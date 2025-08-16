Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Persik Kediri akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Joko Samudro pada 16 Agustus. Prediksi Skor Persik vs Madura United pada pekan kedua ISL.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain belakang Madura United FC Roger Bonet Badia alias Ruxi berambisi meraih kemenangan saat menantang tuan rumah Persik Kediri.

Persik Kediri akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu sore (16/8), pada pekan kedua Super League.

"Saya pikir sangat penting untuk memenangkan pertandingan. Waktu lawan Persis Solo kemarin, kami sudah main bagus pada babak kedua, banyak peluang yang kami ciptakan," ucap Ruxi.

"Sekarang, kami lapar untuk besok. Kami pasti bisa dapat poin. Persik memang merupakan tim bagus dan punya pemain bagus, dan pelatih bagus. Tapi, kami tetap percaya diri dapat tiga poin," tambahnya.

Pelatih Madura United Angel Alfredo Vera meminta anak asuhnya tidak mengulangi kesalahan di laga bertajuk Derbi Jatim seperti di pekan pertama.

"Untuk itu, kami harus meminimalisir kesalahan. Itu penting untuk memenangkan pertandingan," tuturnya.

Madura United memiliki catatan kurang baik setiap bertamu ke markas Persik Kediri sejak musim 2021/22. Hasilnya belum pernah menang dan hanya sekali seri pada 5 Maret 2022 dengan skor 2-2.

"Memang secara catatan, kami belum pernah meraih kemenangan saat bertandang ke Persik di Liga. Itu menunjukkan bahwa laga nanti pasti akan berjalan ketat, karena Persik punya kualitas dan dukungan penuh dari suporternya," tambah Angel Alfredo Vera.

Pelatih asal Argentina ini sudah mempersiapkan mental anak asuhnya dan strategi khusus untuk menghadapi tim berjuluk Macan Putih itu. Sehingga, dia tidak ragu untuk mematok hasil positif

"Namun, bagi kami setiap catatan masa lalu adalah tantangan yang harus dihadapi. Kami sudah menyiapkan strategi dan mental pemain untuk bisa tampil maksimal, fokus sejak menit pertama, dan memanfaatkan setiap peluang. Semoga dengan kerja keras dan kekompakan tim, kami bisa memutus tren tersebut dan meraih hasil positif," lanjutnya.

Pada Pekan 1 BRI Super League 2025/26, Madura United kehilangan poin usai dikalahkan Persis Solo 1-2. Sedangkan, Persik Kediri dapat mencuri satu poin di kandang Bali United FC setelah main seri 1-1.

Prediksi susunan pemain Persik vs Madura United:

Persik Kediri

Leonardo Navacchio (kiper), Francisco Kiko Carneiro, Imanol Garcia, Telmo Castanheira, Ezra Walian, Khurshidbek Mukhtorov, Pedro Miguel Matos, Yoga Adiyatama, Novri Setiawan, Wigi Pratama, Yandi Sofyan

Pelatih kepala: Ong Kim Swee

Madura United FC:

Miswar Saputra, Pedro Monteiro, Ahmad Rusadi, Taufik Hidayat, Fransiskus Alesandro Nimo, Iran Junior, Jordy Wehrmann, Kerim Palic, Lulinha, Valeri Hryshyn, dan Balotelli.

Head to head Persik vs Madura United:

28 April 2025

Gelora Bangkalan

MADURA UNITED FC 2:1 PERSIK KEDIRI

06 December 2024

Brawijaya

PERSIK KEDIRI 1:0 MADURA UNITED FC

08 November 2023

Brawijaya

PERSIK KEDIRI 4:0 MADURA UNITED FC

09 July 2023

Gelora Madura Ratu Pamelingan

MADURA UNITED FC 3:2 PERSIK KEDIRI

24 January 2023

Brawijaya

PERSIK KEDIRI 2:0 MADURA UNITED FC

Prediksi Skor Persik vs Madura United 16 Agustus:

Skor Persik vs Madura United 1-2

Skor Persik vs Madura United 2-2

Skor Persik vs Madura United 2-1