Prediksi Skor Brighton vs Manchester City: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Brighton vs Manchester City digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Brighton & Hove Albion vs Manchester City digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025. Prediksi skor mengunggulkan Manchester City menang.

Brighton akan menghadapi Manchester City dalam pekan ketiga Liga Inggris 2025-2026 di AMEX Stadium, Minggu (31/8/2025) malam.

Tuan rumah belum meraih kemenangan pada awal musim ini. Setelah ditahan imbang 1-1 oleh Fulham pada pekan pertama, Brighton takluk 0-2 di markas Everton.

Kemenangan telak 6-0 atas Oxford United di ajang Piala FA sedikit meningkatkan motivasi pemain The Seagulls.

Brighton ingin mengulang pencapaian manis musim lalu yang sukses menundukkan Manchester City dengan skor 2-1 di Stadion Amex.

Di sisi lain, Manchester City juga berambisi ke jalur kemenangan. The Citizens tumbang 0-2 dari Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris.

Hasil itu menjadi noda penampilan Manchester City yang dominan dan menekuk Wolverhampton Wanderers, 4-0, pada pekan pembuka.

Anak asuh Pep Guardiola ini harus belajar dari kesalahan musim lalu untuk tak membuang terlalu banyak poin pada awal musim.

Catatan buruk musim lalu membuat The Citizens gagal merebut gelar juara yang jatuh ke tangan Liverpool.

Manchester City diprediksi merombak pemain di lini belakang setelah menelan kekalahan dari Tottenham.

Menilik kedalaman skuad dan materi pemain, Manchester City lebih diunggulkan memetik kemenangan pada laga ini.

Preview Brighton vs Manchester City

Brighton: Adam Webster, Solly March, Julio Enciso, dan Tariq Lamptey dipastikan absen karena cedera.

Georginio Rutter mengalami cedera ringan namun masih berpotensi tampil menghadapi Manchester City. Danny Welbeck kemungkinan jadi starter.

Manchester City: Hanya Mateo Kovacic yang dipastikan absen karena masih di ruang perawatan cedera sejauh ini.

Savinho, Josko Gvardiol, Phil Foden, dan Rayan Ait-Nouri mulai berlatih setelah menepi beberapa waktu.

Prediksi Susunan Pemain Brighton vs Manchester City

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Maxim De Cuyper; Carlos Baleba, Yasin Ayari; Yakuba Minteh, Matt O'Riley, Kaoru Mitoma; Danny Welbeck.

Pelatih: Fabian Hurzeler

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nathan Ake, Ruben Dias, John Stones, Rico Lewis; Tijjani Reijnders, Rodri; Omar Marmoush, Rayan Cherki, Oscar Bobb; Erling Haaland.

Pelatih: Pep Guardiola