Hasil Indonesia vs Tajikistan: Garuda Muda Imbang di Babak Pertama

Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025, dengan gol dari Mierza Firjatullah dan Zarif Zarifzoda.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 20:20
Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025 / Instagram
Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025 / Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas U-17 Indonesia bermain imbang 1-1 kontra Tajikistan pada babak pertama Piala Kemerdekaan 2025. Mierza Firjatullah membawa Garuda Muda unggul lebih dulu.

Timnas U-17 Indonesia menghadapi Tajikistan dalam laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Selasa (12/8/2025).

Di tengah guyuran hujan deras, Timnas U-17 Indonesia meladeni serangan gencar dari Tajikistan.

Peluang diraih tim tamu saat tembakan Munavar Anvarzod pada menit keempat diblok oleh bek Indonesia dan berujung sepak pojok.

Tajikistan dominan menguasai bola pada awal babak pertama. Umpan lambung Tajikistan mencapai kotak penalti, beruntung Fabio Azkairawan cepat menyapu bola.

Mukhammad Nazriev sempat mencetak gol memanfaatkan umpan terobosan ke belakang pertahanan Indonesia, namun asisten wasit lebih dulu mengangkat bendera offside.

Perlahan Indonesia mencoba keluar dari tekanan, peluang didapatkan Zahaby Gholy dan Mierza Firjatullah yang hanya mengancam gawang Tajikistan.

Pada menit ke-25 Indonesia mendapat peluang emas setelah tendangan bebas Gholy berbuah scrimmage dan disambut tendangan keras Fadly Alberto. Hanya saja tendangan Fadly bisa dimentahkan kiper Tajikistan.

Indonesia terlihat mulai bisa mengimbangi serangan Tajikistan pada pertengahan babak pertama. Akselerasi Gholy dari sisi kiri harus membuat bek Tajikistan berjibaku.

Garuda Muda justru berbalik mengurung pertahanan Tajikistan kendati beberapa upaya masih bisa dimentahkan.

Suporter tuan rumah bersorak sorai setelah Mierza Firjatullah menanduk bola menyambut umpan silang dari Fadly pada menit ke-36.

Sayangnya keunggulan Indonesia tak bertahan lama. Dua menit berselang Tajikistan mampu menyamakan kedudukan.

Umpan silang dari sisi kiri pertahanan Indonesia diakhiri tendangan placing Zarif Zarifzoda.

Peluang bertubi-tubi didapatkan Indonesia pada pengujung babak pertama. Sepak pojok Gholy diteruskan dengan 3 tembakan yang berakhir tendangan gawang untuk Tajikistan.

Skor imbang 1-1 pun menutup jalannya babak pertama Timnas U-17 Indonesia vs Tajikistan.

Susunan Pemain

Timnas U-17 Indonesia (5-4-1): Dafa Gasemi; Eizar Jacob, Mathew Baker, Putu Panji, Algazani Dwi, Fabio Azkairawan; Nazriel Alvaro, Evandra Florasta; Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah, Fadly Alberto.

Pelatih: Nova Arianto

Timnas U-17 Tajikistan (4-5-1): Mukhammadrakhim Rakhmonov; Abdusamad Melikmurodov, Mehrozhiddin Rozikov, Akhmadzhon Shoev, Shukhrat Nurmatov; Munavar Anvarzod, Umed Jafoev, Khaydarsho Khudoydodov, Zarif Zarifzoda, Ramazon Bakhtaliev; Mukhammad Nazriev.

Pelatih: Marco Ragini

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

