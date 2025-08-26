Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan

Persik Kediri dan PSBS Biak sama-sama mengincar kemenangan pertama mereka di BRI Super League 2025/26 saat bertemu di Stadion Maguwoharjo, Jumat (29/8).
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 15:53
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Persik Kediri dan  PSBS Biak sama-sama mengincar tiga poin pada laga pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (29/8/2025) pukul 15.30 WIB.

Persik yang menjadi tim tamu bertekad untuk menyudahi puasa kemenangan atas PSBS yang terjadi enam tahun lalu.

Terakhir kali Persik berhasil menumbangkan PSBS Biak ialah pada 22 Juni 2019 silam di Liga 2. Setelah itu, Macan Putih masih belum mampu meraih tiga poin atas PSBS Biak.

Sepanjang sejarah, kedua tim pernah bertemu empat kali, dua kali di kasta tertinggi dan dua lainnya di Liga 2. Empat pertemuan itu berakhir dengan satu kemenangan untuk PSBS Biak, satu kemenangan untuk Persik, dan dua lainnya berakhir imbang.

Meski tak terkalahkan atas Persik dalam tiga pertemuan mereka, PSBS Biak menjalani permulaan yang kurang apik di BRI Super League 2025/26. Tiga pekan terlewati dan tim berjuluk Badai Pasifik itu duduk di posisi ke-17 dengan hanya satu poin hasil dari dua kali kalah dan sekali imbang.

Skuat asuhan Divaldo Alves itu baru berhasil meraih poin pertama pada laga pekan ketiga setelah menahan imbang Persis Solo dengan skor 2-2. Salah satu yang menjadi sorotan ialah bagaimana PSBS Biak kesulitan untuk menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan.

"Pasti ada banyak evaluasi, kami tiga pertandingan ini sudah kebobolan empat gol melawan Arema, satu melawan Borneo FC, terus tambah dua lagi (Vs Persis), itu awal musim tidak boleh terjadi," tutur Divaldo.

Senasib dengan PSBS, Persik Kediri juga masih belum meraih kemenangan musim ini dan duduk di posisi ke-16. Macan Putih hanya mengoleksi satu poin hasil dari sekali imbang dan dua kali kalah dalam tiga laga pertama.

Anak asuh Ong Kim Swee menelan kekalahan 1-3 dari Dewa United Banten FC dalam laga terakhir mereka. Pelatih asal Malaysia itu mengakui bahwa para pemain bermain kurang baik, tetapi tetap optimistis dan yakin timnya bisa lebih baik lagi ke depannya.

"Kami harus bisa lebih percaya diri lagi. Semua pemain harus paham bahwa setiap pertandingan tidaklah mudah. Kami harus berusaha dan jika bisa berjuang sebagai satu kesatuan, saya percaya kami mampu bersaing dengan semua tim," tegas Ong Kim Swee.

Head to head PSBS Biak Vs Persik Kediri:

- 21/2/25 - PSBS Biak 1-1 Persik Kediri
- 28/9/24 - Persik Kediri 0-1 PSBS Biak
- 11/9/19 - PSBS Biak 0-0 Persik Kediri
- 22/6/19 - Persik Kediri 4-0 PSBS Biak

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Indonesia Batal Lawan Kuwait, Ketum PSSI: Ada Sabotase?
Bola Dunia
19 menit yang lalu

Indonesia Batal Lawan Kuwait, Ketum PSSI: Ada Sabotase?

Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan
Bola Indonesia
39 menit yang lalu

Prediksi Persik Vs PSBS, Badai Pasifik dan Macan Putih Incar Kemenangan

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Link Live Streaming BWF Championships 2025 Hari Ini, Selasa (26/8)

Ada Spanduk Provokatif, Crystal Palace Terancam Sanksi dari FA
Sportainment
2 jam yang lalu

Ada Spanduk Provokatif, Crystal Palace Terancam Sanksi dari FA

Rapat Paripurna Setujui Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans
Bola Indonesia
3 jam yang lalu

Rapat Paripurna Setujui Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

