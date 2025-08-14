Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diminta Bayar Royalti untuk Lagu Nasional Timnas Indonesia, Ini Sikap PSSI

PSSI menolak pembayaran royalti untuk lagu nasional Timnas Indonesia, menegaskan bahwa lagu seperti Indonesia Raya adalah public domain dan memperkuat nasionalisme.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 14:59
Share
Pemain-pemain Timnas Indonesia merayakan kemenangan atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana
Pemain-pemain Timnas Indonesia merayakan kemenangan atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia / Reuters-Ajeng Dinar Ulfiana
Ringkasan Berita
  • PSSI menolak pembayaran royalti untuk lagu nasional yang dinyanyikan saat pertandingan Timnas Indonesia, menilai hal tersebut tidak pernah menjadi masalah sebelumnya.
  • Lagu Indonesia Raya dan lagu nasional lainnya dianggap sebagai public domain dan tidak memerlukan pembayaran royalti, menurut klarifikasi dari LMKN.
  • PSSI menegaskan bahwa lagu nasional memperkuat nasionalisme dan kebanggaan, serta penciptanya tidak mengharapkan imbalan finansial.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi menanggapi pernyataan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menyebut Timnas Indonesia harus bayar royalti untuk lagu nasional yang dinyanyikan saat pertandingan.

LMKN menuai kontroversi setelah memberikan komentar terkait royalti untuk pertandingan Timnas Indonesia, termasuk lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan sebelum laga dimulai.

Belakangan komentar itu diklarifikasi oleh Komisioner LMKN Bidang Kolekting dan Lisensi Yessi Kurniawan.

Yessi mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya sudah berstatus sebagai public domain, sehingga tak ada hak cipta atas lagu kebangsaan itu.

Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut komentar LMKN itu membuat gaduh. Selama ini Timnas Indonesia tak pernah bermasalah dengan royalti lagu nasional.

Malahan, lanjut Yunus, lagu nasional justru memperkuat nasionalisme dan perekat suporter Timnas Indonesia yang berasal dari berbagai kalangan.

Baca Juga

"Lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme, sekaligus memicu rasa patriotisme bagi anak bangsa ketika menyanyikannya. Menggema di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dengan puluhan ribu suporter menyanyikan lagu ini, ada yang merinding bahkan ada yang menangis. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam lagu kebangsaan ini," kata Yunus Nusi dalam siaran pers.

Yunus menilai pencipta lagu nasional barang tentu tak akan mencari keuntungan finansial dan royalti.

Sebaliknya, komposer dan pencipta lagu nasional tentu akan merasa bangga jika dimainkan dalam pertandingan Timnas Indonesia.

"Sang pencipta lagu ini dengan ikhlas mempersembahkan dan menciptakannya di tengah perjuangan bangsa untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajah. Kami yakin tidak pernah terbersit di benak sang pencipta bahwa lagu ini kelak harus dibayar bila setiap individu atau elemen mana pun menyanyikannya. Mereka menciptakan lagu ini dengan tulus, sebagai lagu perjuangan yang ditujukan untuk anak bangsa, tanpa mengharapkan imbalan," ucap Yunus.

Selain Indonesia Raya, beberapa lagu nasional lainnya kerap dinyanyikan saat pertandingan Timnas Indonesia.

Misalnya lagu Tanah Airku dan Indonesia Pusaka yang dibawakan para suporter dan pemain usai pertandingan.

"Sebaiknya aturan [royalti] ini segera dihapus karena berisik, membuat gaduh, dan tidak produktif," ujar Yunus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
4 menit yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?
Premium
34 menit yang lalu

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Agnez Mo Menang Kasasi, Tak Perlu Bayar Royalti Rp1,5 Miliar ke Ari Bias

Agnez Mo Menang Kasasi, Tak Perlu Bayar Royalti Rp1,5 Miliar ke Ari Bias

Polemik Royalti Musik, Ahmad Dhani Gratiskan Cafe dan Restoran Putar Lagu Dewa 19

Polemik Royalti Musik, Ahmad Dhani Gratiskan Cafe dan Restoran Putar Lagu Dewa 19

Polemik Royalti Musik, Istana Dorong Kementerian dan Lembaga Berembuk Cari Jalan Tengah

Polemik Royalti Musik, Istana Dorong Kementerian dan Lembaga Berembuk Cari Jalan Tengah

Damai, Mie Gacoan Bayar Royalti Musik Rp2,2 Miliar

Damai, Mie Gacoan Bayar Royalti Musik Rp2,2 Miliar

Heboh Anggota DPR dari Nasdem Pertanyakan Anggaran Transfer Pemain ke PSSI

Heboh Anggota DPR dari Nasdem Pertanyakan Anggaran Transfer Pemain ke PSSI

Sekjen PSSI Ungkap Pesan AFC untuk Jadi Tuan Rumah yang Baik

Sekjen PSSI Ungkap Pesan AFC untuk Jadi Tuan Rumah yang Baik

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Chelsea Sisihkan Bonus Juara Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Diogo Jota
Sportainment
12 menit yang lalu

Chelsea Sisihkan Bonus Juara Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Diogo Jota

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah
Aneka Sport
20 menit yang lalu

Kejuaraan Dunia BWF 2025, Fajar/Rian Targetkan Sabet Gelar Juara Sebelum Dipisah

Kepala Wasit Liga Inggris, Howard Webb Sebut Penggunaan VAR Bakal Lebih Sering
Sportainment
34 menit yang lalu

Kepala Wasit Liga Inggris, Howard Webb Sebut Penggunaan VAR Bakal Lebih Sering

Leo/Bagas Tidak Mau Buang-buang Poin di Kejuaraan Dunia BWF 2025
Aneka Sport
44 menit yang lalu

Leo/Bagas Tidak Mau Buang-buang Poin di Kejuaraan Dunia BWF 2025

Gregoria dan Putri KW Ditargetkan Raih Medali di Kejuaraan Dunia BWF 2025
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Gregoria dan Putri KW Ditargetkan Raih Medali di Kejuaraan Dunia BWF 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs

2

Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace

3

Dramatis, PSG Juara Piala Super Eropa Usai Tekuk Spurs Lewat Adu Penalti

4

Jelang Lawan PSG, Tottenham Tunjuk Romero Jadi Kapten Baru Gantikan Son

5

Indonesia Ditahan Seri Tajikistan, Mathew Baker: Kami Pantas Dapatkan Lebih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi PSG Vs Tottenham: Enrique Akui Belum Mengetahui Gaya Permainan Spurs

2

Liverpool Dapatkan Bek Berbakat Asal Italia dan Guehi dari Crystal Palace

3

Dramatis, PSG Juara Piala Super Eropa Usai Tekuk Spurs Lewat Adu Penalti

4

Jelang Lawan PSG, Tottenham Tunjuk Romero Jadi Kapten Baru Gantikan Son

5

Indonesia Ditahan Seri Tajikistan, Mathew Baker: Kami Pantas Dapatkan Lebih