komposisi tim ini sudah kuat atau tidak," tutur dia.

Tak hanya di Bulgaria, Nova juga menyebut Garuda Muda akan menggelar TC lanjutan di Yogyakarta dan Dubai.

Setelah 3 rangkaian TC itu berakhir, Timnas U-17 Indonesia akan terbang ke Qatar untuk mengikuti Piala Dunia U-17 2025 pada November mendatang.

"Tapi memang banyak opsi pemain lainnya termasuk pemain diaspora ya kita lihat. Saya harapkan mereka bisa gabung di Bulgaria, termasuk nanti kita rencanakan ke Yogyakarta sebelum masuk ke Dubai, sebelum kita bergeser ke Qatar [Piala Dunia U-17]," ucap Nova.

Nova berharap persiapan Timnas U-17 Indonesia berjalan lancar untuk membentuk skuad yang solid di turnamen paling akbar sedunia itu.