Alasan FIFA Belum Beri Izin Suporter Datang ke Laga Away di Super League, Bawa-bawa Persib

FIFA belum izinkan suporter away di Super League karena insiden flare dan kerusakan di laga Persib Bandung. Keputusan bisa berubah dalam beberapa bulan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 6 Agustus 2025 | 16:59
Pendukung merayakan Persib Juara BRI Liga 1/Bisnis/Dea Andriyawan
Pendukung merayakan Persib Juara BRI Liga 1/Bisnis/Dea Andriyawan

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama I.League Ferry Paulus baru saja mengungkapkan alasan utama FIFA belum memberikan izin untuk kehadiran suporter away atau tim tamu di Super League (nama baru Liga 1).

Saat ditemui awak media di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, Ferry menjelaskan larangan itu disebabkan ulah oknum suporter Persib Bandung yang "bereaksi berlebihan" saat merayakan juara "back-to-back" Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 24 Mei.

"Di pertandingan terakhir (Liga 1), flare lah apa, dan yang lebih parahnya lagi adalah pertandingan yang disaksikan oleh delegasi FIFA di penutupan (Liga 1) di Bandung. Bahkan rumput dihancurkan dan lain sebagainya," kata Ferry.

Kala itu, oknum suporter Persib menyalakan flare dan petasan, hingga membuat laga melawan Persis Solo itu terhenti dua kali. Pelatih Persib Bojan Hodak dan sejumlah pemain sempat memohon untuk menghentikan aksi tidak terpuji itu, namun tidak digubris.

Hal ini membuat stadion diselimuti asap dan karena tak memungkinkan lagi melanjutkan laga. Wasit Rio Permana Putra sampai menghentikan pertandingan, walaupun laga masih menyisakan empat menit.

Kondisi lapangan yang semakin berkabut karena ditutupi oleh asap, membuat seremonial juara juga sempat tertunda. Pesta juara Persib itu juga semakin "ternoda" setelah suporter berbondong-bondong turun dan masuk ke lapangan. Situasi ini membuat fasilitas di Stadion GBLA rusak .

"Bukan hanya flare, turun ke lapangan. Kalau hanya flare ya okelah, ini turun ke lapangan, mengganggu kita semua di tribun dan lain sebagainya," tambah Ferry.

Pria 61 tahun itu lalu mengungkapkan bahwa sebelum pertandingan terakhir itu, sebenarnya FIFA sudah memberikan "lampu hijau" untuk kehadiran suporter tamu musim depan (2025/2026).

Ketika itu, kata dia, pihaknya sangat senang dengan respons positif FIFA. Namun, pada akhirnya rencana suporter tamu sirna.

"Sebenarnya sebelum penutupan liga kemarin, liga sudah memberikan lampu hijau, makanya kita sangat happy sekali. Kemudian kita juga sudah me-report bahwa kita sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian, dan kepolisian intinya menunggu keputusan dari FIFA dan semua responsnya positif," ungkap Ferry.

Apa yang terjadi di laga penutup Liga 1 itu juga membuat Persib Bandung tak bisa menjadi laga pembuka untuk Super League. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu akan dibuka pada Jumat (8/8) dengan laga antara Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pukul 19.00 WIB. Di musim lalu, Persebaya adalah tim peringkat keempat Liga 1, sementara PSIM adalah juara Liga 2.

"Nah oleh karena itu, liga melarang untuk menjadikan Persib Bandung untuk pertandingan pembuka," tutup dia.

Meski demikian, kehadiran suporter tim tamu untuk musim depan belum sepenuhnya tertutup. "Masih belum diizinkan, masih seperti yang lalu tapi kita akan terus berupaya supaya mendapatkan ruang atau izin dari sana. Bisa jadi mungkin tiga sampai empat bulan yang akan datang. Mudah-mudahan (putaran kedua)," tutup dia.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Share
Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025
Aneka Sport
16 jam yang lalu

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan
Liga Italia
16 jam yang lalu

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025
Aneka Sport
17 jam yang lalu

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

