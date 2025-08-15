Prediksi Skor Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan akan digelar dalam lanjutan Piala Kemerdekaan 2025. Prediksi skor mengunggulkan skor imbang akan menjadi hasil akhir pertandingan ini.

Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan U-17 dalam laga kedua Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Jumat (15/8/2025) malam.

Timnas U-17 Indonesia berambisi memetik kemenangan pertama setelah bermain imbang 2-2 kontra Tajikistan pada laga pertama, Selasa (12/8/2025).

Pelatih Timnas U-17 Indonesia, Nova Arianto, bakal menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi Uzbekistan.

Nova memastikan seluruh pemain Garuda Muda dalam kondisi bugar. Dia juga mengisyaratkan bakal melakukan rotasi dalam komposisi tim.

"Puji Tuhan, semua pemain dalam kondisi baik dan siap untuk tampil besok. Kita akan lihat siapa yang siap diturunkan, dan semoga hasilnya bisa maksimal," kata Nova Arianto, Kamis (14/8/2025).

Nova menjelaskan bahwa rotasi pemain penting untuk memberi kesempatan kepada pemain yang belum tampil pada laga kontra Tajikistan.

Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 memang akan digunakan sebagai sarana menyeleksi pemain Timnas U-17 Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U-17 pada November mendatang.

"Hampir 50 persen susunan pemain akan berubah. Semoga pemain-pemain yang baru bisa memberikan yang maksimal, karena ini menjadi catatan bagi kami, apakah mereka bisa membantu di Piala Dunia nanti atau tidak," katanya.

Pemain-pemain pilar Timnas U-17 Indonesia seperti Fadly Alberto dan Putu Panji kemungkinan akan dipertahankan dalam susunan starter.

Prediksi Susunan Pemain Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan

Timnas U-17 Indonesia (5-4-1): Rendy Razzaqu; Daniel Alfredo, Putu Panji Apriawan, Djone Alexandre, Ida Bagus, Dafa Zaidan; Fandi Ahmad, Evandra Florasta, Noha Pohan, Fadly Alberto; Aldyansyah Taher.

Pelatih: Nova Arianto

Uzbekistan U-17 (4-3-3): Safarmad Gafforov; Abubakr Sulaymonov, Sheroz Sharifov, Mekhrubon Ghafurov, Nuriddin Khamrokulov; Rustam Soirov, Abdullo Sharipov, Shohjahon Nazarov; Bilol Boboev, Mukhammad Nazriev, Abdullo Ibragimzoda

Pelatih: Sergey Chigodaev