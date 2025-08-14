Bisnis Indonesia Premium
Bangga! Atlet Panjat Tebing Indonesia Kiromal Katibin Duduki Ranking 1 Dunia

Atlet Indonesia Kiromal Katibin raih ranking 1 dunia panjat tebing versi IFSC dengan 4.255 poin, unggul dari Samuel Watson.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 15:18
Atlet panjat tebing Indonesia Kiromal Katibin menduduki ranking 1 dunia / IFSC
Atlet panjat tebing Indonesia Kiromal Katibin menduduki ranking 1 dunia / IFSC
Ringkasan Berita
  • Kiromal Katibin, atlet panjat tebing Indonesia, meraih peringkat 1 dunia dengan 4.255 poin menurut International Federation of Sport Climbing (IFSC).
  • Kiromal unggul 571 poin dari Samuel Watson, berkat prestasi di berbagai kejuaraan internasional, termasuk medali emas di Piala Dunia IFSC Denver 2025.
  • Atlet Indonesia lainnya, Veddriq Leonardo, turun ke peringkat 12 dunia, sementara Raharjati Nursamsa naik ke peringkat 8 dunia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Atlet panjat tebing Indonesia Kiromal Katibin meraih ranking 1 dunia berdasarkan rilis dari International Federation of Sport Climbing (IFSC).

Kiromal Katibin menduduki peringkat teratas dalam ranking panjat tebing dunia dengan total 4.255 poin.

Penilaian poin tersebut didasarkan dari hasil berbagai kejuaraan internasional.

Atlet asal Batang, Jawa Tengah, itu unggul 571 poin dari Samuel Watson, pemegang rekor tercepat Olimpiade Paris 2024, yang mengumpulkan 3.684 poin.

Kiromal meraih poin signifikan berkat hasil di sejumlah ajang, termasuk Piala Dunia Panjat Tebing 2025. Dia meraih medali emas di Piala Dunia IFSC Denver, Amerika Serikat, pada 2 Juni lalu.

Adapun peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo, justru mengalami penurunan.

Veddriq turun ke ranking 12 dunia dengan 1.640 poin lantaran hasil kurang apik di Piala Dunia Panjat Tebing tahun ini.

Kenaikan dialami Raharjati Nursamsa yang menduduki peringkat 8 dunia dengan 2.310 poin berkat hasil yang lumayan baik.

Atlet panjat tebing Indonesia masih bisa meningkatkan ranking dunia dalam ajang World Games 2025 yang digelar di Chengdu, China, pada 7-17 Agustus.

Sesi kualifikasi untuk nomor speed digelar pada hari ini, Kamis (14/8/2025) siang.

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Topik

