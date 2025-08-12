Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus

Timnas U-17 Indonesia fokus berkembang di Piala Kemerdekaan 2025, bukan juara. Saksikan laga Indonesia vs Tajikistan via live streaming di Vidio.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 19:25
Share
Ilustrasi-Sepak Bola. Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola. Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U-17 Nova Arianto menyebutkan target utama di Piala Kemerdekaan,12-18 Agustus 2025 di Sumatera Utara, bukanlah juara, ia ingin para pemain fokus berkembang dan mendapatkan pengalaman internasional.

"Kalau target secara pribadi, saya tidak memberikan target apapun kepada pemain. Saya ingin mereka berkembang dan mendapatkan pengalaman luar biasa karena level lawan sangat berbeda dibanding AFF atau Piala Asia," katanya di Medan, Senin.

'Mali adalah runner-up Piala Dunia U-17 sebelumnya, Uzbekistan juara Piala Asia, dan Tajikistan lolos 16 besar. Ini akan sangat membantu kami," tambah Nova.

Ia mengatakan suasana Stadion Sumatra Utara sebagai arena pertandingan Piala Kemerdekaan akan memberi motivasi tambahan bagi anak anak asuhnya.

"Atmosfer stadion sangat baik karena tanpa lintasan, dukungan suporter pasti akan sangat membantu. Kami akan memberikan jam terbang internasional kepada pemain-pemain baru hasil pantauan di EPA agar mereka terbiasa menghadapi tim dengan level di atas kami," katanya.

Nova mengungkapkan, dari pemusatan latihan di Bali awal Agustus lalu, awalnya ada sembilan pemain diaspora yang dipanggil. Namun kini hanya tersisa empat pemain yang ikut Piala Kemerdekaan. Hal ini karena kendala dokumen, izin klub, hingga perbedaan usia.

Baca Juga

"Memang mengenai pemain diaspora ini kita harus hati-hati. Ada beberapa pemain yang orang tuanya tidak memiliki paspor Indonesia sehingga tidak bisa dinaturalisasi. Selain itu ada kendala izin klub, dan ada yang usianya masih kelahiran 2010 sehingga secara gap usia berbeda. Akhirnya hanya beberapa yang tampil di Piala Kemerdekaan," katanya.

Sementara itu, pemain Timnas U-17, Putu Panji, optimistis tim bisa memanfaatkan turnamen ini untuk mengasah kemampuan.

"Target kita di Piala Kemerdekaan ini adalah berkembang. Lawan-lawan kita kelas dunia, ada Mali dan Uzbekistan. Saya dan teman-teman ingin mempersiapkan diri agar nanti bisa bersaing di Piala Dunia," ujar Putu.

Pertandingan Indonesia vs Tajikistan bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio.

Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 :

https://www.vidio.com/live/19367-piala-kemerdekaan?schedule_id=4492988

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
Premium
4 jam yang lalu

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu
Premium
5 jam yang lalu

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Kemenangan Garuda Muda Buyar di Menit Akhir

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri
Bola Indonesia
5 jam yang lalu

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama
Bola Indonesia
6 jam yang lalu

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus
Bola Indonesia
7 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Indonesia Vs Tajikistan U17 12 Agustus

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius
Bola Indonesia
7 jam yang lalu

Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Langsung Serius

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

2

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

3

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

5

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Peringatan Hari Gajah Sedunia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Tajikistan U17, Bermain Apik! Garuda Muda Ditahan Seri

2

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

3

Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan: Preview, Susunan Pemain

4

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

5

Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama