Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Timnas Indonesia U17 menghadapi Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, Medan. Ini live hasil Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus. Garuda Muda Raih Kemenangan?
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening
Selasa, 12 Agustus 2025 | 21:27
Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Timnas Indonesia akan menghadapi Tajikistan di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara.
Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Timnas Indonesia akan menghadapi Tajikistan di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara. Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus, Garuda Muda Raih Kemenangan?/Antara
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U17 yang bermain apik di pertandingan pertama ditahan seri oleh Tajikistan di turnamen Piala Kemerdekaan 2025.

Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/8/2025), timnas Indonesia ditahan seri 2-2 oleh Tajikistan. Timnas Indonesia unggul lewat dua gol sundulan di babak pertama dan kedua.

Gol timnas Indonesia yang dijuluki Garuda Muda dibuat oleh Mierza Firjatullah di babak pertama dan Fadly Alberto di paruh kedua.

Timnas Indonesia U17 yang diasuh Nova Arianto nyaris menang, sayang sontekan Putu Panji di akhir pertandingan membentur mistar gawang Tajikistan.

Di pertandingan kedua, timnas Indonesia akan melawan Uzbekistan pada Jumat, 14 Agustus.

Ini live hasil Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus:

21:24 WIB
Menit 95-96. Pertandingan Berakhir

Fandi Ahmad nyaris merobek gawang Tajikistan namun sepakannya ditepis kiper yang mengakibatkan sepak pojok.

Putu Panji nyaris merobek gawang namun sontekannya membentur mistar.

Skor Akhir tetap 2-2.

21:19 WIB
Menit 90

Timnas Tajikistan akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah Nazrullo merobek gawang Dafa usai memanfaatkan umpan tarik dari sisi kiri.

21:16 WIB
Menit 87

Timnas Indonesia mendapat peluang, namun umpan Aldi Taher dalam serangan balik tidak ada yang menyambut. Sayang sekali.

21:11 WIB
Menit 83

Timnas Tajikistan terus menekan pertahanan Indonesia untuk mencari gol penyama kedudukan. 

21:03 WIB
Menit 75

Timnas Indonesia U17 masih memimpin 2-1 atas Tajikistan. Timnas Garuda Muda kini menerapkan taktik serangan balik.

20:52 WIB
Menit 63

Pertandingan memanas. Para pemain Tajikistan mulai tidak bisa mengontrol emosi setelah tertinggal dari Indonesia.

20:49 WIB
Menit 60

Timnas Indonesia nyaris menambah keunggulan menjadi 3-1, sayang sepakan Putu Panji menyamping tipis dan menyentuh samping jala.

20:44 WIB
Menit 55

Kiper Dafa Al Gasemi melakukan penyelamatan dengan menepis tendangan sepak pojok yang mengarah langsung ke gawang.

20:41 WIB
Menit 53

Timnas Indonesia kembali mendapat peluang lagi-lagi lewat skema serangan satu-dua sentuhan yang mampu membongkar pertahanan Tajikistan.

20:38 WIB
Menit 50

GOOLLLLL. Luar biasa, timnas Indonesia berhasil unggul 2-1 atas Tajikistan melalui sundulan Fadli Alberto memanfaatkan umpan Eizar Jacob.

Gol yang sangat indah setelah para pemain timnas Indonesia melakukan skema permainan dari sisi sayap kanan yang di bangun dari bawah. Luar biasa!

20:34 WIB
Babak Kedua Dimulai

Pertandingan Indonesia vs Tajikistan di babak kedua dimulai. Hujan deras yang sempat mengguyur stadion Utama Sumatra Utara sudah berhenti.

20:18 WIB
Babak Pertama Berakhir

Babak pertama pertandingan Indonesia vs Tajikistan berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan Indonesia vs Tajikistan berlangsung seru. Kedua tim saling menyerang dan memanfaatkan kelemahan lawan.

20:15 WIB
Menit 44

Aahhh timnas Indonesia nyaris menambah gol namun sepakan Evandra Florasta dari dalam kotak penalti memanfaatkan kemelut di depan gawang masih melambung.

20:07 WIB
Menit 37

Timnas Tajikistan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah sepakan Ramazon dari luar kotak penalti tidak bisa dihalau oleh kiper Dafa.

20:05 WIB
Menit 35

Gollllllll. Timnas Indonesia U17 unggul 1-0 atas Tajikistan berkat gol dari sundulan Mierza Firjatullah memanfaatkan umpan Fadli. Luar biasa prosesnya golnya.

19:59 WIB
Menit 28

Zahaby Gholy jatuh di kotak penalti, namun wasit tidak menunjuk titik putih.

19:56 WIB
Menit 25

Aaahh, timnas Indonesia U17 nyaris mencetak gol, namun sepakan Fadli Alberto bisa ditepis kiper Tajikistan Muhammadrahim. Hampir 1-0 untuk Indonesia.

19:51 WIB
Menit 20

Timnas Indonesia kini mulai menguasai jalannya pertandingan sementara Tajikistan mencoba melakukan taktik serangan balik.

19:46 WIB
Menit 15

Hujan yang deras dan bola yang licin membuat timnas Indonesia kurang bisa mengembangkan permainannya di awal babak pertama.

19:40 WIB
Menit 9

Tajikistan mencetak gol namun dianulir karena pemainnya sudah terperangkap offside. Cukup baik kerja sama pemain-pemain Tajikistan.

19:35 WIB
Menit 5

Tajikistan berbalik menekan. Sepakan pemainnya bisa dihalau bek Indonesia yang berbuah sepak pojok.

19:32 WIB
Menit 2

Timnas Indonesia mencoba menyerang dan menguasai pertandingan. Timnas Indonesia mendapat tendangan sudut tapi bisa dihalau kiper Tajikistan.

19:31 WIB
Pertandingan Indonesia vs Tajikistan Dimulai

Pertandingan Indonesia vs Tajikistan dimulai. Timnas Indonesia mengenakan jersei putih-putih. Sedangkan Tajikistan memakai seragam merah-merah.

19:21 WIB
Hujan Deras

Lapangan stadion Utama Sumatra Utara, Medan, diguyur hujan deras.

19:15 WIB
Susunan Pemain Indonesia Vs Tajikistan U17

Timnas Indonesia U17:

Dafa, Panji, Baker, Algazani, Fabio, Eizar, Evandra, Nazriel, Gholy, Alberto, Mierza

Cadangan: Nur Ichsan, Rendy, Dafa Zaidan, Daniel, Alfrido, Cahya, Ilham, Ekayana, Noha Pohan, Aaron, Dimas Adi, Fandi Ahmad, Aldy Taher, Rafi Rasyiq

Coach: Nova Arianto

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

