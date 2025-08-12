Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, 12 Agustus di Medan. Ini prediksi skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 11:56
Share
Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan timnas Tajikistan U17 di pertandingan perdananya di Piala Kemerdekaan 2025. Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview/Antara
Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan timnas Tajikistan U17 di pertandingan perdananya di Piala Kemerdekaan 2025. Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih kepala timnas Indonesia U-17 Nova Arianto mengaku sudah menyiapkan pola permainan guna melawan timnas Tajikistan di pertandingan pertama Piala Kemerdekaan 2025.

Pertandingan Indonesia vs Tajikistan akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/8/2025) malam pukul 19.30 WIB.

“Setelah datang dari Bali kemarin malam, hari ini kami fokus ke pemulihan sekaligus membuat game plan yang akan kami terapkan di pertandingan pertama melawan Tajikistan. Secara kondisi, pemain sangat baik dan semuanya siap,” ujar Nova dalam situs resmi PSSI.

Sebelum berangkat ke Medan, Garuda Muda sempat menjalani pemusatan latihan selama sebulan di Bali. Nova mengungkapkan, fokus awal TC adalah mencari pemain baru, termasuk mencoba pemain keturunan maupun nama-nama yang tidak masuk daftar saat Piala Asia.

“Bersyukur, sekarang ada beberapa pemain baru yang bisa kami lihat potensinya. Fokus kami memang ke Piala Kemerdekaan untuk melihat para pemain baru ini dan menentukan apakah mereka bisa dibawa ke Piala Dunia nanti,” jelasnya.

Sejauh ini, Nova telah membawa 30 pemain untuk bersaing mendapatkan tempat terbaik.

Baca Juga

Nova menegaskan targetnya di turnamen ini bukan hanya soal hasil, melainkan juga pemantauan performa setiap pemain.

“Target saya adalah mencoba semua pemain yang ada di tim saat ini. Turnamen ini menjadi persiapan awal menuju Piala Dunia, sehingga bisa menjadi catatan bagi kami apakah masih membutuhkan pemain baru atau tidak,” pungkasnya.

Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 akan berlangsung pada 12-18 Agustus 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, dengan menghadirkan tiga lawan kuat yakni Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan.

Piala Kemerdekaan akan dibuka dengan pertandingan Mali vs Uzbekistan pada pukul 16.30 WIB.

Prediksi susunan pemain Indonesia vs Tajikistan U17:

Timnas Indonesia (3-4-3):

Daffa Setiawan; Algazani Dwi, Putu Panji, Matthew Baker; Eizar Jacob, Evandra Florasta, Noha Pohan, Daniel Alfredo; Zahaby Gholy, Mochamad Mierza Firjatullah.

Coach: Nova Arianto

Timnas Tajikistan U17:

23 A. Rakhmonkulov, 2 A. Melikmurodov, 4 M. Rozikov, 5 M. Khasanbekov, 8 A. Shoev, 6 B. Nazarzoda, 10 R. Bakhtaliev, 11 Z. Zarifzoda, 21 M. Odilzoda, 7 M. Nazriev, 17 N. Ashuralizoda

Coach: Marco Ragini

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus:

Skor Indonesia vs Tajikistan 1-1

Skor Indonesia vs Tajikistan 2-1

Skor Indonesia vs Tajikistan 1-2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
6 menit yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?
Premium
36 menit yang lalu

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Arema FC vs PSBS: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Prediksi Skor Crystal Palace Vs Liverpool 10 Agustus, Community Shield!

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

Harga Tiket Piala Kemerdekaan 2025, Termurah dan Termahal

Harga Tiket Piala Kemerdekaan 2025, Termurah dan Termahal

Laga Timnas U-17 Hari Ini, Cek Jadwal Angkutan ke Stadion Utama Sumut

Laga Timnas U-17 Hari Ini, Cek Jadwal Angkutan ke Stadion Utama Sumut

Ada Angkutan Gratis buat Nonton Timnas U-17 di Stadion Utama Sumut, Ini Jadwal dan Daftarnya

Ada Angkutan Gratis buat Nonton Timnas U-17 di Stadion Utama Sumut, Ini Jadwal dan Daftarnya

Hasil Tajikistan Vs Korsel U17, Laskar Taeguk Muda Lolos Dramatis ke Semifinal!

Hasil Tajikistan Vs Korsel U17, Laskar Taeguk Muda Lolos Dramatis ke Semifinal!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal
Sportainment
8 menit yang lalu

Kelompok Suporter The 1958 Batal Gelar Unjuk Rasa di Laga MU Vs Arsenal

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview
Bola Dunia
31 menit yang lalu

Prediksi Skor Mali Vs Uzbekistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025
Bola Indonesia
50 menit yang lalu

Jadwal Siaran Langsung Indonesia Vs Tajikistan U17, Piala Kemerdekaan 2025

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Indonesia vs Tajikistan U17 12 Agustus, Susunan Pemain, Preview

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?
Bola Eropa
18 jam yang lalu

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jadwal Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U-17 Indonesia Lawan 3 Negara

2

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

3

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

4

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

5

Jay Idzes Jadi Bek Termahal Sassuolo, Kalahkan Pemain Didikan Juventus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Harga Beras Premium dan Medium Naik Secara Nasional
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jadwal Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U-17 Indonesia Lawan 3 Negara

2

MU Berpeluang Dapatkan Donnarumma dengan Harga Murah, untuk Gantikan Onana?

3

Kalahkan Dortmund, Penampilan Juventus Dipuji Media Italia

4

Timnas Indonesia Bakal Lakoni 9 Laga Uji Coba Sebelum Turun di Piala Dunia U17

5

Jay Idzes Jadi Bek Termahal Sassuolo, Kalahkan Pemain Didikan Juventus