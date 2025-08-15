Prediksi Skor Semen Padang vs Dewa United: Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Duel Semen Padang vs Dewa United digelar dalam pekan kedua Super League 2025-2026. Prediksi skor mengunggulkan Dewa United menang.

Semen Padang menghadapi Dewa United pada laga pekan ke-2 Super League 2025-2026 di Stadion H. Agus Salim, Jumat (15/8/2025) sore.

Pada pekan lalu, Semen Padang tampil cukup apik meski harus kalah 0-2 dari juara bertahan, Persib Bandung.

Kini di depan publik sendiri Semen Padang bertekad untuk memperbaiki catatan dengan mengalahkan Dewa United.

Tim tamu Dewa United juga datang dengan kondisi kurang ideal. Banten Warriors takluk 1-3 dari Malut United pada pekan pertama Super League musim ini.

Kekalahan itu menjadi pukulan telak bagi skuad bertabur bintang Dewa United, apalagi terjadi di kandang sendiri.

Materi pemain Dewa United bisa dibilang lebih mumpuni daripada Semen Padang. Dewa United juga merupakan salah satu tim unggulan di Super League 2025-2026.

Soal rekor pertemuan Dewa United memegang rekor impresif saat bersua Semen Padang.

Dalam 2 bentrokan musim lalu, anak asuh Jan Olde Riekerink pesta gol dengan agregat 14-1 kontra Kabau Sirah.

Pada laga terakhir di Stadion H. Agus Salim, Dewa United bahkan berpesta gol dengan skor telak, 8-1.

Dewa United lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan kontra Semen Padang sore ini.

Prediksi Susunan Pemain Semen Padang vs Dewa United

Semen Padang FC (4-3-3): Arthur Augusto; Zidane Afandi, Angelo Meneses, Rui Rampa, Leo Guntara; Filipe Chaby, Alhassan Wakaso, Ripal Wahyudi; Armando Oropa, Bruno Gomes, Cornelius Stewart.

Pelatih: Eduardo Almeida

Dewa United FC (4-3-3): Sonny Stevens; Wahyu Prasetyo, Nick Kuipers, Cassio Scheid, Edo Febriansyah; Ricky Kambuaya, Hugo Gomes, Alexis Messidoro; Egy Maulana, Alex Martins, Rafael Struick.

Pelatih: Jan Olde Riekerink

Head to Head Semen Padang vs Dewa United

5/3/2025: Dewa United 6-0 Semen Padang

25/10/2024: Semen Padang 1-8 Dewa United

Prediksi Skor Semen Padang vs Dewa United

Dewa United punya kans besar untuk memetik kemenangan. Meski bermain di kandang Semen Padang, Dewa United punya keunggulan materi pemain.

Prediksi: