Link Live Streaming Dewa United vs Persik dari Banten International Stadium

Persik Kediri akan menghadapi Dewa United di Banten International Stadium pada 22 Agustus. Ini link live streaming Dewa United vs Persik.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persik Ong Kim Swee mengaku bakal ada perubahan saat bertemu Dewa United di Banten International Stadium, Jumat (22/8).

Persik Kediri meraih hasil kurang memuaskan kala ditekuk Madura United 1-2 di Stadion Joko Samudro pekan lalu.

"Akan ada perubahan, tetapi saya masih memiliki waktu beberapa hari untuk menentukan," kata Ong.

Pelatih asal Malaysia itu menyatakan persiapan terus dimatangkan, termasuk rotasi pemain.

Dia juga telah melakukan evaluasi sehingga pertandingan selanjutnya meraih hasil positif.

"Kami tahu pasukan Dewa United juga tidak mendapat keputusan yang positif, jadi ini pasti akan memberikan suatu tantangan yang cukup penting," kata

Dia kemudian menyoroti fokus para pemainnya ketika pertandingan tengah memasuki menit-menit awal dan akhir pertandingan.

Dia tak ingin kejadian kala melawan Bali United ketika kebobolan pada menit akhir, terulang saat melawan Dewa United.

"Ini tentunya menjadi bahan evaluasi sebelum melakukan pertandingan di pekan ketiga," kata dia.

Ia menilai pertandingan nanti yang dilangsungkan malam hari bia membuat pemainnya bermain lebih nyaman, yang berbeda dari pertandingan sebelumnya yang berlangsung sore hari yang lebih panas.

"Dalam pertandingan malam hari cuaca tidak begitu panas seperti dua putaran sebelumnya," kata dia.

Persik sudah menjalani dua laga awal Super League, dengan hasil 1-1 kala melawan Bali United, dan kalah 1-2 saat menghadapi Madura United.

Pertandingan Dewa United vs Persik bisa disaksikan melalui live streaming di vidio.

Link Live Streaming Dewa United vs Persik 22 Agustus:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4510739