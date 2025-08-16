Link Live Streaming Persik vs Madura United, Laskar Sape Kerrab Sudah Unggul

Madura United menghadapi Persik Kediri di Derbi Jatim, Sabtu (16/8), di Stadion Gelora Joko Samudro. Ini link live streaming Persik vs Madura United.

Bisnis.com, JAKARTA - Madura United FC sedang bertanding melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (16/8).

Laga bertajuk Derbi Jawa Timur (Jatim) berlangsung ketat apalagi Madura United bertekad untuk bangkit dan akhiri tren negatif.

Madura United sudah unggul 1-0 atas Persik berkat gol yang dibuat oleh Junior pada menit ketiga.

Madura United memiliki catatan kurang baik setiap bertamu ke markas Persik Kediri sejak musim 2021/22. Hasilnya belum pernah menang dan hanya sekali seri pada 5 Maret 2022. Pada waktu itu, laga berakhir dengan skor 2-2.

"Memang secara catatan, kami belum pernah meraih kemenangan saat bertandang ke Persik di Liga. Itu menunjukkan bahwa laga nanti pasti akan berjalan ketat, karena Persik punya kualitas dan dukungan penuh dari suporternya," ujar Pelatih Madura United Angel Alfredo Vera, Jumat (15/8).

Pelatih asal Argentina ini sudah mempersiapkan mental anak asuhnya dan strategi khusus untuk menghadapi tim berjuluk Macan Putih itu. Sehingga, dia tidak ragu untuk mematok hasil positif

"Namun, bagi kami setiap catatan masa lalu adalah tantangan yang harus dihadapi. Kami sudah menyiapkan strategi dan mental pemain untuk bisa tampil maksimal, fokus sejak menit pertama, dan memanfaatkan setiap peluang. Semoga dengan kerja keras dan kekompakan tim, kami bisa memutus tren tersebut dan meraih hasil positif," lanjutnya.

Pada Pekan 1 BRI Super League 2025/26, Madura United kehilangan poin usai dikalahkan Persis Solo 1-2. Sedangkan, Persik Kediri dapat mencuri satu poin di kandang Bali United FC setelah main seri 1-1.

Pertandingan Persik vs Madura United bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio.

