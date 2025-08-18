Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketum PSSI Kenang Perjuangan IGK Manila Bawa Timnas Raih Emas Sea Games 1991

Ketum PSSI Erick Thohir kenang IGK Manila, manajer legendaris yang bawa Timnas raih emas SEA Games 1991, dan sukses bersama Persija di Liga Indonesia 2001.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 15:43
Share
Ketum PSSI, Erick Thohir/PSSI
Ketum PSSI, Erick Thohir/PSSI

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bela sungkawanya terkait wafatnya tokoh olahraga, I Gusti Kompyang (IGK) Manila, yang tutup usia di Jakarta pada Senin.

“Saya kehilangan sahabat sekaligus mentor yang loyal dan pekerja keras. Kami pernah bekerja sama saat di Persija dan membawa juara tahun 2001,” demikian cuit Erick melalui akun X resminya.

“Beliau juga pernah berjasa saat menjadi manajer timnas Indonesia ketika juara SEA Games tahun 1991.”

“Terima kasih untuk seluruh kontribusi yang telah diberikan kepada sepak bola Indonesia, Pak Jenderal IGK Manila,” tutup cuitan itu.

IGK Manila yang lahir di Singaraja, Bali pada 1942 itu merupakan salah satu tokoh legendaris di sepak bola Indonesia.

Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu merupakan manajer timnas Indonesia saat tim Merah-Putih memenangi medali emas SEA Games 1991 di Manila. Pencapaian itu sempat gagal disamai generasi-generasi penerus, sebelum akhirnya timnas Indonesia berhasil kembali meraih medali emas pada SEA Games 2023 di Kamboja.

Baca Juga

Di level klub, IGK Manila juga mencatatkan pencapaian bagus. Ia merupakan manajer Persija di era kebangkitan Macan Kemayoran pada 1997, dan kemudian berhasil mengantarkan klub itu menjuarai Liga Indonesia pada 2001.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
16 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
46 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir

IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

Ada Usulan IKN Jadi Kantor Wapres Gibran, Bahlil: Silakan Saja

Ada Usulan IKN Jadi Kantor Wapres Gibran, Bahlil: Silakan Saja

Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud

Erick: PSSI Dukung Perlindungan Hak Cipta Lagu Nasional

Erick: PSSI Dukung Perlindungan Hak Cipta Lagu Nasional

Erick Thohir Jawab Spekulasi Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia di Sea Games

Erick Thohir Jawab Spekulasi Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia di Sea Games

Erick Thohir Soal Hokky Caraka, Kritik Boleh Asal Jangan Membully

Erick Thohir Soal Hokky Caraka, Kritik Boleh Asal Jangan Membully

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini
Bola Indonesia
8 menit yang lalu

Link Live Streaming Persijap Vs Persib 18 Agustus dari Gelora Bumi Kartini

Blunder Bayindir Bikin MU Kalah dari Arsenal, Amorim Bakal Cari Kiper Baru?
Liga Inggris
18 menit yang lalu

Blunder Bayindir Bikin MU Kalah dari Arsenal, Amorim Bakal Cari Kiper Baru?

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud
Sportainment
25 menit yang lalu

Ketum PSSI Angkat Bicara Soal Polemik Lagu Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia
Bola Dunia
51 menit yang lalu

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Persijap vs Persib: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Prediksi Skor PSBS vs Borneo FC 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Hasil Uzbekistan Vs Tajikistan U17, Serigala Putih Unggul Telak di Babak 1