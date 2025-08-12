Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, 12 Agustus di Medan. Ini prediksi skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih kepala timnas Indonesia U-17 Nova Arianto mengaku sudah menyiapkan pola permainan guna melawan timnas Tajikistan di pertandingan pertama Piala Kemerdekaan 2025.

Pertandingan Indonesia vs Tajikistan akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/8/2025) malam pukul 19.30 WIB.

“Setelah datang dari Bali kemarin malam, hari ini kami fokus ke pemulihan sekaligus membuat game plan yang akan kami terapkan di pertandingan pertama melawan Tajikistan. Secara kondisi, pemain sangat baik dan semuanya siap,” ujar Nova dalam situs resmi PSSI.

Sebelum berangkat ke Medan, Garuda Muda sempat menjalani pemusatan latihan selama sebulan di Bali. Nova mengungkapkan, fokus awal TC adalah mencari pemain baru, termasuk mencoba pemain keturunan maupun nama-nama yang tidak masuk daftar saat Piala Asia.

“Bersyukur, sekarang ada beberapa pemain baru yang bisa kami lihat potensinya. Fokus kami memang ke Piala Kemerdekaan untuk melihat para pemain baru ini dan menentukan apakah mereka bisa dibawa ke Piala Dunia nanti,” jelasnya.

Sejauh ini, Nova telah membawa 30 pemain untuk bersaing mendapatkan tempat terbaik.

Nova menegaskan targetnya di turnamen ini bukan hanya soal hasil, melainkan juga pemantauan performa setiap pemain.

“Target saya adalah mencoba semua pemain yang ada di tim saat ini. Turnamen ini menjadi persiapan awal menuju Piala Dunia, sehingga bisa menjadi catatan bagi kami apakah masih membutuhkan pemain baru atau tidak,” pungkasnya.

Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 akan berlangsung pada 12-18 Agustus 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, dengan menghadirkan tiga lawan kuat yakni Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan.

Piala Kemerdekaan akan dibuka dengan pertandingan Mali vs Uzbekistan pada pukul 16.30 WIB.

Prediksi susunan pemain Indonesia vs Tajikistan U17:

Timnas Indonesia (3-4-3):

Daffa Setiawan; Algazani Dwi, Putu Panji, Matthew Baker; Eizar Jacob, Evandra Florasta, Noha Pohan, Daniel Alfredo; Zahaby Gholy, Mochamad Mierza Firjatullah.

Coach: Nova Arianto

Timnas Tajikistan U17:

23 A. Rakhmonkulov, 2 A. Melikmurodov, 4 M. Rozikov, 5 M. Khasanbekov, 8 A. Shoev, 6 B. Nazarzoda, 10 R. Bakhtaliev, 11 Z. Zarifzoda, 21 M. Odilzoda, 7 M. Nazriev, 17 N. Ashuralizoda

Coach: Marco Ragini

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus:

Skor Indonesia vs Tajikistan 1-1

Skor Indonesia vs Tajikistan 2-1

Skor Indonesia vs Tajikistan 1-2