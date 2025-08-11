Hasil Arema FC Vs PSBS, Hattrick Dalberto Menangkan Singo Edan

Dalberto Luan mencetak hattrick, membawa Arema FC menang 4-1 atas PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan, Malang. Gol PSBS dicetak Liquinhas dari penalti.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyerang Arema FC Dalberto Luan mencetak hattrick sekaligus membawa tim yang dibelanya menumbangkan PSBS Biak dengan skor 4-1, dalam pertandingan Super League di Stadion Kanjuruhan Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin.

Pada babak pertama, Arema FC dan PSBS Biak langsung tancap gas menampilkan permainan cepat. Kedua tim silih berganti menebar ancaman ke jantung pertahanan lawan.

Arema FC yang bermain di hadapan publik sendiri memperagakan strategi bola-bola pendek dan dikombinasikan dengan umpan terobosan ke arah lini serang tim.

Permainan tim tuan rumah dijawab PSBS Biak dengan menampilkan serangan balik cepat yang mampu merepotkan pertahanan Singo Edan, julukan Arema FC.

Pada menit ke-17 penyerang Arema FC Dalberto Luan mampu mencetak gol, setelah berhasil mengeksekusi tendangan penalti.

Arema FC unggul 1-0 atas tim tamu PSBS Biak.

Hingga menit ke-36, PSBS Biak masih kesulitan mengembangkan permainan. Para pemain dari tim berjuluk Badai Pasifik belum mampu mendapatkan peluang mencetak gol.

Keunggulan 1-0 Arema FC atas PSBS Biak bertahan hingga wasit Yudai Yamamoto meniup peluit panjang akhir babak pertama.

Memasuki babak kedua, Arema FC yang sudah unggul 1-0 dari PBSB tampil lebih galak. Anak asuh Marcos Santos mampu menguasai jalannya pertandingan.

Dominasi pemain Arema FC atas PSBS terlihat, khususnya di sektor tengah. Para pemain Singo Edan mampu menguasai jalannya pertandingan.

Aliran bola dari belakang ke tengah beberapa kali mampu terdistribusikan dengan baik ke lini serang tim tuan rumah.

Hasilnya, Arema FC mampu mencetak gol kedua, melalui Valdeci pada menit ke-62.

Pada menit ke-68 Dalberto mencetak gol keduanya sekaligus menambah keunggulan Arema FC menjadi 3-0.

Usai tertinggal 0-3 PSBS mencoba bangkit melalui beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan kecepatan sektor sayap tim.

Usaha menyisir lini pertahanan Arema FC memang berhasil, tetapi itu belum cukup untuk membuahkan gol bagi anak asuh Divaldo Alves.

Justru tim tuan rumah mampu memperbesar kedudukan menjadi 4-0, seusai Dalberto Luan sukses mencetak gol ketiganya pada menit ke-80.

PSBS akhirnya sanggup mencetak gol melalui tendangan penalti Claudio Lucas Morasi atau Liquinhas pada menit ke-90+7.

Susunan pemain Arema FC vs PSBS Biak:

Arema FC:

Adi Satryo (Pg), Yann Motta, Paulinho, Valdeci Moreira, Achmad Maulana, Ian Puleio, Luiz Gustavo, Betinho Filho, Dendi Santoso, Bayu Setiawan, Dalberto Luan.

Pelatih : Marcos Santos.

PSBS Biak:

Kadu (Pg), Nurhidayat, Sandro Embalo, Andre Oktaviansyah, Hassa Nader, Luquinhas, Kevin Lopez, Eduardo Barbosa, Lucky Octavianto, Yano Putra, Heri Susanto.

Pelatih : Divaldo Alves.