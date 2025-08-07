Bisnis Indonesia Premium
Jadwal Super League 2025-2026, Pekan 1 Mulai Besok

Super League 2025-2026 dimulai Jumat, 8 Agustus, dengan laga pembuka Borneo FC vs Bhayangkara FC. Jadwal lengkap tersedia untuk pekan pertama.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:21
Jadwal Super League 2025-2026 pekan pertama, dibuka Borneo FC vs Bhayangkara FC / iLeague
Ringkasan Berita
  • Pekan perdana Super League 2025-2026 dimulai Jumat, 8 Agustus 2025, dengan laga pembuka Borneo FC vs Bhayangkara FC di Stadion Segiri, Samarinda.
  • Upacara pembukaan akan berlangsung dalam pertandingan Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada hari yang sama.
  • Juara bertahan Persib Bandung akan memulai kompetisi dengan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 9 Agustus 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal pekan perdana Super League 2025-2026 akan bergulir akhir pekan ini. Laga Borneo FC vs Bhayangkara FC akan menjadi pembuka.

Pekan perdana kompetisi sepak bola Super League 2025-2026 akan dimulai pada Jumat (8/8/2025).

Kick-off Super League 2025-2026 akan menandai kembali bergulirnya kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pekan perdana Super League akan dibuka dengan pertandingan Borneo FC vs Bhayangkara FC di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat pukul 15.30 WIB.

Selain itu, Super League 2025-2026 akan dibuka dengan upacara pembukaan dalam pertandingan Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat pukul 19.00 WIB.

Persebaya Surabaya yang finis di peringkat keempat klasemen akhir Liga 1 2024-2025 akan menghadapi PSIM Yogyakarta yang menjadi tim promosi setelah juara Liga 2 2024-2025.

Pertandingan lainnya pada hari pertama akan mempertemukan PSM Makassar vs Persijap Jepara di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Jumat malam.

Selanjutnya juara bertahan Persib Bandung dijadwalkan mengawali perjalanan di Super League 2025/2026 dengan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (9/8/2025) pukul 15.30 WIB.

Dua tim papan atas musim lalu, Dewa United dan Malut United akan langsung bentrok pada pekan pertama di Stadion Banten International Stadium, Serang, Sabtu pukul 19.00 WIB.

Kemudian, pada Sabtu malam juga akan berlangsung laga Madura United vs Persis Solo di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Sabtu malam.

Pekan pertama Super League 2025-2026 juga akan diwarnai laga menarik, seperti Bali United vs Persik Kediri, Persija Jakarta vs Persita Tangerang, dan Arema FC vs PSBS Biak.

Berikut jadwal lengkap pekan perdana Super League 2025-2026:

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

