Jadwal Super League Pekan 2: Persis vs Persija, Malut United vs Bali United

Berikut jadwal Super League 2025-2026 pekan kedua, ada duel Persis Solo vs Persija Jakarta.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 15:39
Jadwal Super League 2025-2026 pekan kedua, ada duel Persis Solo vs Persija Jakarta / ILeague.
Jadwal Super League 2025-2026 pekan kedua, ada duel Persis Solo vs Persija Jakarta / ILeague.
Ringkasan Berita
  • Pekan kedua Super League 2025-2026 dimulai pada Jumat (15/8/2025) dan berakhir pada Senin (18/8/2025) dengan total 9 pertandingan.
  • Persija Jakarta memimpin klasemen sementara setelah kemenangan 4-0 atas Persita Tangerang di pekan pertama.
  • Jadwal pertandingan termasuk laga pembuka Semen Padang vs Dewa United dan duel menarik Persis Solo vs Persija Jakarta.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Super League 2025-2026 pekan kedua akan digelar pada akhir pekan ini, dibuka dengan laga Semen Padang vs Dewa United.

Pekan kedua Super League 2025-2026 dimulai pada Jumat (15/8/2025) sore hingga Senin (18/8/2025) malam.

Total ada 9 pertandingan yang akan digelar pada pekan kedua Super League 2025-2026, duel Semen Padang vs Dewa United akan menjadi pembuka.

Pada pekan pertama, Semen Padang dan Dewa United menelan hasil buruk. Kabau Sirah tumbang 0-2 dari Persib Bandung sedangkan Dewa United takluk 1-3 saat menjamu Malut United.

Setelah laga itu ada bentrokan Malut United vs Bali United yang digelar pada Jumat malam. Bali United yang imbang 1-1 lawan Persik Kediri pada laga pertama akan menantang Malut United yang tengah on fire.

Kemudian pada Sabtu (16/8/2025) ada 5 pertandingan yang digelar dari sore hingga malam.

Baca Juga

Pada sore hari ada laga Persik Kediri vs Madura United, Bhayangkara FC vs PSM Makassar, Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya, PSIM Yogyakarta vs Arema FC, dan Persis Solo vs Persija Jakarta.

Tak ada pertandingan yang digelar pada Minggu (17/8/2025) karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI).

Dua pertandingan terakhir akan digelar pada Senin sore dan malam, diawali laga PSBS Biak vs Borneo FC.

Terakhir, ada duel tim promosi vs juara bertahan yakni Persijap Jepara dan Persib Bandung pada laga penutup.

Dalam tabel klasemen sementara Super League 2025-2026, Persija menduduki puncak klasemen berkat kemenangan 4-0 atas Persita Tangerang.

Adapun tim-tim lain yang meraih kemenangan pada pekan pertama yakni Arema FC, Malut United, Persib Bandung, Persis Solo, Borneo FC, dan PSIM Yogyakarta.

Berikut jadwal Super League 2025-2026 pekan kedua:

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
