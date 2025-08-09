Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky

Carlos Pena, pelatih Persita, siap menghadapi Persija di JIS pada 10 Agustus. Fokusnya adalah membantu tim menang di Liga 1, meski Hokky Caraka belum pasti dimainkan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 20:49
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena bakal fokus ke pertandingan saat menghadapi mantan tim asuhannya, Persija Jakarta.

Persita akan mengawali perjalanan musim barunya dengan melawat ke markas Persija di Jakarta International Stadium pada Minggu (10/8).

"Motivasi saya selalu sama. Motivasi saya besok hadir karena ini adalah pertandingan Liga 1 pertama saya bersama Persita. Besok tentu saja, di JIS, saya akan bertemu beberapa kawan baik yang saya miliki di Persija," kata Carlos pada jumpa pers daring, Sabtu.

"Namun saat pertandingan dimulai, saya akan 100 persen fokus membantu tim saya. Saya akan senang dengan hal itu, karena itu akan menjadi laga pertama saya melatih Persita."

"Maka saya benar-benar fokus, tidak sabar untuk memulai pertandingan besok, untuk membantu para pemain saya, dan juga untuk melakukan yang terbaik untuk membantu mereka memenangi Liga 1," lanjut dia.

Persita kini diperkuat penyerang timnas Indonesia, Hokky Caraka, yang sebelumnya membela PSS Sleman.

Carlos senang dengan kehadiran Hokky, namun belum memastikan akan memainkan sang pemain saat melawan Persija.

"Hokky Caraka adalah rekrutan yang sangat bagus untuk kami. Ia adalah pemain muda dengan masa depan menjanjikan. Untuk besok lihat saja apakah saya akan memainkan dia sejak awal atau tidak," ucap pelatih asal Spanyol itu.

Carlos juga masih belum dapat memainkan Jack Brown, Muhammad Badrian, dan Yardan Yafi, yang semuanya masih menepi karena lilitan cedera.

Carlos memiliki statistik bagus di JIS saat menukangi Persija, dengan koleksi empat kemenangan beruntun pada awal musim. Setelah itu, Persija lebih banyak bermain sebagai tim musafir.

"Saya tidak percaya statistik. Saya hanya percaya bahwa tim saya siap, mempersiapkan diri dengan baik. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik," pungkas dia.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

