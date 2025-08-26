Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan

Persik Kediri dan PSBS Biak sama-sama mengincar kemenangan pertama mereka di BRI Super League 2025/26 saat bertemu di Stadion Maguwoharjo, Jumat (29/8).

Bisnis.com, JAKARTA - Persik Kediri dan PSBS Biak sama-sama mengincar tiga poin pada laga pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (29/8/2025) pukul 15.30 WIB.

Persik yang menjadi tim tamu bertekad untuk menyudahi puasa kemenangan atas PSBS yang terjadi enam tahun lalu.

Terakhir kali Persik berhasil menumbangkan PSBS Biak ialah pada 22 Juni 2019 silam di Liga 2. Setelah itu, Macan Putih masih belum mampu meraih tiga poin atas PSBS Biak.

Sepanjang sejarah, kedua tim pernah bertemu empat kali, dua kali di kasta tertinggi dan dua lainnya di Liga 2. Empat pertemuan itu berakhir dengan satu kemenangan untuk PSBS Biak, satu kemenangan untuk Persik, dan dua lainnya berakhir imbang.

Meski tak terkalahkan atas Persik dalam tiga pertemuan mereka, PSBS Biak menjalani permulaan yang kurang apik di BRI Super League 2025/26. Tiga pekan terlewati dan tim berjuluk Badai Pasifik itu duduk di posisi ke-17 dengan hanya satu poin hasil dari dua kali kalah dan sekali imbang.

Skuat asuhan Divaldo Alves itu baru berhasil meraih poin pertama pada laga pekan ketiga setelah menahan imbang Persis Solo dengan skor 2-2. Salah satu yang menjadi sorotan ialah bagaimana PSBS Biak kesulitan untuk menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan.

"Pasti ada banyak evaluasi, kami tiga pertandingan ini sudah kebobolan empat gol melawan Arema, satu melawan Borneo FC, terus tambah dua lagi (Vs Persis), itu awal musim tidak boleh terjadi," tutur Divaldo.

Senasib dengan PSBS, Persik Kediri juga masih belum meraih kemenangan musim ini dan duduk di posisi ke-16. Macan Putih hanya mengoleksi satu poin hasil dari sekali imbang dan dua kali kalah dalam tiga laga pertama.

Anak asuh Ong Kim Swee menelan kekalahan 1-3 dari Dewa United Banten FC dalam laga terakhir mereka. Pelatih asal Malaysia itu mengakui bahwa para pemain bermain kurang baik, tetapi tetap optimistis dan yakin timnya bisa lebih baik lagi ke depannya.

"Kami harus bisa lebih percaya diri lagi. Semua pemain harus paham bahwa setiap pertandingan tidaklah mudah. Kami harus berusaha dan jika bisa berjuang sebagai satu kesatuan, saya percaya kami mampu bersaing dengan semua tim," tegas Ong Kim Swee.

Head to head PSBS Biak Vs Persik Kediri:

- 21/2/25 - PSBS Biak 1-1 Persik Kediri

- 28/9/24 - Persik Kediri 0-1 PSBS Biak

- 11/9/19 - PSBS Biak 0-0 Persik Kediri

- 22/6/19 - Persik Kediri 4-0 PSBS Biak