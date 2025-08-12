Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Timnas Indonesia U17 menghadapi Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, Medan. Ini live hasil Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus. Garuda Muda Raih Kemenangan?

Live Timeline 21:24 WIB 21:19 WIB 21:16 WIB 21:11 WIB 21:03 WIB 20:52 WIB 20:49 WIB 20:44 WIB 20:41 WIB 20:38 WIB 20:34 WIB 20:18 WIB 20:15 WIB 20:07 WIB 20:05 WIB 19:59 WIB 19:56 WIB 19:51 WIB 19:46 WIB 19:40 WIB 19:35 WIB 19:32 WIB 19:31 WIB 19:21 WIB 19:15 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U17 yang bermain apik di pertandingan pertama ditahan seri oleh Tajikistan di turnamen Piala Kemerdekaan 2025.

Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/8/2025), timnas Indonesia ditahan seri 2-2 oleh Tajikistan. Timnas Indonesia unggul lewat dua gol sundulan di babak pertama dan kedua.

Gol timnas Indonesia yang dijuluki Garuda Muda dibuat oleh Mierza Firjatullah di babak pertama dan Fadly Alberto di paruh kedua.

Timnas Indonesia U17 yang diasuh Nova Arianto nyaris menang, sayang sontekan Putu Panji di akhir pertandingan membentur mistar gawang Tajikistan.

Di pertandingan kedua, timnas Indonesia akan melawan Uzbekistan pada Jumat, 14 Agustus.

Ini live hasil Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus: