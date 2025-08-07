Bisnis Indonesia Premium
Ada Tiga Kategori, Ini Harga Tiket Kandang Persik Kediri di Super League

Persik Kediri menetapkan harga tiket Super League 2025/2026 mulai Rp35 ribu dengan tiga kategori: normal, big, dan super big match, serta diskon pelajar.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 15:59
Tim Persik Kediri/Antara
Tim Persik Kediri/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen Persik Kediri menetapkan tiket pertandingan Persik dalam kompetisi Super League 2025/2026 dengan harga sangat terjangkau, termurah Rp35 ribu per tiket pertandingan dalam laga kandang.

Manajer Tim Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan mengemukakan manajemen telah mengadakan pertemuan dengan suporter Persik membahas terkait dengan masalah tiket.

"Koordinasi dengan suporter rutin kami lakukan, terlebih menjelang digulirkannya kompetisi. Kami berdiskusi untuk menentukan harga tiket secara bersama-sama. Dan Alhamdulillah, kami sudah menemukan formasinya untuk tiket pada musim baru ini," kata Syahid di Kediri, Kamis.

Ia menjelaskan ada tiga kategori tiket yang diperkenalkan untuk para fans Persik Kediri, yakni mulai dari kategori normal match, big match dan super big match.

Setiap kategori memiliki tiga harga tiket yang berbeda. Harga tersebut merupakan hasil dari diskusi bersama antara pihak manajemen dan komunitas suporter Persik Kediri.

Untuk kategori normal match, tiket dijual dengan harga Rp35 ribu (ekonomi), Rp50 ribu (utama) dan Rp65 ribu (VIP). Kemudian untuk kategori big match tiket dijual mulai Rp50 ribu (ekonomi), Rp65 ribu (utama) dan Rp100 ribu (VIP).

Sedangkan kategori terakhir, yakni kategori super big match dijual dengan harga Rp65 ribu (ekonomi), Rp75 ribu (utama) dan Rp100 ribu (VIP).

"Kami mencari formula yang tepat. Akhirnya disepakati, untuk tiket mulai dengan harga Rp35 ribu. Mudah-mudahan ini akan menarik tingginya animo penonton untuk dapat hadir di stadion, dan memberikan dukungan penuh kepada tim Persik Kediri," kata dia.

Selain tiga kategori tiket tersebut, Persik Kediri juga menyiapkan kategori tiket khusus untuk kalangan pelajar. Nantinya, ada potongan khusus bagi pelajar.

"Dipersiapkan tiket khusus untuk pelajar. Nanti akan mendapatkan potongan harga tentunya dari harga normal dengan syarat-syarat dan ketentuan yang kami berikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi animo tersendiri untuk pelajar bisa hadir ke Stadion Brawijaya," kata Syahid.

Sementara itu, suporter Persik Kediri memberikan apresiasi atas kebijakan skema baru oleh manajemen. Mereka menyambut baik dan menilai harga ini sangat terjangkau.

"Manajemen merangkul teman-teman komunitas untuk berdiskusi terkait harga tiket dan akhirnya menemui kesepakatan. Harga itu juga merupakan buah hasil masukan dari teman-teman komunitas suporter, jadi bagus," ujar perwakilan komunitas suporter West Brantas Faldio.

Faldio menambahkan, kehadiran suporter di stadion tentunya akan memberikan semangat tambahan bagi pemain untuk berbuat lebih terhadap tim pada saat pertandingan berlangsung.

"Kalau stadion ramai pasti performa juga (berpengaruh), pemain memiliki emosional yang tinggi untuk mendapatkan tiga poin," kata dia.

Hal yang sama juga diungkapkan perwakilan suporter Southern Troops Intan Viona Margareta. Harga tiket yang terbaru tersebut dinilai sangat terjangkau.

"Harga tiket tergolong murah. Terjangkau untuk Liga 1. Nah, itu dapat meningkatkan animo suporter untuk datang ke stadion. Sehingga stadion pastinya, insyaallah full," kata dia.

Sementara itu, perwakilan komunitas suporter Tribun Kidul Skor Montella Effendi menyebut harga tiket yang diberikan oleh manajemen kini lebih ideal dari musim sebelumnya.

"Ini ideal, sangat murah untuk ukuran Liga 1," kata dia.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

