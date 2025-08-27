Bisnis Indonesia Premium
Persib Bandung Resmi Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye

Persib Bandung resmi merekrut gelandang timnas Indonesia, Thom Haye. Haye diharapkan memperkuat lini tengah di kompetisi domestik dan Asia.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 18:30
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye / PSSI.
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye / PSSI.

Bisnis.com, JAKARTA - Persib Bandung resmi memperkenalkan gelandang timnas Indonesia, Thom Haye, sebagai rekrutan baru untuk menghadapi musim 2025/2026.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyebut perekrutan Haye sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan lini tengah Maung Bandung.

“Wilujeng sumping Thom Haye, kami percaya kualitas dan pengalamannya akan menjadi tambahan penting untuk ambisi PERSIB,” kata Adhitia di Bandung, Rabu.

Pemain kelahiran Amsterdam, 9 Februari 1995 itu dikontrak selama dua tahun dan langsung bergabung dalam persiapan tim untuk Super League serta AFC Champions League 2.

Adhitia menegaskan kehadiran Thom Haye langsung direkomendasikan oleh pelatih Bojan Hodak. Mantan pemain Eredivisie Belanda itu dinilai sesuai kebutuhan tim, terutama berkat kemampuannya menjaga ritme permainan.

“Sosok Haye dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh, cerdas dalam membaca permainan, dan piawai menjaga ritme di lini tengah,” katanya.

Sebelum memilih berkostum Garuda, Haye tercatat pernah membela timnas Belanda kelompok umur U-15 hingga U-21.

Sepanjang karirnya, Haye memperkuat sejumlah klub Belanda, mulai dari AZ Alkmaar, Willem II Tilburg, ADO Den Haag, NAC Breda, SC Heerenveen, hingga terakhir Almere City pada musim 2024/25.

Manajemen Persib menilai kehadiran Haye bukan hanya menambah kekuatan teknis, tetapi juga menjadi ambisi klub untuk bersaing di level domestik maupun Asia.

“Persib percaya bahwa perjalanan Thom Haye bersama Maung Bandung akan menjadi bagian dari babak baru dalam kariernya, sekaligus menambah energi positif bagi tim dan Bobotoh di seluruh penjuru dunia,” kata dia.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Topik

Berita Lainnya

Berita Lainnya

