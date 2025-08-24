Prediksi Skor Madura United vs Persita 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

Madura United siap menghadapi Persita di SGMRP Pamekasan, 24 Agustus 2025, dengan target menang. Ini prediksi skor Madura United vs Persita.

Bisnis.com, JAKARTA - Madura United FC bertekad meraih kemenangan kedua saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) Pamekasan, Minggu malam (24/8/2025).

Pelatih Madura United Angel Alfredo Vera menarget tiga poin tersebut usai menang 2-1 saat bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (16/8).

Alfredo Vera telah menganalisis kekuatan pemain-pemain dari tim berjuluk Pendekar Cisadane itu pada laga ketiga Indonesia Super League.

"Kami persiapan sangat bagus setelah kami mendapatkan hasil positif, lawan Persik Kediri. Malam ini, kami latihan terakhir untuk selesaikan detail untuk besok. Tim sudah siap. Kami tahu pertandingan tidak akan mudah," kata mantan Pelatih Persebaya Surabaya ini.

"Setiap pertandingan, kami selalu melakukan persiapan khusus. Kami analisa pemain-pemain di tim lawan. Kami selalu bilang, pertandingan tidak akan mudah bagi kami, tapi kami sangat optimistis untuk mendapatkan tiga poin di kandang," tambahnya.

Kiper Madura United Miswar Saputra menegaskan, semangat Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha cs serupa dengan jajaran pelatih. Semua pemain ingin mendapatkan hasil positif.

"Kami sudah persiapan seminggu untuk pertandingan besok malam. Mudah-mudahan, kami mendapatkan hasil positif," jelas pemain asal Aceh ini.

Prediksi susunan pemain Madura United vs Persita:

Madura United FC:

Miswar Saputra, Pedro Monteiro, Ahmad Rusadi, Taufik Hidayat, Fransiskus Alesandro Nimo, Iran Junior, Jordy Wehrmann, Kerim Palic, Lulinha, Valeri Hryshyn, dan Balotelli.

Persita Tangerang:

Igor Carreira, Tamirlan Kozubaev, Evan Tuhuteru, Rayco Rodriguez Medina, Pablo Ganet Comitre, Hardianto, Eber Bessa, Muhammad Toha, Javlon Gusenov, Sin Yeong Bae, Mario Jardel

Pelatih: Carlos Pena

Head to head Madura United vs Persita:

BRI LIGA 1 2024-25 24 January 2025, Pakansari

PERSITA 1:1 MADURA UNITED FC



BRI LIGA 1 2024-25 24 August 2024, Gelora Bangkalan

MADURA UNITED FC 0:1 PERSITA



BRI LIGA 1 2023-2024 06 March 2024, Gelora Bangkalan

MADURA UNITED FC 3:2 PERSITA



BRI LIGA 1 2023-2024 01 September 2023, Indomilk Arena

PERSITA 1:3 MADURA UNITED FC



BRI LIGA 1 2022-2023 15 February 2023, Gelora Madura Ratu Pamelingan

MADURA UNITED FC 1:1 PERSITA



BRI LIGA 1 2022-2023 02 September 2022, Indomilk Arena

PERSITA 0:1 MADURA UNITED FC

Prediksi Skor Madura United vs Persita 24 Agustus:

Skor Madura United vs Persita 2-0

Skor Madura United vs Persita 1-1

Skor Madura United vs Persita 2-1