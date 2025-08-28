Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Persib Vs Borneo FC, Thom Haye dan Bek Asal Italia Berpeluang Debut

Thom Haye dan Federico Barba berpeluang debut saat Persib vs Borneo FC, Minggu (31/8), setelah siap tampil usai latihan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 15:34
Share
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye / PSSI.
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye / PSSI.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyebut dua rekrutan baru yakni Thom Haye dan Federico Barba berpeluang menjalani debut pada laga pekan keempat BRI Super League 2025/2026 melawan Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (31/8).

Bojan mengatakan kondisi kedua pemain tersebut sudah siap tampil setelah menjalani latihan bersama tim.

“Intinya, Thom dan Federico Barba sangat berpotensi memulai debut lawan Borneo,” ujar Bojan di Bandung, Kamis.

Bojan menambahkan, Barba yang sebelumnya sempat sakit kini sudah kembali bugar, sedangkan Haye datang dengan kondisi fisik terjaga karena sebelumnya menjalani latihan individual terstruktur.

"Kita lihat perkembangan. Untuk debut mungkin keduanya bisa memulai sebagai starter atau di babak kedua,” kata dia.

Sebelumnya, Persib resmi memperkenalkan Thom Haye sebagai rekrutan baru pada Rabu (27/8). Gelandang timnas Indonesia kelahiran Amsterdam, 9 Februari 1995 itu dikontrak selama dua tahun untuk memperkuat lini tengah Persib.

Baca Juga

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyebut perekrutan Haye sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan di lini tengah.

“Sosok Haye dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh, cerdas dalam membaca permainan, dan piawai menjaga ritme di lini tengah,” katanya.

Selain Haye, Persib juga mendatangkan bek tengah asal Italia, Federico Barba. Pemain kelahiran Roma, 1 September 1993 tersebut, direkrut dengan kontrak berdurasi satu tahun setelah berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan klub Swiss, FC Sion.

Adhitia menilai kehadiran Barba sangat penting untuk memperkokoh lini pertahanan Maung Bandung sekaligus memberi fleksibilitas taktik yang lebih luas dalam menghadapi kompetisi.

“Kedatangan Federico Barba bukan hanya menambah opsi di sektor belakang, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka pendek Persib untuk menjaga keseimbangan antara talenta lokal dengan pemain internasional berpengalaman,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025
Premium
11 menit yang lalu

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Sinyal Titik Nadir Lanjutan Harga Kopi
Premium
41 menit yang lalu

Sinyal Titik Nadir Lanjutan Harga Kopi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jadwal Super League Pekan 4: Dewa United vs Persija, Persib vs Borneo FC

Jadwal Super League Pekan 4: Dewa United vs Persija, Persib vs Borneo FC

Link Live Streaming Persib vs Borneo FC Jumat 22 November, Pukul 19.00 WIB

Link Live Streaming Persib vs Borneo FC Jumat 22 November, Pukul 19.00 WIB

Prediksi Skor Persib vs Borneo FC 22 November: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor Persib vs Borneo FC 22 November: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Link Live Streaming Persib vs Borneo FC, 22 Juli, 19.30 WIB

Link Live Streaming Persib vs Borneo FC, 22 Juli, 19.30 WIB

Rahmad Darmawan Ikut Berkomentar Soal Keputusan Thom Haye Pindah ke Persib

Rahmad Darmawan Ikut Berkomentar Soal Keputusan Thom Haye Pindah ke Persib

Thom Haye Pindah ke Persib, Ketum PSSI: Kita Harus Apresiasi

Thom Haye Pindah ke Persib, Ketum PSSI: Kita Harus Apresiasi

Persib Bandung Resmi Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye

Persib Bandung Resmi Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye

Buang Peluang 2 Penalti, Lini Serang Persib Diultimatum Bojan Hodak

Buang Peluang 2 Penalti, Lini Serang Persib Diultimatum Bojan Hodak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!
Aneka Sport
31 menit yang lalu

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Lolos ke Perempat Final!

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama
Aneka Sport
47 menit yang lalu

Hasil 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Tekuk Tomoka di Set Pertama

Link Live Streaming 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini, Kamis (28/7)
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Link Live Streaming 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 Hari Ini, Kamis (28/7)

Prediksi Persib Vs Borneo FC, Thom Haye dan Bek Asal Italia Berpeluang Debut
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Prediksi Persib Vs Borneo FC, Thom Haye dan Bek Asal Italia Berpeluang Debut

Pesen Khusus Pelatih Arema untuk Arkhan dan Salim di Kualifikasi Piala Asia U23
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Pesen Khusus Pelatih Arema untuk Arkhan dan Salim di Kualifikasi Piala Asia U23

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

4

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

5

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Celta Vigo Vs Real Betis 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Benfica vs Fenerbahce 28 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Jelang Lawan Grimsby Town, Amorim Sebut MU Perlu Waktu untuk Berkembang

4

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

5

Eks Bek Timnas Italia, Alessandro Florenzi Resmi Gantung Sepatu