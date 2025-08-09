Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Madura United vs Persis 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

Persis Solo siap hadapi Madura United di BRI Super League 2025/26, 9 Agustus. Ini prediksi skor Madura United vs Persis Solo 1-1, 1-2, 2-1.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 16:50
Share
Ilustrasi-Sepak bola. Prediksi Skor Madura United vs Persis 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview/REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ilustrasi-Sepak bola. Prediksi Skor Madura United vs Persis 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Bisnis.com, JAKARTA - Persis Solo akan tandang ke markas Madura United FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (9/8) malam dalam laga perdananya di Indonesia Super League.

Pelatih kepala Persis, Peter de Roo memastikan para pemainnya fokus penuh mempersiapkan diri untuk pertandingan perdana melawan Madura United.

“Saat ini kami lebih melakukan fokus agar apa yang kami persiapkan untuk melawan Madura United nanti dapat dijalankan dengan baik,” kata Peter de Roo.

Disinggung mengenai capaian Persis di BRI Liga 1 2024/25 lalu dan pandangannya untuk musim baru ini, pelatih asal Belanda itu mengatakan bahwa dia sepenuhnya berfokus pada musim ini, dengan memaksimalkan hal-hal yang bisa ia dan tim kendalikan.

Peter de Roo juga optimistis dengan persiapan yang telah tim lakukan, Laskar Sambernyawa dapat meraih hasil yang maksimal.

“Tentunya, hal-hal dari musim sebelumnya tidak saya khawatirkan. Fokus saya adalah pada apa yang ada di depan mata, karena itulah satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan,” dia menegaskan.

Baca Juga

Dan Peter de Roo juga menuturkan, apa yang telah dilakukan dalam latihan dan keadaan timnya saat ini.

“Fokus kami 100 persen tertuju pada pertandingan besok melawan Madura United. Kami fokus pada hal-hal yang dapat kami kontrol, seperti cara kami bermain dan bagaimana saat kami menguasai bola, dan sebagainya. Saya cukup yakin akan hasil yang baik untuk pertandingan nanti,” pungkasnya.

Sebelum menatap musim baru, Persis Solo sebelumnya telah melakoni lima pertandingan uji coba. Menang 2-0 atas tim kasta Championship 2025/26, Kendal Tornado FC, menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta dan unggul 2-1 atas Malut United FC serta menang telak 6-0 atas tim Liga 4 Jawa Tengah, UNSA FC jadi hasil positif.

Namun Persis juga dapat pelajaran penting usai dikalahkan Bali United FC dengan skor 1-2 di Solo pada laga uji coba terakhirnya.

Prediksi Susunan Pemain Madura United vs Persis

Madura United (4-2-3-1):

Miswar Saputra; Taufik Hidayat, Ruxi, Pablo Monteiro, Ferian Rizki; Jordy Wehrmann, Kerim Palic; Ahmad Nufiandani, Lulinha, Riski Afrisal; Balotelli.

Pelatih: Angel Alfredo Vera

Persis Solo (4-2-3-1):

M. Riyandi; Jordy Tutuarima, Cleylton, Xandro Schenk, Ibrahim Sanjaya; Sho Yamamoto, Lautaro Belleggia; Irfan Jauhari, Adriano Castanheira, Althaf Alrizky; Kodai Tanaka.

Pelatih: Peter De Roo

Head to Head Madura United vs Persis

1/2/2025: Madura United 2-0 Persis Solo

13/9/2024: Persis Solo 4-0 Madura United

30/1/2024: Persis Solo 3-2 Madura United

23/7/2023: Madura United 4-3 Persis Solo

6/2/2023: Madura United 2-3 Persis Solo

Prediksi Skor Madura United vs Persis 9 Agustus:

Skor Madura United vs Persis 1-1

Skor Madura United vs Persis 1-2

Skor Madura United vs Persis 2-1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
13 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
16 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Madura United Vs Persis, Laskar Sambernyawa Siap Tempur di Musim Baru

Prediksi Madura United Vs Persis, Laskar Sambernyawa Siap Tempur di Musim Baru

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Hasil Madura United vs PSS, Unggul Telak, PSS Berharap Arema Tekuk Semen Padang

Hasil Madura United vs PSS, Unggul Telak, PSS Berharap Arema Tekuk Semen Padang

Prediksi Skor Madura United vs PSS 24 Mei, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor Madura United vs PSS 24 Mei, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Hasil Persib Vs Persis 24 Mei, Maung Bandung Menang Dramatis di Laga Akhir

Hasil Persib Vs Persis 24 Mei, Maung Bandung Menang Dramatis di Laga Akhir

Link Live Streaming Persib Bandung vs Persis Solo di Liga 1

Link Live Streaming Persib Bandung vs Persis Solo di Liga 1

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky
Bola Indonesia
4 menit yang lalu

Prediksi Persija Vs Persita, Carlos Pena Bicara Soal Macan Kemayoran dan Hokky

Prediksi Bali United vs Persik: Laskar Tridatu Bakal Andalkan Kerja Sama Tim
Bola Indonesia
34 menit yang lalu

Prediksi Bali United vs Persik: Laskar Tridatu Bakal Andalkan Kerja Sama Tim

Hasil Persib Vs Semen Padang FC, Maung Bandung Awali Musim dengan Sempurna
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Hasil Persib Vs Semen Padang FC, Maung Bandung Awali Musim dengan Sempurna

Lancar, Ini Link Live Streaming Dewa United vs Malut United 9 Agustus
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Lancar, Ini Link Live Streaming Dewa United vs Malut United 9 Agustus

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H
Bola Eropa
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Arsenal Vs Athletic Bilbao 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Festival Topeng Betawi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Dewa United vs Malut United: Head to Head, Susunan Pemain

2

Prediksi Skor Persib vs Semen Padang: Head to Head, Susunan Pemain

3

Prediksi Skor Persib Vs Semen Padang FC 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

4

Prediksi Skor Manchester United vs Fiorentina 9 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

Prediksi Skor Madura United vs Persis: Head to Head, Susunan Pemain