Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan di laga pertama Piala Kemerdekaan 2025, dengan gol penyeimbang Tajikistan tercipta di menit akhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 2-2 kontra Tajikistan dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025. Gol Fadly Alberto pada babak kedua disamakan pada menit terakhir oleh tim tamu.

Timnas U-17 Indonesia menghadapi Tajikistan dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Selasa (12/8/2025).

Setelah bermain imbang pada babak pertama, Indonesia mengawali paruh kedua dengan lebih mengendalikan permainan.

Alhasil, gol cepat pun diraih pasukan Nova Arianto pada menit ke-51. Kerja sama apik dari sisi kanan, diakhiri umpan crossing Eizar Jacob.

Fadly Alberto yang berdiri tanpa kawalan sukses menanduk bola melewati jangkauan kiper Tajikistan. Indonesia unggul 2-1.

Tak berhenti sampai di situ, hanya 2 menit berselang Indonesia kembali mendapat peluang lagi. Menerima umpan dari Mierza, Evandra Florasta melepaskan tembakan yang membentur bek Tajikistan.

Peluang emas diraih Indonesia pada menit ke-61 saat lemparan jauh Fabio Azkairawan diakhiri tendangan Putu Panji, sayangnya bola mengarah ke jala samping gawang Tajikistan.

Memasuki pertengahan babak kedua Indonesia terbilang sukses meredam serangan Tajikistan dan mengendalikan tempo permainan.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto mulai melakukan rotasi pemain yang membuat intensitas serangan Garuda Muda sedikit menurun.

Pada menit ke-70an Indonesia menurunkan tempo mengandalkan serangan balik, memanfaatkan Tajikistan yang keluar menyerang untuk menyamakan kedudukan.

Aldyansyah Taher mampu lolos dari kawalan bek Tajikistan, namun umpan crossing yang ia lepaskan tak menemukan pemain Indonesia.

Peluang didapat Tajikistan lewat aksi solo Mukhammad Nazriev yang masih bisa dijinakkan kiper Indonesia Dafa Al Gasemi.

Indonesia berpeluang menambah pundi-pundi gol, Aldy lolos dari perangkap offside namun dia mengirim cutback yang tidak bisa disambut pemain tuan rumah.

Tajikistan merespons lewat Asadbek Makhtumov yang meneruskan umpan silang dengan tendangan keras pada menit ke-88. Kali ini tendangan pemain nomor 20 itu menyamping dari gawang Indonesia.

Kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Pada menit terakhir waktu normal Nashrullo Ashuralizoda kembali menyamakan kedudukan lewat sepakan mendatar yang tak bisa dihalau Dafa.

Indonesia kembali menyerang di sisa waktu pertandingan. Peluang Fandi Ahmad lewat tendangan spekulasi bisa ditangkap kiper Tajikistan.

Kemelut di kotak penalti Tajikistan berakhir dengan tendangan Putu Panji yang membentur mistar gawang. Wasit pun meniup peluit panjang dengan skor akhir 2-2.

Susunan Pemain

Timnas U-17 Indonesia (5-4-1): Dafa Gasemi; Eizar Jacob, Mathew Baker, Putu Panji, Algazani Dwi, Fabio Azkairawan; Nazriel Alvaro, Evandra Florasta; Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah, Fadly Alberto.

Pelatih: Nova Arianto

Timnas U-17 Tajikistan (4-5-1): Mukhammadrakhim Rakhmonov; Abdusamad Melikmurodov, Mehrozhiddin Rozikov, Akhmadzhon Shoev, Shukhrat Nurmatov; Munavar Anvarzod, Umed Jafoev, Khaydarsho Khudoydodov, Zarif Zarifzoda, Ramazon Bakhtaliev; Mukhammad Nazriev.

Pelatih: Marco Ragini