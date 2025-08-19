Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu

PSSI jual tiket laga Timnas Indonesia vs Kuwait & Lebanon mulai Rp75 ribu. Pertandingan di Surabaya, 5 & 8 September 2025. Tiket via Livin' Mandiri.

Bisnis.com, JAKARTA - PSSI membuka penjualan tiket laga uji coba Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon. Harga tiket termurah mulai dari Rp75 ribu.

Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 5 dan 8 September 2025.

PSSI telah membuka penjualan tiket Timnas Indonesia untuk laga kontra Kuwait dan Lebanon tersebut pada Selasa (19/8/2025).

Ada 6 kategori tiket yang dijual untuk laga tersebut, harganya bervariasi mulai dari Rp75 ribu hingga Rp250 ribu.

Penjualan tiket dibuka selama 2 hari dan akan ditutup pada Kamis (21/8/2025). Pembelian tiket Timnas Indonesia bisa dilakukan melalui aplikasi Livin' Mandiri.

Penonton juga wajib mendaftarkan Garuda ID yang sudah terverifikasi untuk merampungkan penjualan tiket.

"Wajib memasukkan Garuda ID yang sudah terverifikasi [Garuda ID penonton yang akan hadir ke stadion]," bunyi pernyataan di akun Instagram Timnas Indonesia, Selasa.

Setelah penjualan tiket melalui Livin, penonton yang ingin menyaksikan laga Timnas Indonesia bisa membeli lewat website Kita Garuda pada 22 Agustus mendatang.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam turnamen segitiga. Laga pertama akan mempertemukan Kuwait vs Lebanon pada 2 September mendatang.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bersua dengan Kuwait pada 5 September. Terakhir Tim Garuda akan berjumpa dengan Lebanon pada 8 September.

Berikut harga tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon: