Pelatih Persija Kabarkan Kondisi Terkini Cedera Gelandang Ryo Matsumura

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memastikan gelandang Ryo Matsumura, akan absen pada putaran pertama Super League 2025/2026.

Ryo diketahui tidak didaftarkan oleh Persija untuk musim kompetisi 2025/2026. Sebelumnya, Souza sudah pernah memaparkan bahwa pemain asal Jepang itu mengalami cedera dan telah menjalani operasi.

“Soal Ryo, dia tidak akan tampil di putaran pertama. Ryo mengalami cedera serius dan harus menjalani operasi. Sekarang kondisinya membaik, tetapi masa pemulihannya 3-4 bulan. Jadi, kami memutuskan akan mendaftarkannya pada bursa transfer (Januari) berikutnya, begitu dia pulih,” kata Souza saat ditemui setelah memimpin latihan di Persija Training Camp, Rabu.

Sejauh ini Ryo merupakan satu-satunya pemain asing non Brasil yang dimiliki Persija. Macan Kemayoran telah memiliki 10 pemain asing dari kuota maksimal 11 pemain asing yang boleh dimiliki klub Super League musim ini.

Persija membuka kompetisi Super League 2025/2026 dengan meraih kemenangan 4-0 atas tamunya Persita Tangerang di Jakarta International Stadium pada Minggu (10/8). Selain Ryo, pemain asing Persija lainnya yang absen pada pertandingan itu adalah penyerang Gustavo Almeida.

Dalam kesempatan itu, Mauricio Souza menjelaskan bahwa ia masih belum dapat memprediksi kapan pemain asal Brasil itu kembali merumput.

“Sulit bagi saya untuk memastikan sekarang, kapan dia akan bermain, di pertandingan mana. Kondisinya memang sudah jauh lebih baik dari cederanya, tetapi masih ada seluruh bagian dari proses latihan yang belum dia ikuti.” ujar mantan pelatih Madura United itu.

Pada pertandingan berikutnya, Persija akan melawat ke markas Persis Solo pada Sabtu (16/8). Sebagaimana Persija, Persis pun memulai Super League musim ini dengan kemenangan saat mereka memukul tuan rumah Madura United dengan skor 2-1.

“Saya kembali menegaskan, kemenangan 4-0 melawan Persita bukanlah laga yang mudah. Kami bermain sangat baik dan beruntung dalam penyelesaian akhir. Persis adalah tim yang menang di laga tandang (lawan Madura United),” ujar Souza.

“Mereka punya pemain-pemain berkualitas. Terlihat jelas mereka adalah tim yang terorganisir dengan baik. Kami harus datang dengan konsentrasi penuh dan fokus tinggi agar bisa pulang dengan hasil positif,” ujar dia.