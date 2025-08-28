Prediksi Persib Vs Borneo FC, Thom Haye dan Bek Asal Italia Berpeluang Debut

Thom Haye dan Federico Barba berpeluang debut saat Persib vs Borneo FC, Minggu (31/8), setelah siap tampil usai latihan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyebut dua rekrutan baru yakni Thom Haye dan Federico Barba berpeluang menjalani debut pada laga pekan keempat BRI Super League 2025/2026 melawan Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (31/8).

Bojan mengatakan kondisi kedua pemain tersebut sudah siap tampil setelah menjalani latihan bersama tim.

“Intinya, Thom dan Federico Barba sangat berpotensi memulai debut lawan Borneo,” ujar Bojan di Bandung, Kamis.

Bojan menambahkan, Barba yang sebelumnya sempat sakit kini sudah kembali bugar, sedangkan Haye datang dengan kondisi fisik terjaga karena sebelumnya menjalani latihan individual terstruktur.

"Kita lihat perkembangan. Untuk debut mungkin keduanya bisa memulai sebagai starter atau di babak kedua,” kata dia.

Sebelumnya, Persib resmi memperkenalkan Thom Haye sebagai rekrutan baru pada Rabu (27/8). Gelandang timnas Indonesia kelahiran Amsterdam, 9 Februari 1995 itu dikontrak selama dua tahun untuk memperkuat lini tengah Persib.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyebut perekrutan Haye sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan di lini tengah.

“Sosok Haye dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh, cerdas dalam membaca permainan, dan piawai menjaga ritme di lini tengah,” katanya.

Selain Haye, Persib juga mendatangkan bek tengah asal Italia, Federico Barba. Pemain kelahiran Roma, 1 September 1993 tersebut, direkrut dengan kontrak berdurasi satu tahun setelah berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan klub Swiss, FC Sion.

Adhitia menilai kehadiran Barba sangat penting untuk memperkokoh lini pertahanan Maung Bandung sekaligus memberi fleksibilitas taktik yang lebih luas dalam menghadapi kompetisi.

“Kedatangan Federico Barba bukan hanya menambah opsi di sektor belakang, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka pendek Persib untuk menjaga keseimbangan antara talenta lokal dengan pemain internasional berpengalaman,” katanya.