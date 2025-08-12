Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan di laga pertama Piala Kemerdekaan 2025, dengan gol penyeimbang Tajikistan tercipta di menit akhir.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 21:27
Share
Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 2-2 atas Tajikistan pada laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 / Instagram.
Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 2-2 atas Tajikistan pada laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 / Instagram.
Ringkasan Berita
  • Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 di Deli Serdang.
  • Gol Fadly Alberto pada babak kedua sempat membawa Indonesia unggul 2-1 sebelum disamakan oleh Nashrullo Ashuralizoda di menit terakhir.
  • Indonesia mengendalikan permainan di babak kedua namun gagal mempertahankan keunggulan akibat kelengahan lini belakang.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 2-2 kontra Tajikistan dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025. Gol Fadly Alberto pada babak kedua disamakan pada menit terakhir oleh tim tamu.

Timnas U-17 Indonesia menghadapi Tajikistan dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Selasa (12/8/2025).

Setelah bermain imbang pada babak pertama, Indonesia mengawali paruh kedua dengan lebih mengendalikan permainan.

Alhasil, gol cepat pun diraih pasukan Nova Arianto pada menit ke-51. Kerja sama apik dari sisi kanan, diakhiri umpan crossing Eizar Jacob.

Fadly Alberto yang berdiri tanpa kawalan sukses menanduk bola melewati jangkauan kiper Tajikistan. Indonesia unggul 2-1.

Tak berhenti sampai di situ, hanya 2 menit berselang Indonesia kembali mendapat peluang lagi. Menerima umpan dari Mierza, Evandra Florasta melepaskan tembakan yang membentur bek Tajikistan.

Baca Juga

Peluang emas diraih Indonesia pada menit ke-61 saat lemparan jauh Fabio Azkairawan diakhiri tendangan Putu Panji, sayangnya bola mengarah ke jala samping gawang Tajikistan.

Memasuki pertengahan babak kedua Indonesia terbilang sukses meredam serangan Tajikistan dan mengendalikan tempo permainan.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto mulai melakukan rotasi pemain yang membuat intensitas serangan Garuda Muda sedikit menurun.

Pada menit ke-70an Indonesia menurunkan tempo mengandalkan serangan balik, memanfaatkan Tajikistan yang keluar menyerang untuk menyamakan kedudukan.

Aldyansyah Taher mampu lolos dari kawalan bek Tajikistan, namun umpan crossing yang ia lepaskan tak menemukan pemain Indonesia.

Peluang didapat Tajikistan lewat aksi solo Mukhammad Nazriev yang masih bisa dijinakkan kiper Indonesia Dafa Al Gasemi.

Indonesia berpeluang menambah pundi-pundi gol, Aldy lolos dari perangkap offside namun dia mengirim cutback yang tidak bisa disambut pemain tuan rumah.

Tajikistan merespons lewat Asadbek Makhtumov yang meneruskan umpan silang dengan tendangan keras pada menit ke-88. Kali ini tendangan pemain nomor 20 itu menyamping dari gawang Indonesia.

Kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Pada menit terakhir waktu normal Nashrullo Ashuralizoda kembali menyamakan kedudukan lewat sepakan mendatar yang tak bisa dihalau Dafa.

Indonesia kembali menyerang di sisa waktu pertandingan. Peluang Fandi Ahmad lewat tendangan spekulasi bisa ditangkap kiper Tajikistan.

Kemelut di kotak penalti Tajikistan berakhir dengan tendangan Putu Panji yang membentur mistar gawang. Wasit pun meniup peluit panjang dengan skor akhir 2-2.

Susunan Pemain

Timnas U-17 Indonesia (5-4-1): Dafa Gasemi; Eizar Jacob, Mathew Baker, Putu Panji, Algazani Dwi, Fabio Azkairawan; Nazriel Alvaro, Evandra Florasta; Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah, Fadly Alberto.

Pelatih: Nova Arianto

Timnas U-17 Tajikistan (4-5-1): Mukhammadrakhim Rakhmonov; Abdusamad Melikmurodov, Mehrozhiddin Rozikov, Akhmadzhon Shoev, Shukhrat Nurmatov; Munavar Anvarzod, Umed Jafoev, Khaydarsho Khudoydodov, Zarif Zarifzoda, Ramazon Bakhtaliev; Mukhammad Nazriev.

Pelatih: Marco Ragini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
Premium
4 jam yang lalu

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu
Premium
5 jam yang lalu

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus
Bola Indonesia
7 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius
Bola Indonesia
7 jam yang lalu

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

2

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

3

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

5

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Peringatan Hari Gajah Sedunia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

2

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

3

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

5

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama