Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu

PSSI jual tiket laga Timnas Indonesia vs Kuwait & Lebanon mulai Rp75 ribu. Pertandingan di Surabaya, 5 & 8 September 2025. Tiket via Livin' Mandiri.
Taufan Bara Mukti
Taufan Bara Mukti - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 12:03
Share
Timnas Indonesia /REUTERS-Issei Kato
Timnas Indonesia /REUTERS-Issei Kato
Ringkasan Berita
  • PSSI membuka penjualan tiket laga uji coba Timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon dengan harga termurah Rp75 ribu.
  • Penjualan tiket dibuka selama dua hari mulai 19 Agustus 2025 dan dapat dibeli melalui aplikasi Livin' Mandiri dengan syarat memiliki Garuda ID yang terverifikasi.
  • Laga Timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 5 dan 8 September 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PSSI membuka penjualan tiket laga uji coba Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon. Harga tiket termurah mulai dari Rp75 ribu.

Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 5 dan 8 September 2025.

PSSI telah membuka penjualan tiket Timnas Indonesia untuk laga kontra Kuwait dan Lebanon tersebut pada Selasa (19/8/2025).

Ada 6 kategori tiket yang dijual untuk laga tersebut, harganya bervariasi mulai dari Rp75 ribu hingga Rp250 ribu.

Penjualan tiket dibuka selama 2 hari dan akan ditutup pada Kamis (21/8/2025). Pembelian tiket Timnas Indonesia bisa dilakukan melalui aplikasi Livin' Mandiri.

Penonton juga wajib mendaftarkan Garuda ID yang sudah terverifikasi untuk merampungkan penjualan tiket.

Baca Juga

"Wajib memasukkan Garuda ID yang sudah terverifikasi [Garuda ID penonton yang akan hadir ke stadion]," bunyi pernyataan di akun Instagram Timnas Indonesia, Selasa.

Setelah penjualan tiket melalui Livin, penonton yang ingin menyaksikan laga Timnas Indonesia bisa membeli lewat website Kita Garuda pada 22 Agustus mendatang.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam turnamen segitiga. Laga pertama akan mempertemukan Kuwait vs Lebanon pada 2 September mendatang.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bersua dengan Kuwait pada 5 September. Terakhir Tim Garuda akan berjumpa dengan Lebanon pada 8 September.

Berikut harga tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon:

  • Mandiri Premium West Rp250 ribu
  • Freeport Garuda West Rp200 ribu
  • Aqua Garuda East Rp200 ribu
  • Astra Financial Garuda North Rp125 ribu
  • Indosat Garuda South Rp125 ribu
  • Indomilk Upper Garuda Rp75 ribu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Taufan Bara Mukti
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur
Premium
3 menit yang lalu

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs
Premium
33 menit yang lalu

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

Usai Piala Kemerdekaan, Timnas U-17 Indonesia Bakal TC ke Bulgaria

Usai Piala Kemerdekaan, Timnas U-17 Indonesia Bakal TC ke Bulgaria

Ragunan Akan Buka Malam Hari, Ini Harga Tiketnya

Ragunan Akan Buka Malam Hari, Ini Harga Tiketnya

Harga Tiket Kandang Semen Padang Naik 100 Persen, Manajemen Ungkap Alasannya

Harga Tiket Kandang Semen Padang Naik 100 Persen, Manajemen Ungkap Alasannya

Justin Hubner Debut, Fortuna Sittard Kalah 1-2 dari Bayer Leverkusen

Justin Hubner Debut, Fortuna Sittard Kalah 1-2 dari Bayer Leverkusen

Vanuatu hingga Papua Nugini, 8 Negara Tolak Ajakan Malaysia Tanding di FIFA Matchday

Vanuatu hingga Papua Nugini, 8 Negara Tolak Ajakan Malaysia Tanding di FIFA Matchday

Perusahaan Migas Kuwait Berencana Investasi Rp155 Triliun di Sektor Migas Aceh

Perusahaan Migas Kuwait Berencana Investasi Rp155 Triliun di Sektor Migas Aceh

Lancar, Link Live Streaming Indonesia vs Kuwait U17 Kickoff 21.30 WIB

Lancar, Link Live Streaming Indonesia vs Kuwait U17 Kickoff 21.30 WIB

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia
Bola Indonesia
25 menit yang lalu

Erick Thohir Sebut JIS dan Stadion Utama Sumut Layak Jadi Kandang Timnas Indonesia

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon, Termurah Rp75 Ribu

Kalahkan Jasmine Paolini, Iga Swiatek Juara Cincinnati Open 2025
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Kalahkan Jasmine Paolini, Iga Swiatek Juara Cincinnati Open 2025

Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Daftar Top Skor Super League: Pilar Brasil Mendominasi

Stadion Brawijaya Direnovasi, Persik Jadi Tim Musafir di Super League
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Stadion Brawijaya Direnovasi, Persik Jadi Tim Musafir di Super League

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

2

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

5

Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

2

Prediksi Skor Leeds United vs Everton 19 Agustus, Susunan Pemain, H2H

3

Prediksi Skor Persijap vs Persib 18 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

4

Hasil Uzbekistan Vs Tajikisan U17, Serigala Putih Ditahan Imbang Singa Persia

5

Hasil Indonesia Vs Mali U17 18 Agustus: Timnas Dapat Peluang Cetak Gol (Menit 15)