Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Persebaya akan menghadapi Persita di Indomilk Arena pada 16 Agustus. Bajul Ijo dominan dalam H2H, namun harus waspada karena laga sering berakhir dengan skor minim. Prediksi skor bervariasi antara 2-1, 1-2, dan 1-0.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 09:58
Tim Persebaya Surabaya. Pada pekan kedua Super League, Persebaya akan tandang ke markas Persita Tangerang. Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview./Antara
Tim Persebaya Surabaya. Pada pekan kedua Super League, Persebaya akan tandang ke markas Persita Tangerang. Prediksi Skor Persita vs Persebaya 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya akan menantang Persita Tangerang pada pekan ke-2 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (16/8) sore.

Persebaya yang ditekuk PSIM Yogyakarta di pertandingan pekan pertama akan mencoba bangkit saat melawan Persita. Apalagi Bajul Ijo lebih dominan dalam hal head to head dari Pendekar Cisadane.

Persebaya sangat dominan atas Persita dalam enam pertemuan terakhir. Bajul Ijo mencatatkan empat kemenangan dan dua kali imbang kontra Persita.

"Kami (sudah) menganalisis Persita, dalam hal ini (persiapan) kami dengan bekerja keras selama seminggu. Saya pikir kami siap untuk mendapatkan tiga poin," ungkap gelandang Francisco Rivera.

Bruno Moreira dkk tetap patut waspada karena dalam empat laga terakhir, duel kedua tim selalu diakhiri dengan skor minim. Persebaya hanya mampu mencetak satu gol ke gawang Persita.

"Kami melihat hal-hal apa saja yang perlu kami tingkatkan, dan kita akan lihat (hasilnya) besok. Seperti yang Francisco katakan, kami datang ke sini untuk bertarung demi tiga poin dan kami menyiapkan tim untuk itu," jelas pelatih Persebaya Eduardo Perez.

Lebih lanjut juru taktik asal Spanyol itu bersyukur memiliki pemain berkualitas seperti Dejan Tumbas. Menurutnya, pemain asal Serbia itu mampu bermain di berbagai posisi di lapangan dengan baik.

"Sejujurnya, ini sangat penting untuk kami sebagai pelatih. Jika kami memiliki pemain yang serba bisa, yang bisa bermain di berbagai posisi, dan di semua posisi bisa melakukannya dengan sangat baik, bayangkan betapa senangnya saya memiliki pemain seperti ini," kata Perez.

Pelatih berusia 48 tahun itu mengaku terus mencari solusi atas kekalahan timnya di laga pertama. Mengenai strategi dan formasi yang akan diterapkan menghadapi Persita, tak tertutup kemungkinan dia mencoba strategi baru.

Prediksi susunan pemain Persita vs Persebaya:

Persita Tangerang:

Igor Carreira, Tamirlan Kozubaev, Evan Tuhuteru, Rayco Rodriguez Medina, Pablo Ganet Comitre, Hardianto, Eber Bessa, Muhammad Toha, Javlon Gusenov, Sin Yeong Bae, Mario Jardel

Pelatih: Carlos Pena

Persebaya Surabaya:

Ernando Ari Sutaryadi (PG), Arief Catur Pamungkas, Dime Dimov, Risto Mitrevski, Francisco Israel Rivera Davalos, Bruno Moreira Soares (C), Mihailo Perovic (Rizky Dwi Pangestu 76'), Toni Firmansyah (Kadek Raditya 58'), Malik Risaldi (Gali Freitas 76'), Milos Raickovic, Dejan Tumbas.

Pelatih: Eduardo Perez Moran

Head to head Persita vs Persebaya

31 January 2025
Gelora Bung Tomo
PERSEBAYA SURABAYA 1:1 PERSITA
14 September 2024
Kapten I Wayan Dipta
PERSITA 0:1 PERSEBAYA SURABAYA
23 February 2024
Indomilk Arena
PERSITA 1:1 PERSEBAYA SURABAYA
12 August 2023
Gelora Bung Tomo
PERSEBAYA SURABAYA 1:0 PERSITA
18 January 2023
Indomilk Arena
PERSITA 0:5 PERSEBAYA SURABAYA

Prediksi Skor Persita vs Persebaya, 16 Agustus:

Skor Persita vs Persebaya 2-1

Skor Persita vs Persebaya 1-2

Skor Persita vs Persebaya 1-0

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

