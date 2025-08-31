Prediksi Skor Liverpool vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Liverpool vs Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris 2205-2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Big match Liverpool vs Arsenal digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Liverpool menang.

Liverpool akan menghadapi Arsenal dalam pekan ketiga Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Anfield, Minggu (31/8/2025) malam.

Dua tim teratas Liga Inggris musim lalu, Liverpool dan Arsenal langsung bentrok pada pekan ketiga musim ini.

The Reds berstatus juara bertahan Liga Inggris, sedangkan The Gunners harus puas menjadi runner-up 3 musim beruntun.

Liverpool memulai musim ini dengan 2 kemenangan beruntun atas Bournemouth (4-2) dan Newcastle United (3-2).

Meski menang, performa Liverpool terbilang kurang memuaskan. Daya gedor lini depan kurang tajam, plus kestabilan pertahanan masih perlu dibuktikan.

Hal itu terlihat dari kemenangan atas Newcastle United. Liverpool kebobolan 2 gol dan nyaris gagal menang, beruntung Hugo Ekitike keluar sebagai penyelamat.

Sementara itu, Arsenal juga mencatat start sempurna di Liga Inggris 2025-2026 dengan 2 kemenangan beruntun.

The Gunners juga mencatat 2 clean sheet alias tanpa kebobolan saat membekuk Manchester United (1-0) dan Leeds United (5-0).

Striker Viktor Gyokeres menunjukkan ketajaman dengan mencetak 2 gol ke gawang Leeds United.

Akan tetapi, Arsenal harus kehilangan Bukayo Saka melawan Liverpool lantaran mengalami cedera.

Dari 5 pertemuan terakhir kedua tim, Liverpool lebih memetik 2 kemenangan sementara Arsenal menang 1 kali.

Preview Liverpool vs Arsenal

Liverpool: Alexis Mac Allister dan Jeremie Frimpong dalam kondisi kurang bugar setelah mengalami cedera, namun punya kans untuk tampil.

Hugo Ekitike diprediksi masih akan menjadi andalan di lini depan dengan turun sebagai starter di lini depan.

Arsenal: Gabriel Jesus dan Bukayo Saka dipastikan absen karena masih di ruang perawatan cedera.

Martin Odegaard diprediksi absen karena masalah di kakinya. Penyerang anyar Eberechi Eze kemungkinan jadi starter.

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Arsenal

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Curtis Jones, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.

Pelatih: Arne Slot

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres.

Pelatih: Mikel Arteta