Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U17 yang bermain apik di pertandingan pertama ditahan seri oleh Tajikistan di turnamen Piala Kemerdekaan 2025.
Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/8/2025), timnas Indonesia ditahan seri 2-2 oleh Tajikistan. Timnas Indonesia unggul lewat dua gol sundulan di babak pertama dan kedua.
Gol timnas Indonesia yang dijuluki Garuda Muda dibuat oleh Mierza Firjatullah di babak pertama dan Fadly Alberto di paruh kedua.
Baca Juga
Timnas Indonesia U17 yang diasuh Nova Arianto nyaris menang, sayang sontekan Putu Panji di akhir pertandingan membentur mistar gawang Tajikistan.
Di pertandingan kedua, timnas Indonesia akan melawan Uzbekistan pada Jumat, 14 Agustus.
Ini live hasil Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus:
Fandi Ahmad nyaris merobek gawang Tajikistan namun sepakannya ditepis kiper yang mengakibatkan sepak pojok.
Putu Panji nyaris merobek gawang namun sontekannya membentur mistar.
Skor Akhir tetap 2-2.
Timnas Tajikistan akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah Nazrullo merobek gawang Dafa usai memanfaatkan umpan tarik dari sisi kiri.
Timnas Indonesia mendapat peluang, namun umpan Aldi Taher dalam serangan balik tidak ada yang menyambut. Sayang sekali.
Timnas Tajikistan terus menekan pertahanan Indonesia untuk mencari gol penyama kedudukan.
Timnas Indonesia U17 masih memimpin 2-1 atas Tajikistan. Timnas Garuda Muda kini menerapkan taktik serangan balik.
Pertandingan memanas. Para pemain Tajikistan mulai tidak bisa mengontrol emosi setelah tertinggal dari Indonesia.
Timnas Indonesia nyaris menambah keunggulan menjadi 3-1, sayang sepakan Putu Panji menyamping tipis dan menyentuh samping jala.
Kiper Dafa Al Gasemi melakukan penyelamatan dengan menepis tendangan sepak pojok yang mengarah langsung ke gawang.
Timnas Indonesia kembali mendapat peluang lagi-lagi lewat skema serangan satu-dua sentuhan yang mampu membongkar pertahanan Tajikistan.
GOOLLLLL. Luar biasa, timnas Indonesia berhasil unggul 2-1 atas Tajikistan melalui sundulan Fadli Alberto memanfaatkan umpan Eizar Jacob.
Gol yang sangat indah setelah para pemain timnas Indonesia melakukan skema permainan dari sisi sayap kanan yang di bangun dari bawah. Luar biasa!
Pertandingan Indonesia vs Tajikistan di babak kedua dimulai. Hujan deras yang sempat mengguyur stadion Utama Sumatra Utara sudah berhenti.
Babak pertama pertandingan Indonesia vs Tajikistan berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan Indonesia vs Tajikistan berlangsung seru. Kedua tim saling menyerang dan memanfaatkan kelemahan lawan.
Aahhh timnas Indonesia nyaris menambah gol namun sepakan Evandra Florasta dari dalam kotak penalti memanfaatkan kemelut di depan gawang masih melambung.
Timnas Tajikistan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah sepakan Ramazon dari luar kotak penalti tidak bisa dihalau oleh kiper Dafa.
Gollllllll. Timnas Indonesia U17 unggul 1-0 atas Tajikistan berkat gol dari sundulan Mierza Firjatullah memanfaatkan umpan Fadli. Luar biasa prosesnya golnya.
Zahaby Gholy jatuh di kotak penalti, namun wasit tidak menunjuk titik putih.
Aaahh, timnas Indonesia U17 nyaris mencetak gol, namun sepakan Fadli Alberto bisa ditepis kiper Tajikistan Muhammadrahim. Hampir 1-0 untuk Indonesia.
Timnas Indonesia kini mulai menguasai jalannya pertandingan sementara Tajikistan mencoba melakukan taktik serangan balik.
Hujan yang deras dan bola yang licin membuat timnas Indonesia kurang bisa mengembangkan permainannya di awal babak pertama.
Tajikistan mencetak gol namun dianulir karena pemainnya sudah terperangkap offside. Cukup baik kerja sama pemain-pemain Tajikistan.
Tajikistan berbalik menekan. Sepakan pemainnya bisa dihalau bek Indonesia yang berbuah sepak pojok.
Timnas Indonesia mencoba menyerang dan menguasai pertandingan. Timnas Indonesia mendapat tendangan sudut tapi bisa dihalau kiper Tajikistan.
Pertandingan Indonesia vs Tajikistan dimulai. Timnas Indonesia mengenakan jersei putih-putih. Sedangkan Tajikistan memakai seragam merah-merah.
Lapangan stadion Utama Sumatra Utara, Medan, diguyur hujan deras.
Timnas Indonesia U17:
Dafa, Panji, Baker, Algazani, Fabio, Eizar, Evandra, Nazriel, Gholy, Alberto, Mierza
Cadangan: Nur Ichsan, Rendy, Dafa Zaidan, Daniel, Alfrido, Cahya, Ilham, Ekayana, Noha Pohan, Aaron, Dimas Adi, Fandi Ahmad, Aldy Taher, Rafi Rasyiq
Coach: Nova Arianto