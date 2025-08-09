Prediksi Skor Madura United vs Persis 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Bisnis.com, JAKARTA - Persis Solo akan tandang ke markas Madura United FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (9/8) malam dalam laga perdananya di Indonesia Super League.

Pelatih kepala Persis, Peter de Roo memastikan para pemainnya fokus penuh mempersiapkan diri untuk pertandingan perdana melawan Madura United.

“Saat ini kami lebih melakukan fokus agar apa yang kami persiapkan untuk melawan Madura United nanti dapat dijalankan dengan baik,” kata Peter de Roo.

Disinggung mengenai capaian Persis di BRI Liga 1 2024/25 lalu dan pandangannya untuk musim baru ini, pelatih asal Belanda itu mengatakan bahwa dia sepenuhnya berfokus pada musim ini, dengan memaksimalkan hal-hal yang bisa ia dan tim kendalikan.

Peter de Roo juga optimistis dengan persiapan yang telah tim lakukan, Laskar Sambernyawa dapat meraih hasil yang maksimal.

“Tentunya, hal-hal dari musim sebelumnya tidak saya khawatirkan. Fokus saya adalah pada apa yang ada di depan mata, karena itulah satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan,” dia menegaskan.

Dan Peter de Roo juga menuturkan, apa yang telah dilakukan dalam latihan dan keadaan timnya saat ini.

“Fokus kami 100 persen tertuju pada pertandingan besok melawan Madura United. Kami fokus pada hal-hal yang dapat kami kontrol, seperti cara kami bermain dan bagaimana saat kami menguasai bola, dan sebagainya. Saya cukup yakin akan hasil yang baik untuk pertandingan nanti,” pungkasnya.

Sebelum menatap musim baru, Persis Solo sebelumnya telah melakoni lima pertandingan uji coba. Menang 2-0 atas tim kasta Championship 2025/26, Kendal Tornado FC, menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta dan unggul 2-1 atas Malut United FC serta menang telak 6-0 atas tim Liga 4 Jawa Tengah, UNSA FC jadi hasil positif.

Namun Persis juga dapat pelajaran penting usai dikalahkan Bali United FC dengan skor 1-2 di Solo pada laga uji coba terakhirnya.

Prediksi Susunan Pemain Madura United vs Persis

Madura United (4-2-3-1):

Miswar Saputra; Taufik Hidayat, Ruxi, Pablo Monteiro, Ferian Rizki; Jordy Wehrmann, Kerim Palic; Ahmad Nufiandani, Lulinha, Riski Afrisal; Balotelli.

Pelatih: Angel Alfredo Vera

Persis Solo (4-2-3-1):

M. Riyandi; Jordy Tutuarima, Cleylton, Xandro Schenk, Ibrahim Sanjaya; Sho Yamamoto, Lautaro Belleggia; Irfan Jauhari, Adriano Castanheira, Althaf Alrizky; Kodai Tanaka.

Pelatih: Peter De Roo

Head to Head Madura United vs Persis

1/2/2025: Madura United 2-0 Persis Solo

13/9/2024: Persis Solo 4-0 Madura United

30/1/2024: Persis Solo 3-2 Madura United

23/7/2023: Madura United 4-3 Persis Solo

6/2/2023: Madura United 2-3 Persis Solo

Prediksi Skor Madura United vs Persis 9 Agustus:

Skor Madura United vs Persis 1-1

Skor Madura United vs Persis 1-2

Skor Madura United vs Persis 2-1