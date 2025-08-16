Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul

Madura United menghadapi Persik Kediri di Derbi Jatim, Sabtu (16/8), di Stadion Gelora Joko Samudro. Ini link live streaming Persik vs Madura United.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 16:00
Share
Ilustrasi-Sepak Bola. Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw
Ilustrasi-Sepak Bola. Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul/ REUTERS-Piroschka Van De Wouw

Bisnis.com, JAKARTA - Madura United FC sedang bertanding melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (16/8).

Laga bertajuk Derbi Jawa Timur (Jatim) berlangsung ketat apalagi Madura United  bertekad untuk bangkit dan akhiri tren negatif.

Madura United sudah unggul 1-0 atas Persik berkat gol yang dibuat oleh Junior pada menit ketiga.

Madura United memiliki catatan kurang baik setiap bertamu ke markas Persik Kediri sejak musim 2021/22. Hasilnya belum pernah menang dan hanya sekali seri pada 5 Maret 2022. Pada waktu itu, laga berakhir dengan skor 2-2.

"Memang secara catatan, kami belum pernah meraih kemenangan saat bertandang ke Persik di Liga. Itu menunjukkan bahwa laga nanti pasti akan berjalan ketat, karena Persik punya kualitas dan dukungan penuh dari suporternya," ujar Pelatih Madura United Angel Alfredo Vera, Jumat (15/8).

Pelatih asal Argentina ini sudah mempersiapkan mental anak asuhnya dan strategi khusus untuk menghadapi tim berjuluk Macan Putih itu. Sehingga, dia tidak ragu untuk mematok hasil positif

Baca Juga

"Namun, bagi kami setiap catatan masa lalu adalah tantangan yang harus dihadapi. Kami sudah menyiapkan strategi dan mental pemain untuk bisa tampil maksimal, fokus sejak menit pertama, dan memanfaatkan setiap peluang. Semoga dengan kerja keras dan kekompakan tim, kami bisa memutus tren tersebut dan meraih hasil positif," lanjutnya.

Pada Pekan 1 BRI Super League 2025/26, Madura United kehilangan poin usai dikalahkan Persis Solo 1-2. Sedangkan, Persik Kediri dapat mencuri satu poin di kandang Bali United FC setelah main seri 1-1.

Pertandingan Persik vs Madura United bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio.

Link Live Streaming Persik vs Madura United:

https://www.vidio.com/live/19385-bri-super-league?schedule_id=4501538

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
31 menit yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Premium
2 jam yang lalu

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Persik vs Madura United: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Persik vs Madura United: Head to Head, Susunan Pemain

Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua

Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Lancar, Ini Link Live Streaming Bali United vs Persik 10 Agustus

Lancar, Ini Link Live Streaming Bali United vs Persik 10 Agustus

Prediksi Skor Bali United vs Persik 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Bali United vs Persik 10 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Madura United vs Persis 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Madura United vs Persis 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua
Bola Indonesia
3 menit yang lalu

Lancar, Link Live Streaming Persita vs Persebaya 16 Agustus Babak Kedua

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul
Bola Indonesia
31 menit yang lalu

Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen
Liga Inggris
42 menit yang lalu

Prediksi Chelsea Vs Crystal Palace 17 Agustus, Maresca Pastikan Jackson Absen

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Liga Inggris
54 menit yang lalu

Prediksi Skor Aston Villa vs Newcastle 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Prediksi Skor Persis vs Persija 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Live Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Garuda Muda Petik Kemenangan

2

Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor PSIM Vs Arema FC 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Prediksi Skor Bhayangkara Vs PSM 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Live Hasil Timnas U-17 Indonesia vs Uzbekistan: Garuda Muda Petik Kemenangan

2

Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor PSIM Vs Arema FC 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

5

Prediksi Skor Bhayangkara Vs PSM 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview